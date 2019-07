Sandberg møter kraftig motstand: – Ville vært en katastrofal vurdering

– Sandberg sier at Frp skal være i regjering og nærmest gi fra seg bompengesaken. Det tror jeg ville være en katastrofal vurdering for Frp, sier førsteamanuensis i statsvitenskap Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger.

Han mener analysen av årsakene til at Frp sliter på meningsmålingene som Per Sandberg kom med i NRK tirsdag, er feil.

Sandbergs knallharde oppgjør med Frp

Analysen serverte tidligere nestleder i Frp, Per Sandberg, som en ytring på NRK.no under overskriften «Derfor blør Fremskrittspartiet». Her skriver han blant annet at Frp gjør en megatabbe dersom de fokuserer ensidig på bompenger og innvandring.

Han går også til frontalangrep på det han mener er destruktive krefter i Frp.

I ytringen heter det blant annet:

«Store deler av Frp vet dessverre ikke hva Frp er tuftet på, de vet ikke hvorfor de representerer Frp, og de har ingen anelse om hvilken retning Frp skal ta.»

Den analysen er altså ikke Tuastad enig i.

– Frp er i stor grad et parti som vokser når de får markert seg i saker som gjør dem annerledes enn andre partier. Jeg tror ikke Frp kommer til å gå opp på meningsmålingene, men at de med stor sannsynlighet kommer til å gå ut av regjering før neste stortingsvalg, sier Tuastad.

HARDT UT: Per Sandberg gikk til angrep på Carl I. Hagen og Christian Tybring-Gjedde under tirsdagens Dagsnytt 18 på NRK.

Sentrale Frp-ere uenige med Sandberg

STORTINGSREPRESENTANT: Terje Halleland (Frp) er grunnleggende uenig at Frp er i ferd med å fremstille seg som et ensaksparti. Foto: Torbjørn Tandberg

Tuastad er ikke den eneste som er uenig med Sandberg. Også stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp) og fylkesleder Christian Eikeland i Agder Frp er uenig med det den tidligere nestlederen i partiet skriver.

– Den analysen er jeg ikke enig i, sier Halleland.

– Frp har aldri vært et ensaksparti, selv om vi ble tuftet på klare forutsetninger om hva ønsket i partiet var.

Eikeland er enig i at det har vært fokus på bomsaken, men at det er helt naturlig.

Han er overhodet ikke enig i at partiet er et ensaksparti.

– I denne valgkampen har vi vært opptatt av bompenger, eiendomsskatt, en strengere innvandringspolitikk og en verdig eldreomsorg, så hvis Sandberg følger med vil han se at disse fire sakene vil få et veldig stort fokus fra oss i valgkampen, sier Eikeland.

– Har satset på noen hester

Statsviter Tord Willumsen uttalte til NRK i går at Sandberg kan ha rett i, i et langsiktig perspektiv, at partiet gjør en stor tabbe med «ensakspolitikk» da de har satset på noen hester.

STATSVITER: Tord Willumsen mener at partiet står veldig mye svakere før valget sammenlignet med forrige kommunevalg. Foto: Østlandsforskning

– Det som alltid har vært vinnersaker for dem før, er ikke vinnersaker lenger.

Han trakk blant annet frem at partiet holder på å miste sakseierskap når det gjelder bilistene, og at innvandring for tiden er lite i fokus.

Når de ikke kan vinne valget på bil, hvordan kan de da vinne et kommunevalg, spør Willumsen.

– Sandberg har gjort en enestående jobb

– Per Sandberg lanserte eget comeback på Dax18 i går. Ville du ønsket ham velkommen tilbake i sentrale posisjoner i Frp i dag?

– Jeg synes Per Sandberg har gjort en enestående jobb for Frp. Jeg ser ingen grunn til at ikke Per skal komme tilbake, og fortsette det gode arbeidet, sier stortingsrepresentant Terje Halleland til NRK.