SAS forbereder å åpne 180 ruter mot sommeren

Samtidig forventer ikke flyselskapet at etterspørselen etter flyreiser vil ta seg helt opp igjen før i 2022.

Det viktigste for at rutene kan gjenåpnes er at vaksineringen går som den skal, skriver flyselskapet i en børsmelding.

– Derfor følger SAS vaksinasjonsutviklingen nøye rundt i verden, for å stå klar for å kjapt øke kapasiteten når forutsetningene tillater det, skriver SAS.

Flybransjen har vært hardt rammet av koronapandemien, og SAS leverte et underskudd på 1,9 milliarder svenske kroner fra november ifjor til januar i år.

I perioden november-januar har selskapet har 5,3 millioner færre flypassasjerer enn samme periode året før.

I vår varslet selskapet nedbemanning av 5000 ansatte. Den prosessen er nå ferdig, men SAS fortsetter å kortidspermittere ansatte, skriver selskapet.

Milliardunderskudd

Tidligere i år ble det kjent at SAS-sjef Rickard Gustafsson gir seg etter ti år i sjefsstolen til det skandinaviske flyselskapet.

SAS-sjef Rickard Gustafsson Foto: SAS

Hans siste dag blir senest 1. juli, og dagens resultat er det siste konsernsjefen legger fram.

SAS har hatt et avvikende regnskapsår, noe som betyr at resultatene er fra 1. november til 31. januar.

Fra august til oktober hadde selskapet et resultat før skatt på 3,27 millioner kroner.

Luftfarten ble hardt rammet da koronapandemien stengte verdens grenser i mars. I løpet av høsten har SAS konvertert gjeld og hentet inn friske penger fra investorene, deriblant Sverige og Danmark.