SAS og pilotene i møte hos Riksmekleren – Enda ikke enige

– Vi vet ikke om vi er kommet nærmere hverandre enda.

Dette sier riksmekler Nils Dalseide til NRK når han kommer ut til pressen under forhandlingsmøtet onsdag kveld.

SAS og pilotene har hittil ikke kommet til enighet om hvorvidt norske piloter arbeider under tilsvarende vilkår som sine skandinaviske kollegaer. Partene har forhandlet i et halvt år. Hensikten med møtet er å unngå opptrapping til full streik fra i morgen av.

BLIR SITTENDE: Riksmekler Nils Dalseide sier partene blir sittende til de finner en løsning, men at de håper på å bli enige i løpet av natten. Foto: Su Thet Mon / NRK

– Alle partene ser hverandre og konsekvensene av situasjonen. De vet også at det er en tredjepart i det hele, men det er en sterk uenighet i bunnen, og det krever litt for å få denne til å forsvinne, sier Dalseide.

Hva skjer videre?

– Vi sitter her så lenge det er mulig å få til en løsning. Vi vet enda ikke om vi klarer det før streiken.

SAS varslet tidligere i dag at de har kansellert rundt 100 avganger frem til klokken 14 torsdag formiddag. Dette uavhengig av hva utfallet ville bli etter møtet med Riksmekleren.

Ønsker å unngå konflikt

På vei inn til forhandlingsbordet like før klokken 14 onsdag sa Jan Levi Skogvang, forhandlingsleder i Parat, at de regnet med at SAS-ledelsen ville komme med en utstrakt hånd.

– Vi kom inn i forhandlingene med krav om å endre vilkårene for våre piloter på det som heter helgefri og forutsigbarhet. Vi har piloter som har jobbet 7 helger på rad i sommer, og noen som har hatt 5 helger fri i hele 2017. Det er de vi prøver å få til forbedringer for.

Meklingen mellom SAS og flygerne ble brutt mandag morgen. Allerede da tok fagforeningene ut to piloter til streik, og varslet at de ville ta ut ytterligere 588 flygere torsdag. Partene har ikke vært i kontakt igjen før dagens samtale hos Riksmekleren.

Konflikten tilspisset seg denne uken, etter at forhandlingslederen i Norsk Flygerforbund og direktøren i NHO Luftfart kom med kritiserte hverandre for å fortelle «røverhistorier» og «fantastisk vrøvl».

SAS har vært tydelige på at de ønsker å finne en løsning før samtlige piloter går ut i streik torsdag. Heller ikke pilotforbundene ønsker å skade selskapets omdømme.

– Vi er selvfølgelig ikke interessert i at det skal skje noe med selskapet. Det er arbeidsplassen vår, sa Skogvang til NRK tidligere i dag.

– Fortsatt bare samtaler

Dagens samtale regnes ikke som en del av offisiell mekling.

– Dette er ikke en formell meklingssituasjon enda. Det er foreløpig bare samtaler, men det er dette vi diskuterer nå, sier Dalseide.