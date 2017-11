Sandberg: – Jeg anbefaler i utgangspunktet ikke en ørefik

Det var i et intervju med VG forrige uke at Sandberg uttalte at kvinner «ikke skulle holde tilbake flathånda» dersom de blir utsatt for seksuell trakassering.

Sandberg påpeker at han kun mener løsningen skal brukes en offentlig situasjon, for å sette mannen som utfører trakasseringen i forlegenhet.

– Nå skal ikke jeg snakke på vegne av alle mannfolk, men de aller fleste ledere og menn med kvinnelige kolleger, som opplever en ørefik på julebord der man har atferd som ikke er akseptabel, vil føle det så ydmykende at man kryper under bordet.

– Jeg er rimelig sikker på at den mannen som gjør denne typen uønsket aktivitet mot kvinner, aldri vil gjøre det igjen, sier Sandberg.

– Legger ansvaret over på offeret

Mandag morgen møtte Ap-nestleder Hadia Tajik til #Metoo-debatt i Politisk Kvarter.

Tajik mener Sandberg snakker om selvfølgeligheter og påpeker at både menn og kvinner har rett til å forsvare seg selv. Hun mener Sandberg med sitt utspill legger ansvaret for å håndtere situasjonen over på offeret.

– Sandberg individualiserer løsningen, og legger ansvaret på den enkelte mann eller kvinne som opplever det. I tillegg undervurderer han totalt maktforholdet i situasjonen. Om en yngre, nyansatt kvinne opplever seksuell trakassering fra sin godt voksne sjef, så er ikke dette en spesielt god løsning.

– Stortinget er ikke som før

Tajik har fått støtte av verdensmester i boksing, Cecilia Brækhus, som mener Sandbergs råd kan føre til at en situasjon «spinner ut av kontroll». Frp-nestlederen påpeker at en ørefik kun vil være en løsning i gitte situasjoner.

– Jeg er helt enig med Cecilia. Dette er ikke en anbefaling i utgangspunktet. Men man må sette ulike settinger opp mot hverandre. I noen settinger vil det sette denne sjefen eller mannlige kollegaen i forlegenhet, slik at han aldri vil gjøre det igjen.

Sandberg sier ofre for seksuell trakassering også kan gå til tillitsvalgte eller andre kollegaer for å få backing, dersom ørefik-løsningen ikke er aktuell. Han avviser også at hans løsning senker terskelen for voldsbruk.

– Ørefik, lusing, man kan diskutere hvor mye vold som ligger i det. For meg som kommer fra Trøndelag, der man snakker om «ørtæv» og ikke ørefik, eller lusing ... Jeg tror de aller, aller fleste skjønner at man har ulike måter å reagere på i ulike settinger.

Mandag forslo SV og Rødt flere politiske tiltak i kjølvannet av #Metoo-kampanjen, blant annet å gi lærere mer opplæring om seksuell trakassering.

Tajik mener Frp-nestlederen må snakke mer om politikk og mindre om selvforsvarsråd. Sandberg kontrer med å påpeke at Tajik i forrige uke bruke Stortingets spørretime til å spørre om forskjellen på en god og en dårlig ørefik.

– Nå bruker Tajik spørretimen i Stortinget til å snakke om hva som er en god og dårlig ørefik … Stortinget er ikke som før, sukker Sandberg.