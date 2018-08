Sandberg og Letnes deltar på PR-arrangement i Arendalsuka

– Ingen kunne ha hindret meg i å reise på ferie til Iran – selv ikke statsministeren, sier Sandberg.

Han sier han ikke meldte fra om den spontane reisa fordi han tidligere hadde opplevd at hans ferieplaner, smser og kalender hadde blitt lekket ut til media.

Per Sandberg og kjæresten Bahareh Letnes uttalte mandag at de skulle møte pressen tirsdag for å svare på «alle spørsmål» etter fiskeriministerens dramatiske avgang.

Etter lang tid med full forvirring om hvor og når pressemøtet skulle finne sted, ble det kjent at paret skulle snakke på et arrangement organisert av PR-byrået Gambit Hill & Knowlton under Arendalsuka.

Under det såkalte debattvorspielet før partilederdebatten på NRK i kveld, skal paret ha samtaler med PR-rådgiverne André R. Kolve og Stein Kåre Kristiansen.

Kolve har tidligere vært statssekretær for Siv Jensen (Frp) og kommunikasjonsrådgiver for Frps stortingsgruppe, og også Per Sandberg.

– Sirkus

Talkshowet skal etter planen pågå til den store partilederdebatten starter på NRK 1 kl. 21.30. Først da vil Sandberg være klare for å gi korte intervjuer til pressen, får NTB opplyst. Også Letnes stiller til intervju.

Ved korte én til én-intervjuer reduseres pressens mulighet til å stille og følge opp kritiske spørsmål.

Redaktør Harald Stanghelle i Aftenposten har stor sympati med Per Sandbergs ønske om å legge fram sin sak.

– Men jeg har ingen sans for at han gjør dette til et sirkus uten like, der det virker som om han bare er ute etter maksimal oppmerksomhet. Det er nesten ubegripelig hva han ønsker å oppnå med denne katt- og musleken, sier Stanghelle til NTB.

– Egentlig bryter det med alt han lovte i går, føyer han til.

Paret selv har tidligere sagt per sms at årsaken til uklarhetene tirsdag skyldes at de har hatt dårlig tid.

– Dolket i ryggen

I et intervju med Dagbladet tidligere på kvelden uttalte Sandberg at han føler seg «dolket i ryggen av partifeller».

Han langet også ut mot pressen, og sa at paret «ikke utelukker rettslige skritt mot flere medier».

Ifølge Sandberg er det «i flere uker systematisk spredd løgn og grove usanne påstander» om paret, men det er uklart hva han sikter til.

Paret sa også at de skal skrive bok om Iran-turen som kostet Sandberg ministerposten.

Per Sandberg gikk mandag 13. august av som fiskeriminister og som første nestleder i Frp etter en omstridt ferietur til Iran sammen med sin norsk-iranske kjæreste.