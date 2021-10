Sander vart svindla på Finn

– Eg blei tatt litt på senga, fortel Sander Vestby.

Førre vinter vart han svindla på Finn.no då han skulle kjøpe ei Parajumper jakke. Han møtte kjøparen og betalte 4000 kroner for det han trudde var ekte vare.

– Eg kjem heim og ser då at denne jakka er falsk, seier han.

Etter mykje jobbing fekk Vestby tak i kjøparen, levert tilbake jakka og fekk pengane att. Denne opplevinga har gjort at han bekymra for falske kontoar på marknadsstaden.

– Det er veldig lett å manipulere og lage falsk konto på Finn. Difor burde det vere eit krav med verifisert konto på, seier Vestby.

Kva betyr verifisert konto?

– Verifiseringsmerket tydar at dei som står bak nettstaden, garanter at profilen tilhøyrer vedkommande den gir seg ut for å vere, seier rådgivar i Norsk senter for informasjonssikring (Norsis) Eivind Reiner-Holm.

Merket ser ut som ei lita blå stjerne eller runding med ei kvit hake inn i.

Det er som oftast plassert ved sidan av namnet på ein profil eller ei side på sosiale medium, som Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, og YouTube.

Skjermdump av Facebook sitt verifiseringsmerket. Foto: Skjermdump

Det er blant anna kjente personar, butikkar og organisasjonar som kan brukar dette merke, og det garanterer at dette ikkje er ei falsk side, fortel Reiner-Holm.

I ei undersøking Norsis har gjennomført seier berre 35 prosent av deltakarane at dei veit kva det blå identifiseringsmerket tyder.

Blant unge er det fleire som veit kva det tydar, medan i aldersgruppa 60 år er det berre åtte prosent som veit det.

Reiner-Holm seier at dette merke kan nyttast som eit verktøy for å sjå om ein konto er falsk eller ikkje.

Sjekkliste om ein konto er falsk: Ekspandér faktaboks Er det ein kjent person eller eit varemerke, sjå etter det på blå vertifiseringmerket.

Innhaldet på profilen «er for godt til å vere sant», og har som regel ei oppfordring til å klikke på ei lenke.

Profilen har typisk få følgjarar, lite innhald og er ofte nyleg oppretta.

Sjekk namnet på personen stemmer med namnet i lenke frå nettadressa

veneførespurnad frå ukjente vakre kvinner og kjekke menn er ofte falske. Sjekk om de har felles kjenningar.

Er profilbilde riktig? Ved å bruke Google sin omvende bildesøk kan du sjekke om bilde er blitt bruk i andre samanhengar. Kjelde: Norsk senter for informasjonssikring

Frivillig

Marknadsstaden Finn har dei siste seks åra også nytta seg av ein liknande ordning, og blir brukt som ei sikkerheitsordning.

– Det er ein tryggleik for oss i Finn og for brukarane, då kjenner Finn identiteten til vedkommande, skriv leiar for forbrukartryggleik-avdelinga i Finn, Geir Petter Gjefsen i ein e-post til NRK.

Brukarane identifiserer kontoen sin ved å knytte den opp mot BankID, og det gjer det enklare for Finn å spore opp personar om de skulle skje noko uønskte, ifølgje Gjefsen.

– Det er i utgangspunktet frivillig om ein vil nytte dette merke i og med at ikkje alle i Noreg har BankID, men vi oppfordrar alle til å bruke det, skriv han.

Slik ser Finn.no sitt verifiseringsmerket ut. Foto: Skjermdump

Gjefsen har forståing for at Vestby meiner verifisering burde vere eit krav på marknadsstaden, og fortel at dei også har fått tilbakemelding på at brukarane syns det er tryggare å handle med verifiserte kontoar.

– Vi følgjer godt med på utviklinga og vurderar fortløpande om krav om BankID verifisering er noko vi kjem til å innføre på fleire delar – om ikkje heile – Finn, avsluttar han.

Vart lurt på Facebook

Ifølgje Facebook har dei fjerna heile 1.7 milliardar falske kontoar på Instagram og Facebook i andre kvartalet av 2021.

– Det er eit stort problem, seier Norsis rådgivar Reiner-Holm.

Han fortel at det er mange falske kontoar som gir seg ut for å vere kjende personar, organisasjonar eller andre aktørar.

Desse har gjerne konkurransar som dei vil at du skal trykkje på, og på den måten legge att personlege opplysningar.

– I dei verste tilfella har dei fått deg til å oppgi kredittkortopplysningar slik at dei kan svindle deg, seier Reiner-Holm.

Det var på ei slik falsk Facebookside Martin Ravndal frå Hønefoss vart lurt av for nokre år sidan.

Martin Ravndal seier han har lært etter å ha blitt lurt til å legge att kontaktinformasjonen sin på ei falsk Facebookside. Foto: Privat

Han deltok i ein falsk konkurranse der det sto at han kunne vinne ei reise om han la att kontaktinformasjonen sin.

Ravndal fortel at den informasjonen må ha blitt selt vidare, etter den store pågangen av seljarar han fekk etterpå.

– Eg måtte berre slå av telefonen for den ringde heile tida, og det var seljarar kvar gong. Det same var det med e-posten min, eg måtte slette han til slutt, seier Ravndal.

Etter denne erfaringa har Ravndal lært å vere forsiktig med kor han legg att kontaktinformasjonen sin.