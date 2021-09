Sanner sier det går mot regjeringsskifte

Det gikk et sukk gjennom rommet på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo da NRK meldte prognosen fra Valgdirektoratet. Den viser kraftig nedgang for Høyre, og at det ligger an til å bli en ny, rødgrønn regjering.

Finansminister Jan Tore Sanne sier til NRK at det går mot regjeringsskifte.

– Målingene har pekt i retning av regjeringsskifte ganske lenge, og prognosene nå tyder også på at det går den veien. Det blir fortsatt spennende å se hvem som kommer over og under sperregrensen. Ikke minst håper vi at Høyre stabiliserer seg over 20 prosent, sier han.

Flere enn 84 gir flertall

Nestleder og olje- og energiminister Tina Bru var heller ikke fornøyd med det prognosen fortalte.

– Vi skulle selvfølgelig sett et enda bedre resultat, det er ingen tvil om det. Men det er for tidlig å si at dette er et kjempedårlig valg for Høyre. sier Høyres nestleder Tina Bru til NRK.

– Vi visste at dette kunne bli krevende. Det har målingene til nå vist oss. Vi hadde så klart et mål om å ligge godt over 20 prosent. Men jeg mener det her er anstendig for Høyre også, vi har styrt landet i åtte år, vi har stått på gjennom hele valgkampen. Folka våre er ikke slitne. Vi har snakket om politikk på inn og utpust, så vi skal også feire i dag, legger hun til.

Høyres statsråder var samlet på ett bord helt foran i rommet for å høre prognosene fra Valgdirektoratet. De holdt maska, mens rundt dem hørtes både «nei!» og «oi!» da oppslutningen for samarbeidspartnerne KrF og Venstre ble lest opp. Samme reaksjon fulgte resultatene til MDG og Rødt. Men dramaet rundt sperregrensa er langt fra over.

På Radisson er det pyntet med blå ballonger, blå flagg, Høyrelogoer og slagordet «Vi tror på Norge» så langt øye kan se. Det er fortsatt tidlig og det gjenstår å se i hvilken grad velgerne har tro på Høyre.

Stille før stormen på Høyres valgvake. Foto: Heiko Junge / NTB

Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde sier til NRK at noe av det mest spennende for Høyre i kveld er at mange unge politikere er på vippeplasser. Dette er de som skal forme partiet i årene fremover, sier hun.

Koronapandemien preger også denne valgvaken, som er mindre enn den vanligvis ville vært. I tillegg minner smilende pappfigurer av helseminister Bent Høie folk om å fortsatt holde meteren.