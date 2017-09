SAS leverer bra resultat etter en god sommer

Dette resultatet er bedre enn analytikernes forventninger og det er nesten en dobling fra året før.

Nå oppjusterer flyselskapet forventningene til helåret 2016/17, ifølge Dagens Næringsliv.

Høyere inntekter bidro til den markante resultatforbedringen i kvartalet. Utviklingen oppmuntrer oss til å fortsette endringsarbeidet vårt for å møte en global konkurranse, skriver konsernsjef Rickard Gustafson i en kommentar til tallene.

Da SAS presenterte trafikktallene for juli, nevnte selskapet at «dollaren gradvis har falt i forhold til den svenske kronen, noe som vil ha en positiv effekt på inntjeningen i SAS». Resultatet fra tredje kvartal er også et bevis på at sommeren har vært god for flyselskapets inntjening.