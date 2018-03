Sanner møtte Utøya-overlevende i Debatten: – Jeg har lært

«Jeg var der. Jeg vil ha skader og traumer for resten av livet. Har mistet venner. Det er ikke et føkkings kort. Det skjedde faktisk, uansett hvor mye @Regjeringen virker å drite i det!».

Dette skrev Helén Ingrid Andreassen på Twitter lørdag, til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H). Han hadde uttalte til VG at Ap dro «22. juli-kortet» i debatten om et omstridt Facebook-innlegg fra Sylvi Listhaug (Frp).

Sanner svarte Andreassen og beklaga uttalelsen. I dag møtes de to i Debatten i NRK 1.

– Nå må de regjeringa vise at de formulere seg annerledes framover. Man kan ikke bare ha handlingsplaner og si at man jobber hardt mot hatprat, når man deltar i det selv, sier Helén I. Andreassen. Foto: Privat

– Jeg føler et behov for å være ærlig om hvordan den siste uka har vært for meg. Jeg gjør det fordi jeg føler jeg må, på grunn av debattklimaet regjeringa nå har skapt, sier hun.

Sanner svarte Andreassen blant annet med å si at «22/7 er den mest alvorlige terroren som har rammet Norge siden krigen, og selvsagt ikke et kort».

I dag sier hun til NRK at hun opplevde beklagelsen som ektefølt. Men hun mener debattklimaet i Norge den siste uka gjør det nødvendig å stå fram på TV og fortelle om hvordan debatten har påvirka henne.

– Kan du si litt om hvordan det har vært?

– Jeg sitter på T-banen, og tror kanskje folk rundt meg blir litt redde om jeg forteller om det på telefon her nå, sier hun til NRK like før Debatten starter.

Sanner svarer i Debatten: – Jeg har lært

Når Debatten starter sier Sanner blant annet dette til Andreassen:

– Jeg vil si rett ut at jeg har lært mye den siste uken, og det tror jeg også mange andre har gjort, sier han på TV.

Sanner beklager overfor Utøya-overlevende: Vi har såret mange

– Vi har såra mange. Det er også en unnskyldning for innholdet i det som ble sagt. For det er en dimensjon som er helt annerledes i politisk debatt, når Ap og terror nevnes. Det har med 22. juli å gjøre, sier Sanner, tilsynelatende med tårer i øynene.

– Jeg gruer meg

Andreassen sier hun gruer seg til å snakke om hvordan terroren på Utøya har påvirka henne, men sier hun vil at flere skal forstå hvor hardt terroren ramma henne, og Arbeiderpartiet.

– Jeg gruer meg til å snakke om hvor fælt jeg har hatt det i årene etter 2011, men jeg synes det er nødvendig. For at flere skal få en forståelse for hva vi har gått gjennom, sier hun.

Andreassen sier hun er glad for at både regjeringa og Listhaug har beklaga Facebook-utspillet fra Listhaug, men tror ikke ordet unnskyld fikser opp i alt.

– Når Listhaug nører opp under høyreekstreme holdninger, slik hun gjør på Facebook, så har hun allerede nådd fram til det publikummet. Det fikser ikke en unnskyldning, sier hun.

Forventer at han hører

– Hva forventer du av Sanner i kveld?

– Jeg forventer at han hører på oss. At han setter seg inn i hvordan det har vært å være overlevende fra Utøya. Det er ikke sånn at det å stå fram i media og fortelle at jeg har fysiske skader og sliter med traumer er noe hyggelig for meg.

– Tror du ikke han har skjønt alvoret?

– Jeg synes han kom med en ektefølt unnskyldning og velger å tro ham på det. Men sett i lys av hvordan vi overlevende har hatt det, så forventer jeg at han bruker mer tid på å ta innover seg realiteten, sier hun.

Tirsdag ble det klart at Den nasjonale støttegruppa etter 22. juli skal møte statsminister Solberg for å diskutere Listhaugs omstridte terror-utspill på Facebook.

– Noen mener Ap hisser opp debatten med vilje gjennom å snakke om Utøya?

– Jeg tenker at da skjønner de ikke hva 22. juli handler om. Hvis man blir overraska over at Ap reagerer på det utspillet fra Listhaug, med å si at «unnskyld, men vi ble faktisk utsatt for terror», så er det enten kynisk eller idiotisk. Det er de som forsurer debattklimaet, ikke vi. Det må være lov til å sette en grense for hva det skal være greit å bli utsatt for i politisk debatt i Norge, sier hun.