Sandberg og Letnes dropper søksmål mot norske medier

Det var under en et arrangement i Arendal 14. august, dagen etter at han gikk av som fiskeriminister, at Sandberg rettet en advarende pekefinger mot norske medier.

– Vi er i dialog med ikke ubetydelige advokater. Vi skal gå gjennom hvert presseoppslag. Det som har blitt skrevet hører ikke hjemme i dette landet. Jeg har aldri i min villeste fantasi trodd at dette som har blitt skrevet fantes i det norske folk og i journalister, sa Sandberg

I sin nye bok «Fremmede makter har flyttet inn» gjør Sandberg og Letnes retrett:

«Vi har i dialog med advokater vurdert flere juridiske prosesser, men vi kjenner nå at nok er nok, det er verken krefter eller energi nok. Vi vet vi har vært utsatt for en prosess som rammes av flere lovparagrafer, og i rettferdighetens navn føles det ikke bra å droppe søksmålene.», skriver Sandberg.

Refser norske journalister

Han sier det likevel kan bli aktuelt å gå videre mot Fiskeribladet.

Sandbergs datter Charlotte Kjær Sandberg har klaget inn avisen for Pressens Faglige Utvalg, og dersom avisen blir dømt, vil de vurdere å forfølge avisen rettslig, skriver Sandberg.

«Norske medier behøver å måtte stå til ansvar for sine feil, de bør saksøkes langt oftere for å lære og for å få en bedre moral. Norske journalister river ned all tillit og troverdighet til en objektiv presse. »

BOKAKTUELLE: Per Sandberg og Bahareh Letnes kommer i dag med sin bok «Fremmede makter har flyttet inn». Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Sandberg hevder mange norske medier bevisst publiserer saker med usannheter fordi de vet at de slipper unna, men at det ikke er grunnen til at de dropper søksmålene.

«Vi kan dessverre ikke fjerne sviket vi har opplevd, vi kan ikke glemme hvordan et samlet pressekorps valgte å bruke rykter og sladder for å hugge løs på oss, men likevel er tiden inne for å sette strek. Vi vil nå bruke vår styrke til å skape noe nytt».

I boken gjengir Sandberg også en rekke innlegg fra kommentarfeltene mens mediestormen pågikk. Han har også viet flere kapitler hvor han skjeller ut flere norsk-iranske samfunnsdebattanter som uttalte seg om hans Iran-reise.

– Alle medier har brukt de samme såkalte «ekspertene». Dere burde ha gjort litt mer research, sier Per Sandberg i forbindelse med lanseringen i dag.

Ressursspørsmål

På pressekonferansen i dag sier Sandberg at det også var et kostnadsspørsmål om hvorvidt de skulle ta kampen mot Medie-Norge.

– Det vil koste oss for mye ressursmessig og oss som par. Vi har bestemt oss for at nå skal vi se framover, og da har vi ikke overskudd til å bruke ressurser på dette framover, sier Sandberg og siterer Nelson Mandela.

– Bitterhet er det samme som å drikke giften selv og tro at du rammer din motstander, sier Sandberg som mener han i ettertid burde ha tatt kommunikasjonsjobben selv.

Kommunikasjonsavdelingen ved Statsministerens kontor tok etterhvert over håndteringen av mediehenvendelsen da saken raste som verst på sensommeren.

– Jeg var enig med SMK om strategien, men i etterpåklokskapens lys ville jeg nok håndtert det på en «Per Sandberg»-måte, sier Sandberg og utdyper i boken:

«Denne strategien – altså at vi forholdt oss tause – forverret situasjonen, ja, den sementerte situasjonen. Bahareh ble stadfestet som spion for det iranske regimet, og jeg ble gjort ansvarlig for sikkerhetsbrudd. Et justismord, et politisk drap. Det kunne vært dempet – kanskje unngått.»

Har vært i betydelige forretningsmøter

Det vakte oppsikt da Sandberg og Letnes på ny besøkte Iran i forrige uke og figurerte på bilder fra møter sammen med representanter for regimet.

Karantenenemnda har bedt Sandberg gjøre rede for hvem han har møtt og om det er i strid med hans bakgrunn som fiskeriminister og stortingsrepresentant.

Sandberg sa på dagens pressekonferanse at han mener han har sitt på det tørre:

– Vi har vært i betydelige forretningsmøter, men det har ingenting å gjøre med det jeg gjorde som statsråd og stortingsrepresentant, sier Sandberg og beskriver den siste reisen som en «studietur».