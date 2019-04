SAS-flygerne går ut i streik

Tidlig fredag morgen ble det klart at partene ikke kom til enighet. Dermed blir over 1400-piloter i SAS tatt ut i streik.

Det bekrefter Riksmekleren.

– Riksmekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter, skriver riksmekler Mats W. Ruland i en pressemelding.

Ifølge riksmekleren har forhandlingene vært krevende.

– Vi kan ikke kommentere det som har foregått i meklingsrommet, men føler en utrolig skuffelse, sier informasjonssjef i SAS Knut Morten Johansen.

– Hva har du å si til passasjerene som blir rammet?

– Først og fremst beklager vi. Nå har vi heldigvis gjort et godt arbeid på forhånd for å redusere omfanget. Vi tok et solid grep i går ved å forhåndskansellere slik at man fikk en forutsigbarhet i dag. Jeg tror vi får en mindre kaotisk situasjon på flyplassene enn det som ellers ville vært tilfelle, sier Johansen.

Forhandlet på overtid

Rundt fem timer på overtid kom meldingen om bruddet mellom partene.

– Jeg beklager sterkt at det ikke var mulig å finne en løsning, sier Jan Levi Skogvang i Scandinavian Norge flygerforening i Parat.

Han vil ikke kommentere det som har foregått i meklingsrommet, men sier at kravet om mer forutsigbarhet for flygerne var noe av det som ikke ble innfridd.

– Vi har ingen forutsigbarhet, vi jobber syv helger på rad, vi har en frihelg i måneden, og ellers ingen forutsigbarhet på arbeidsprogrammet vårt. Vi har prøvd å få rettet opp dette over flere år, men har ikke lykkes med det, sier Skogvang.

– Dere krever en lønnsøkning på 13 prosent, er det realistisk?

– Vi krever en lønn tilsvarende merket, eller vanlig 3 prosent som resten av samfunnet har fått, og så har vi et etterslep som vi har tatt opp under disse forhandlingene.

Flygerforening mener de har i mange år har bidratt. De mener SAS-pilotene ikke har samme vilkår som kollegaer i andre selskap

– Vi ligger ganske lavt og nøkternt når vi skal sammenligne oss med andre, og derfor prøver vi å starte på en vei der vi kan ta igjen noe av dette, sier Skogvang.

Flere avganger innstilt

I løpet av fredag vil rundt 550 avganger bli innstilt og 60 000 passasjerer kan blir rammet, ifølge SAS.

– Vi jobber med å få flyttet passasjerer over til andre partnere, og har gjort en del på forhånd heldigvis, men vi rammer rundt 60.00 passasjerer bare i dag, sier Johansen.

SAS har laget en oversikt over hvilke flyginger som ikke blir berørt av streiken.

På Gardermoen møter NRK flere passasjerer som er rammet av streiken.

– Nå har vi fått beskjed om at flyet vårt er kansellert. Det fikk vi beskjed om i går kveld, så vi håper vi kan få booke om flyet vårt til en senere reise, enten med et sas-fly eller et annet flyselskap

– Hvilke beskjeder har dere fått?

– Vi har ikke fått noen beskjed, annet enn at vi har fått en kølapp. De sier at de kanskje kan hjelpe oss med å få booket om billetten, sier kvinnen som NRK møter.

Passasjerer som skulle ha reist med SAS, må forholde seg til informasjon fra selskapet, andre reisende og den øvrige flyplassdriften blir ikke påvirket av konflikten, understreker Avinor, som drifter 44 flyplasser i Norge.

– Vi har beredskap for å ivareta reisende som eventuelt blir stående i kø og slikt gjennom helgen, sier kommunikasjonssjef Gurli Ulverud i Avinor.

En rekke SAS-avganger er innstilt fredag morgen. Foto: Eli Kyrkjebø / NRK

Brudd i Sverige først

Tidligere i natt brøt de svenske pilotene forhandlingene.

– Vi kan bekrefte at det er streik i Sverige. Prosessen fortsetter i Norge og Danmark, skrev Rebecca Rosenvinge, pressekontakt i Svensk pilotforening, til SVT natt til fredag.

Selskapet bekrefter streiken i en pressemelding fredag morgen.

Arbetsmarknadsnytt melder at hoveddelene i tilbudet fra SAS til de svenske flygerne var en lønnsøkning på 2,3 prosent og bedre mulighet for flere til å jobbe i en turnus med mer forutsigbarhet.

Krevende forhandlinger

Riksmekler Ruland sier at samtalene mellom partene har vært krevende.

Riksmekler Mats W. Ruland sier meklingen mellom flygerforeningene og SAShar vært krevende. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

På forhånd er det varslet at 550 norske flygere kan bli tatt ut i streik.

Totalt er over 1 400 flygere tatt ut i streik i Norge, Sverige og Danmark fredag.

Vil ha forutsigbarhet

Flygerne ønsker både bedre lønn og økt forutsigbarhet i arbeidshverdagen. I dag har litt over halvparten av pilotene en fleksibel turnus og får vite to uker på forhånd hvilke dager de skal jobbe og hvilke dager de har fri neste måned, skriver Dagens Næringsliv.

I tillegg krever flygerne en videreføring av to avtaler som SAS ønsker å fjerne, skriver nettstedet check-in.dk. Den ene avtalen handler om hvilke ruter SAS-pilotene flyr selv, og hvilke ruter som flys av andre. Den andre avtalen er en avtale som bestemmer karriereplan.

– En videreføring av de to avtalene som er sagt opp av SAS er viktig for våre medlemmer, sa nestleder Nils Åge Lio i Pilotforeningen i Parat til NRK da forhandlingene startet onsdag.

SAS har avvist å videreføre disse avtalene.

SAS har tilbudt ombooking for alle som skal reise i helgen.

– Har du billett med SAS i helgen og er urolig, kan du booke om kostnadsfritt. Det gjelder også billetter som i utgangspunktet ikke kan forandres, sa informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS torsdag.