Sanner: – Samtalene fortsetter

Dagen etter Frps landsstyremøte om bompenger, er det fortsatt ikke klart hvem som må jenke seg, om det i det hele tatt er grunnlag for videre forhandlinger eller om det går mot regjeringskrise.

Partiledelsen i Fremskrittspartiet fikk landsstyrets tilslutning til en bompengeavtale som skal redusere belastningen på bilistene.

– Det er ikke aktuelt med noen nye forhandlinger, slo nestleder Sylvi Listhaug fast.

– Kan ikke inngå avtale med seg selv

Det ble raskt klart at Venstre ikke vil akseptere skissen som ligger på bordet.

– Det foreligger en skisse det ikke er enighet om, og det har vi gitt uttrykk for. Fremskrittspartiet kan ikke inngå en avtale med seg selv, sier nestleder i Venstre Ola Elvestuen til NRK.

Han vil ikke svare på om han føler på ansvaret for å redde regjeringen, dersom konsekvensen av en manglende avtale fører til at Fremskrittspartiet går ut.

– Vi har en regjeringsplattform som Venstre stiller seg bak. Vi ønsker å bygge videre på den sammen med de andre partiene, sier Elvestuen.

– Felles ansvar

Krf-leder Kjell Ingolf Ropstad ville i går kveld ikke si hva han mener om skissen, men håper å få til en løsning med de andre regjeringspartiene.

Høyres nestleder Jan Tore Sanner sier i dag at de fire partiene har et felles ansvar for å bli enige.

– Samtalene fortsetter. Vi har et felles ansvar for å finne løsninger. Nå har vi en diskusjon hvor vi må finne en løsning som både innebærer en forsterket satsing på kollektivtrafikk og som tar på alvor folks sterke reaksjoner på den økte bompengengebelastningen, sier Sanner.

Han sier det har vært viktig å forankre prosessen om en bompengeavtale i regjeringspartiene underveis fordi det er krevende spørsmål.

– Dette er vanskelige saker og det er en sak med ulike synspunkter som er krevende å forholde seg til. Men det er vårt ansvar å finne en løsning, sier Sanner.

– Når må dere bli enige?

– Når vi blir enige, sier Sanner og sier det er naturlig at samtalene fortsetter inn i budsjettkonferansen i slutten av august.