Sandfaste nordmenn: – Det føles ikke trygt å gå ut

Maiken Wikestad Tobiassen skulle reist hjem fra Tenerife med familien sin til Oslo i dag, men frykter at de må overnatte på flyplassen.

– Flyet vårt skulle gått klokken 16.00 i dag. Så fikk vi melding om at det var forsinket til kl. 20.00, men nå er det ytterligere utsatt til klokken 21.00, forteller Maiken Wikestad Tobiassen.

Redd for at flyet ikke går

Hun har fått SMS fra reiseselskapet om at i stedet for å fly hjem med Thomas Cook er det satt opp et innleid fly.

– Vi stusser jo litt over hvordan et innleid fly kan frakte oss hjem, når ingen andre fly kan, sier hun. Men været her på Tenerife er kanskje ikke like ille som på Gran Canaria ifølge det vi leser i media, sier hun.

– Vi har det fint her inne i lobbyen på hotellet i Tenerife, men vi frykter at vi får en natt ute på flyplassen, forteller Maiken Wikestad Tobiassen. Foto: Privat

Sammen med familien sin, deriblant en tiåring og en ettåring, venter hun sammen med andre fra Norge, Sverige og Danmark i lobbyen på hotellet de har bodd på. Bagasjen har blitt hentet og sendt ut på flyplassen.

– Vi blir hentet med buss ved 20-tiden for å bli fraktet ut på flyplassen. Vi er redde for at flyet ikke går likevel og det er ikke veldig hyggelig å tenke på at vi kanskje må overnatte der med barna, sier Maiken Wikestad Tobiassen.

Hun forteller at alt er gult ute, og kraftig vind gjør at det ikke føles trygt å bevege seg utendørs.

– Det er kraftig vind, solstoler og løse gjenstander flyr ute i lufta her. Vi har ikke lyst til å gå ut, sier Maiken Wikestad Tobiassen.

Hotellansatt samler inn gjenstander som har løsnet i det kraftige uværet på Tenerife Foto: privat

Måtte overnatte på flyplassen

Annie Sæther Fredriksen reiser med sin venninne, hennes to barn og et eget tantebarn. De måtte tilbringe natten på flyplassen på Gran Canaria.

– Vi fikk beskjed om å vente hvis vi ville ha hotell. Klokken ett i natt fikk vi beskjed om at vi ikke fikk hotell likevel, så vi måtte sove på gulvet. Det har vært slitsomt. Vi voksne og 12-åringen har ikke sovet, men de to minste har sovet litt, sier Fredriksen til NRK.

Flyplassen på Las Palmas Foto: Borja Suarez / Reuters

Hun sier reisefølget er trøtte, sultne og vil hjem.

Fredriksen sier reisefølget har fått mat- og drikkebonger på 10 euro per person, men disse kan bare brukes i innsjekket område, og de får ikke sjekke inn.

– Nå har vi fått beskjed om at vi skulle få hotell etter klokken 12. Nå er klokken lenge etter 12, og vi har fortsatt ikke fått hotell, sier Fredriksen.

SMS fra SAS til reisende som skal hjem fra Gran Canaria Foto: privat

– Nå vil man jo bare hjem

Anita Westby Bjerke er også sandfast på Gran Canaria. Hun er sammen med hele familien, 13 stykker fra 3 til 60 år, for å feire morens 60-års dag.

Hun forteller at det er lite informasjon å få.

– Vi vet egentlig ingenting. Vi har på eget initiativ ringt SAS, og da fikk vi beskjed om at neste fly er satt opp klokken 11, men vi vet ikke om det går da. Bortsett fra det har vi ikke fått noe informasjon, sier Bjerke til NRK.

SE VIDEO: Hotellkapasiteten på Gran Canaria er så sprengt at det ikke var mulig å innlosjere alle de norske passasjerene som ikke fikk reist hjem til Norge. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Hotellkapasiteten på Gran Canaria er så sprengt at det ikke var mulig å innlosjere alle de norske passasjerene som ikke fikk reist hjem til Norge.

I går kveld fikk de innlosjert hele familien på hotell, og Bakke forteller at de i alle fall har fått seg litt søvn i natt. Det de derimot ikke fikk, var bagasjen: To i følget ble igjen på flyplassen for å få hentet ut bagasjen, men det var ikke mulig.

– Hvordan er stemningen i gruppa nå?

– Det ble litt bedre da vi fikk hotell, slik at alle sammen har fått sovet litt. Det er klart at alle er klare for å komme hjem. Det er i utgangspunktet ikke noe ugreit å ha en ekstra dag på Gran Canaria, men nå er jo været såpass at nå vil man jo bare hjem, sier Bjerke.

Anita Westby Bjerke er en av dem som ikke får reist hjem fra ferie på Gran Canaria. Foto: Privat

Mangel på informasjon

Mange reisende forteller at de likevel opplever å ikke få nok informasjon, og at de heller ikke har fått hjelp til å skaffe seg hotellrom.

Rolf-Johan Fremstad er en av dem som ikke kommer seg hjem.

– Vi er sandfaste her på øya og har ikke mottatt noen form for informasjon fra verken TUI eller Norwegian siden i går ettermiddag. Vi fikk heller ingen hjelp til å få hotellrom og ikke fått tak i vår bagasje, sier Fremstad til NRK.

Ifølge NTB er det flere fulle hotell på øya, og situasjonen blir ekstra vanskelig da mange hoteller er vinterstengt.

SAS har totalt seks fly som er værfast på Gran Canaria. De anbefaler sine passasjerer som er på flyplassen om å selv bidra til å finne hotellrom for overnatting.

– Våre medarbeidere på flyplassen LPA vil bistå, men det er svært vanskelig å finne ledig overnatting, fordi mange passasjerer er rammet av sandstormen. Vi har stor forståelse for at det er behov for mer informasjon, og vi jobber hardt for å finne løsninger for dem som er berørt. Det har vært en krevende situasjon med mange mennesker som trenger bistand, opplyser pressesjef i SAS, John Eckhoff til NRK.