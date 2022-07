– Eg vil ut å fly. Draumen kome tilbake til ein cockpit og fly passasjerar til ulike destinasjonar.

Det seier den 26 år gamle nyutdanna piloten, Steffen Kvamme.

Han fekk jobb i SAS Skandinavia rett etter studie i januar 2020.

Seks månadar seinare vart han og 559 andre pilotar sagt opp med ein lovnad om å få jobben tilbake etter pandemien.

– Det vil seie at før SAS tilsetje nokon andre, så skal dei tilsetje oss som var i selskapet frå før, seier Kvamme.

No er flytrafikken tilbake, men Kvamme er i staden teoriinstruktør på Pilot Flight Academy i Sandefjord.

Hittil er det rundt 100 av dei oppsagde pilotane som har fått tilbake jobben i SAS.

– Vi streikar for Steffen

Dei to dotterselskapa til SAS – SAS Link og SAS Connect – blei starta opp etter at pilotane mista jobben.

– Vi meiner at SAS går bak ryggen på oss når dei oppretta selskapa Link og Connect, med nye avtalar og andre vilkår etter avtalen vår vart inngått, seier leiar i Flygerforbundet Aleksander Wasland til NRK.

I dei nye selskapa gjeld ikkje retten til å få tilbake jobben.

– Men dei er «hjarteleg velkomne» til å søkje i dei nye selskapa, seier han.

Leiar i Flygerforbundet, Aleksander Wasland meiner SAS går bak ryggen deira. Foto: Hans Ivar Moss Kolseth / NRK

Fleire pilotar har søkt på dei utlyste stillingane i dotterselskapa, men fått avslag.

– Ein av desse er Steffen Kvamme, og det er han og dei andre pilotane vi streikar for.

Forhandlingane mellom pilotane og SAS-leiinga i Stockholm held fram no for fullt, men partane har enno ikkje blitt semje.

– Vi meiner at dette er brot på regelen i arbeidslivet, brot på den avtalte retten om å få jobben tilbake, og ein trussel mot den skandinaviske modellen, avsluttar Wasland.

– Er frustrerande

Kvamme fekk avslag då han søkte på dotterselskapet SAS Link fordi han har feil flysertifikat.

I Link brukar dei flytypen Embraer, medan Kvamme har sertifikat på Boeing 737.

Det hadde kosta Kvamme rundt 300.000 å få opplæring på den andre flytypen.

Steffen Kvamme fekk beskjed om å ta vare på uniforma og ID-kortet etter han vart sagt opp i SAS. Foto: Privat

– Det er frustrerande. Eg er relativt ung, og då er det færre moglegheiter, så når du får avslag, er det frustrerande, seier han og legg til:

– Iallfall når du får beskjed om å søkje på din eigen jobb, også få svar om at du ikkje er kvalifisert.

– Fleire søkjarar enn det er ledige stillingar

– SAS har starta å tilsetje igjen etter ein pandemi som kosta 5000 SAS-kollegaer jobben, seier pressesjef i SAS Tonje Sund og legg til:

– Dette er dyktige tilsette frå mange område av selskapet – der pilotane er den einaste gruppa med fem års rett til å få tilbake jobben i selskapet dei kom frå,

Det førebels er 114 pilotar som er tilbake i SAS Scandinavia, ifølgje Sund.

– Etter kvart som det blir fleire ledige stillingar her, vil ein kunne nytte seg av denne retten.

Nokre pilotar har også valt å søkje seg til SAS Connect eller SAS Link, og fleire frå SAS Scandinavia har fått jobb der, ifølgje Sund.

– Det har så langt vore fleire søkjarar enn det er ledige stillingar i desse to selskapa og vi har førebels ikkje kunna tilby alle jobb.

Pressesjef i SAS Tonje Sund seier at selskapet har byrja å tilsetje igjen etter pandemien. Foto: Vilde Helljesen

– Akkurat no kjempar SAS for å overleve, men målet er naturlegvis å skape eit sterkt SAS for framtida, slik at endå fleire kan komme tilbake til selskapet – både på pilotsida og på andre område i selskapet, seier ho.

På bytinga av flytype forklarar pressesjefen at det er pålagd med nye kurs for å gå frå ein flytype til ein annan, og at SAS som arbeidsgivar tek kostnaden ved kursa.

– Vidare vil vi understreke at SAS-tilsette i Skandinavia, i alle dei tre selskapa, skal halde fram med å ha skandinaviske avtalar med gode skandinaviske vilkår – slik det også er i dag, avsluttar ho.