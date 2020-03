SAS reduserer flykapasiteten etter lavere etterspørsel som følge av koronaviruset

SAS begrunner kuttene med lavere etterspørsel etter flyreiser som følge av utbruddet av det nye koronaviruset.

– Vi vil primært redusere antall flyginger til destinasjoner hver dag eller hver uke, og så kan vi booke om passasjerer til andre avganger, sier John Eckhoff, pressesjef i SAS til NRK.

Hvilke ruter som blir berørt vil SAS vurdere fortløpende, og han sier berørte passasjerer vil bli informert på SMS.

– Ruteendringer baserer seg på etterspørselen etter flyreiser. Vi ser for eksempel at etterspørselen etter flyreiser til Nord-Italia faller. Der reduserer vi kapasiteten, men vi fortsetter å fly.

Kutter ikke helt

SAS har tidligere innstilt alle flyginger til og fra Kina, og sier nå at de også vil innstille flyginger til Hongkong fra 5. mars.

Eckhoff sier at rutekuttene de nå varsler gjelder antall flyginger, og ikke alle flyginger til en destinasjon. Han avviser ikke at innenlandsruter i Norge blir påvirket, selv om det er internasjonale flyginger hvor de hovedsakelig har sett redusert etterspørsel.

Hvor mye lavere etterspørsel etter flybilletter SAS opplever, sier Eckhoff er for tidlig å si.

– Nå kommer vi med passasjertall på fredag, som kan gi en indikasjon for slutten av februar.

Dette bør du gjør hvis du mistenker korona-smitte. Du trenger javascript for å se video. Dette bør du gjør hvis du mistenker korona-smitte.

– Må skje snarlig

Innsparingene kan medføre permitteringer og tilbud om førtidspensjon, informerer SAS.

Selskapet ser seg også nødt til å kutte kostnader på blant annet drivstoff, flyplassavgifter og andre avgifter. De oppgir også at de vil kutte i administrasjons- og personalkostnader, innfører ansettelsesstopp og bremser ned ikke-kritiske prosjekter, som markedsføring og kampanjer.

– Dette må skje snarlig. Vi trenger å få rask effekt på kostnadsreduksjonene, og vi er også i dialog med de ansattes organisasjoner, sier Eckhoff.

SAS annonserer også at de går bort fra inntjeningsmålet for 2020. Til tross for SAS' nedjustering av kapasitet og inntjening, så stiger både de og Norwegian klart fra start på Oslo Børs.

– Per nå er det for tidlig å komme med en beregning av effektene på SAS virksomhet og finansielle utvikling, og det er derfor for tidlig å komme med presise inntjeningsmål, skriver de i en børsmelding.

Det er mange skremmende nyheter om korona, men finnes det gode nyheter blant alle overskriftene? Svaret er ja. Du trenger javascript for å se video. Det er mange skremmende nyheter om korona, men finnes det gode nyheter blant alle overskriftene? Svaret er ja.

Ingen nedjustering

I motsetning til dagens nyhet fra SAS, informerte Norwegian torsdag forrige uke at de beholder inntjeningsmålet de har satt.

På spørsmål om hvordan korona påvirker dem, svarte informasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i går at de ikke kan kommentere løpende på bestillinger.

– Vi opplever fortsatt reiselyst og folk bestiller flybilletter, skrev han i en melding til NRK.

Lufthansa, Air France-KLM og British Airways har tidligere varslet at virusutbruddet vil få konsekvenser for deres virksomhet. Ryanair kom mandag med et varsel om at inntil 25 prosent av rutene deres kan bli kuttet fremover, hovedsakelig til Italia.