Balanserende på kanten av det berømte stupet, forsøker nå Norwegian-ledelsen nye grep for å redde selskapet. Norwegian, som slet allerede før koronapandemien, ble hardt rammet da de aller fleste flyene ble satt på bakken i mars.

I midten av november søkte selskapet konkursbeskyttelse i Irland for datterselskapene som eier flyene.

Nå vil Norwegian forsøke å hente nye 4 milliarder kroner i markedet. Det skriver selskapet i en børsmelding.

I tillegg varsler selskapet at det vil forsøke å gjøre om mer gjeld til aksjer. I mai ble om lag 12,7 milliarder kroner i gjeld gjort om til egenkapital etter forhandlinger med kreditorer og eiere.

Men fortsatt sliter selskapet med betydelig gjeld. Ved utgangen av september var netto rentebærende gjeld 48,5 milliarder kroner.

Norwegian fikk i mars om lag 3 milliarder kroner i statlig hjelp i form av «nødlån». Siden har samferdselsdepartementet avvist ytterligere hjelp rettet mot Norwegian spesielt.

Regjeringen har imidlertid åpnet for flere tiltak for å hjelpe luftfarten generelt.

Dundrende underskudd for SAS

Kjetil Håbjørg er konserndirektør og norgessjef i SAS Foto: SAS

I morgentimene i dag la SAS fram tall for selskapets fjerde kvartal som går fra august til oktober.

– SAS har akkurat lagt frem tall som er sterkt preget av pandemien og reiserestriksjoner. Inntektene våre er mer enn 77 prosent ned. Til tross for at vi klarer å halvere kostnadene, går vi med underskudd, sier konserndirektør og Norgessjef i SAS, Kjetil Håbjørg, til NRK.

SAS har avvikende regnskapsår, det vil si at SAS-året starter i november og slutter i oktober. I dag la selskapet fram tall både for fjerde kvartal og regnskapsåret i sin helhet

I SAS' fjerde kvartal tapte selskapet 3,3 milliarder svenske kroner før skatt.

For året sett under ett, altså fra november 2019 til oktober 2020, tapte selskapet svimlende 10,2 milliarder svenske kroner før skatt. Det tilsvarer om lag 10,6 milliarder norske kroner.

Håbjørg har imidlertid tro på at selskapet skal klare å stå stormen av.

– Vi har gjennomført en finansiell restrukturering og hentet 12 milliarder i markedet. Det er midler vi skal bruke for å stå i et tøft 2020 og 2021, sier han til NRK.

Inntektene stupte

TRÅTT: Fortsatt er antall kofferter - og passasjerer - som SAS må håndtere sterkt preget av koronatiltakene. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Det er ikke uventet et brått fall i inntektene som følge av at koronatiltakene som er det viktigste bidraget til underskuddet. Disse falt dra 46,1 milliarder svenske kroner i fjor til 20,5 milliarder kroner i år.

Dette er mer enn en halvering av inntektene for året.

Ser man på det siste kvartalet, altså august til oktober, er inntektsfallet enda mer brutalt: Fra 13,4 milliarder sek i 2019 til 3,0 milliarder i 2020 tilsvarer et fall på 77 prosent.

Antall passasjerer falt også 77 prosent.

– Når tre fjerdedeler av inntektene har bortfalt, er det dramatisk i ethvert resultat, sier Håbjørg.

Håbjørg kan imidlertid trøste seg med at det fallet i passjerer er lavere enn hos flere konkurrenter ettersom SAS har en større del av sine flyvninger innenriks.

Hos Norwegian, for eksempel, har antall passasjerer falt 91 prosent det siste kvartalet sammenliknet med samme periode i fjor.

Lover å betale kundene tilbake

Tusenvis av fly-kunder venter å få penger tilbake for flybillettene som ikke ble brukt i år.

SAS er i så måte intet unntak.

Håbjørg innrømmer at SAS har ligget etter med å gi kundene tilbake pengene, men han lover at pengene vil bli utbetalt.

– Det er viktig for oss å få frem at alle som har krav på refusjon skal få det, og vi anstrenger oss maksimalt for å få det til, sier han.

Han peker på at selskapet både har satt flere folk på saken og at man har tatt i bruk nye digitale løsninger som skal bidra til mer effektiv saksbehandling.