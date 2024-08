Ifølge leder i Norsk Kabinforening Bjarte Stedje erstatter SAS nå streikerammet arbeid med kabinansatte fra Sverige og Danmark.

NRK har sett to ulik sms-er som skal vise at SAS ber kabinansatte utenfor Norge om å ta flyvninger til og fra Norge som vil rammes av den pågående streiken.

Stedje mener det er svært alvorlig at SAS erstatter streikerammet arbeid.

– Det ser vi svært alvorlig på. Vi har en lovlig streik gående, sier han til NRK.

Leder i Norsk Kabinforening, Bjarte Stedje Foto: Kristine Kjendalen / NRK

– Nå bruker SAS store ressurser for å erstatte de som er ute i streik med utenlandsk arbeidskraft fra Sverige og Danmark. Det oppfatter Norsk Kabinforening som streikebryteri.

SAS avviser anklagene.

– Det å stokke om på våre ansatte sånn som vi har gjort nå, er i tråd med gjeldende regler. Det er også hjemlet i den gjeldende tariffavtalen, sier pressesjef Øystein Schmidt til NRK.

Streikebryteri betyr at noen utfører arbeid som skulle vært utført av streikende.

Det er ikke ulovlig i Norge, men beskrives av blant annet NHO som sosialt uakseptabelt.

– NRK har sett to SMSer der dere ber kabinansatte i Sverige og Danmark dekke inn vaktene på de flygningene som er rammet av streik. Er ikke det streikebryteri?

– Vi avviser kontant at dette er snakk om streikebryteri. Det å justere crew mellom ulike flyninger på denne måten, er i tråd med de avtalene som gjelder og er hjemlet i tariffavtalen, svarer Schmidt.

Streikebryteri skal ikke skje i SAS, sier pressesjef Øystein Schmidt. Foto: Lars Myhren Holand / SAS

Han ønsker ikke å svare på om selskapet har sendt ut disse SMS-ene, og sier at streikebryteri ikke skal forekomme hos SAS.

– Streikebryteri er ikke noe vi i SAS driver med, og vi avviser at dette er det.

Få innstillinger foreløpig

Kun noen få flygninger fredag har blitt påvirket av streiken.

– Er det som følge av at dere har bedt ansatte bytte vakter og steppe inn for dem som nå er i streik?

– De som er tatt ut i streik, er et begrenset antall i dag. Det gjør òg at de trafikale konsekvensene for oss har vært begrenset akkurat i dag, svarer Schmidt.

Stort streikeuttak

115 av 640 medlemmer i kabinforeningen ble tatt ut i streik fredag morgen. Ytterligere 19 medlemmer tas ut lørdag, og 16 medlemmer søndag.

Til sammen vil 152 kabinansatte være i streik når helgen er over.

Stedje sier at fra onsdag i neste uke blir resten av medlemmene i foreningen tatt ut. Da vil totalt 640 kabinansatte fra Norsk Kabinforening være i streik.

Parat vil også utvide streiken

Også Parat er klare til å utvide streiken. I en pressemelding skriver de at de har meldt plassoppsigelse for 240 kabinansatte i SAS.

I løpet av en uke vil da i praksis alle kabinansatte i selskapet være tatt ut i streik.

Leder for SAS Norge kabinforening i Parat, Martinus Røkkum, sier det er nødvendig for å få selskapets ledelse til å forstå alvoret. Han registrerer at SAS hevder å ha strukket seg langt.

– Vi har tydelig to ulike virkelighetsopplevelser. Vår opplevelse er at selskapet ikke ønsker å gi ansatte noen form for bedring i arbeidsbetingelsene. Tvert imot bruker de konkursbeskyttelsen og restruktureringen til å skvise enda mer ut av allerede hardt pressede ansatte. Det er uverdig, og er ikke slike arbeidsforhold vi ønsker i Norge, sier han.

Norwegian vurderer ekstra kapasitet

Norwegian vurderer å hente inn ekstra kapasitet neste uke mens streiken trappes opp hos konkurrenten SAS, opplyser selskapet til TV 2.

Norwegian vurderer å sette inn flere fly. Foto: Annika Byrde / NTB

– Vi er her for våre kunder først og fremst og selger de billettene vi har i alle billettkategorier. Vi ser at det er noe økt etterspørsel nå i dag, både på kort og lang sikt, sier pressesjef Eline Hyggen Skari i Norwegian til TV 2.

– Utover det følger vi utviklingen og vurderer fortløpende om vi for eksempel vil sette inn ekstra kapasitet, sier hun videre.

Full støtte

– YS gir vår fulle støtte til de kabinansatte i SAS og deres kamp for en lønn å leve av, Kravene om en rimelig lønnsutvikling og arbeidsforhold andre arbeidstakere tar som en selvfølge, må innfris av SAS, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Hans-Erik Skjæggerud, YS-leder. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Han sier at YS krever at SAS viser reell vilje til å finne en løsning så raskt som mulig.

– Inntil det skjer må ledelsen i SAS bære det fulle og hele ansvaret for situasjonen selskapet nå har satt sine reisende kunder i, understreker han.