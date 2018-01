Siden 11. januar er det kommet inn 21 varsler fordelt på 12 personer – 10 av disse gjelder tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise.

Daværende nestleder Sandra Bruflot overtok som fungerende leder etter at Tonning Riise trakk seg tidligere denne måneden.

Hun har stått midt i stormen og tar selvkritikk for måten partiet har håndtert varslene på.

«Hva burde jeg visst? Hva burde jeg gjort?» spør Bruflot seg da hun møter NRK.

Hun er redd hun har fått vite ting hun ikke har tatt alvorlig nok.

Motivasjonen svikter

Bruflot forteller at hun har vurdert å trekke seg ut av politikken.

– Unge Høyre er ikke tjent med å ha en leder som ikke er motivert, som ikke har lyst og som har mistet gløden. Nå sliter jeg med motivasjonen, det innrømmer jeg, sier hun.

– Jeg har satt lærerutdannelsen min på vent for å drive politikk. Jeg har tenkt at nå blir det lektorutdannelse og en tilværelse i Hole i Buskerud i stedet, det er der jeg bor.

– Du tenker det, helt alvorlig?

– Ja, det gjør jeg. Samtidig vet jeg jo at lysten forhåpentlig kommer tilbake, jeg tror den gjør det. Derfor må jeg få det hele litt på avstand før jeg bestemmer meg.

Skjønte alvoret først nå

Det var først nå i januar at hun for alvor skjønte at noe var alvorlig galt i Unge Høyre, at dette virkelig var alvorlige varsler. Politiet gikk i forrige uke i gang med å undersøke et varsel om at den tidligere Unge Høyre-lederen hadde sex med en beruset 16-åring da han var 25.

TIDLIGERE LEDER: Unge Høyres tidligere leder, Kristian Tonning Riise, er nå under politietterforskning. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Kristian Tonning Riise er for tiden sykmeldt. Via sin advokat Finn Krokeide sier han til NRK at han er lei seg for måten han har oppført seg på og for de påkjenningene han har påført varslerne. Advokaten sier videre at det er vondt for Riise å vite at gode venner og kollegaer har det vanskelig på grunn av hans handlinger.

Om det konkrete varselet har han skrevet følgende i en SMS til NTB: «Jeg har tidligere bekreftet at begge hadde drukket alkohol og hadde sex, og beklaget det dypt. Utover det kjenner jeg meg altså ikke igjen i saken slik den blir gjengitt i mediene».

Selve varslingssakene i Unge Høyre blir nå håndtert av moderpartiet. Der sitter to personer som er øremerket til denne oppgaven. Selv driver Sandra Bruflot med det hun kaller «ryddearbeid».

– Jeg snakker med fylkesledere, spør hvordan medlemmene har det, om de har det bra, det er det viktigste. Så sjekker jeg om de er informert godt nok – blant annet om muligheter for psykologhjelp. Jeg er også nøye med å fortelle at vi nå har et alkoholforbud, sier Bruflot.

Avhengig av tillit

Hun forsvarer at varslerne kan varsle anonymt.

– Det gir varslerne en trygghet. Da får vi flere varsler. Vi vil ha alt på bordet, og terskelen for å varsle skal være lav.

Bruflot frykter at det kan komme flere alvorlige varsler, men hun håper det blir ro nå slik at de kan drive politikk. Og så håper hun at hun har tillit blant medlemmene.

– Jeg har fått mange hyggelige tilbakemeldinger, men det betyr jo ikke at jeg har alles tillit. Vi får se – om jeg har tilliten. Og om jeg velger å benytte meg av den.