For noen er russetiden akkurat over, men kommende russ forbereder seg hele året.

På Hundsund ungdomsskole i Bærum viser 10.-klassingene Frida Skoglund og Mille Thorsnes frem en melding sendt på Instagram.

«Lurte på om du var på en russegruppe, og om dere hadde kommet i gang med dugnad?».

Denne meldingen fra Dugnadsiden er sendt til en elev på 10. trinn ved Hundsund ungdomsskole. Foto: Johanna Hauge / NRK

Frida leser opp meldingen som ikke er sendt direkte til henne. Hun har fått den videresendt fra en gutt på trinnet.

Avsenderen er en sponsorsjef hos Dugnadsiden.

– Man synes det er spennende da, og kult, og tenker kanskje sånn: «Å ja, da er det lurt å komme i gang tidlig», sier Skoglund.

Mille Thorsnes tror 10.-klassinger kan være enkle å utnytte.

– Det er kanskje litt strategi bak det. Fordi man er kanskje ikke moden nok til å skjønne at de gjør det for å tjene penger.

Selv om det er tre år til de skal være russ, har elevene begynt å glede seg til russetiden.

Liv Rebecca Rosenberg forteller at flere på skolen har begynt å gå med russeklær. Noen arver også russegensere av eldre søsken. Foto: Johanna Hauge / NRK

Liv Rebecca Rosenberg forteller at mange på skolen har begynt å gå med russeklær.

– Man kan bruke det fordi det er deilig. De er myke, du finner ikke så mye kosetøy overalt. Også er det også fett.

Daglig leder i Dugnadsiden, Anine Thoresen, sier at dersom noen hos dem har tatt kontakt med, eller blitt kontaktet av, noen som går på ungdomsskolen, så har det skjedd en glipp og da avsluttes dialogen umiddelbart.

– Det er ikke i vår policy å kontakte ungdomsskoleelever.

Selskapet sier de går i dialog med grupper på videregående skole, som allerede er etablerte grupper.

Også Russedress og Russeservice sier til NRK at deres praksis ikke er å kontakte ungdomsskoleelever.

Liv Rebecca Rosenberg og Mille Thorsnes på Hundsund ungdomsskole. Foto: Johanna Hauge / NRK

NRK har pratet med en ansatt på Hundsund ungdomsskole som bekrefter at russetiden er et stort tema blant elevene. I noen grupper på skolen er russebussene allerede fulle.

Analyserer profiler på Instagram

Ivar Brandvol er journalist i VG og forfatter av boka «Fitte & diesel». I flere år har han laget saker om kritikkverdige forhold i russebransjen. Nå har temaet blitt bok.

– Dugnadsiden er den største av dorullbedriftene, forteller Brandvol.

Å drive med dugnad, enten det er i form av å selge dopapir eller plukke søppel, er for mange russekonsepter og -busser en viktig del av finansieringen for russetiden.

Journalisten har sett flere eksempler på meldinger som sendes til elever ned i ungdomsskolealder i arbeidet med boka.

– Dette er en melding som jeg har sett før. Det er en typisk melding som sendes ut til elevene. Identiteten på nye grupper er gull verdt, bedriftene slåss om å få kloa i dem så tidlig som mulig, sier han om meldingen som 10.-klassingene viser fram.

Ivar Brandvol forteller at det først og fremst er elever som går i første videregående som mottar meldingene fra aktørene. Foto: Anne M. Steine / FoTobben AS

I boka har Brandvol snakket med en tidligere selger som jobber for flere av de store russeselskapene.

Den anonyme selgeren viser flere eksempler på knepene som virker på 16-åringene:

«Hei, jeg har fått tips om at du er med i en russegruppe, stemmer det?» Anonym selger Fitte & diesel - russens egne historier om det hemmelige livet på bussene

Som sponsorgruppe hos oss får man fordeler hos oss samt våre samarbeidspartnere på alt av klær, buss- bygging, logoer og veldig mye annet som er eksklusivt for oss. Anonym selger Fitte & diesel - russens egne historier om det hemmelige livet på bussene

I boka forteller selgeren om hvordan elevene blir låst til kontrakter.

– Du blir låst til å kun handle med den bedriften i tre år. Det er god butikk for bedriftene og dyrt for elevene. Sponsorkontraktene er hemmeligstemplet og har krav om positiv omtale i sosiale medier, forteller Brandvol.

Dugnadsiden skriver at deres kontrakter ikke er bindende, og at det er enkelt for en gruppe å avslutte avtalen om de ønsker dette.

– Dugnadsiden er et grossistfirma som hjelper grupper med å tjene penger. Idrettslag, korps, skoleklasser og russ har ofte en ramme for hvor mye de trenger å tjene, og mange vil gjerne komme i gang tidlig, skriver daglig leder, Anine Thoresen.

Videre skriver hun at det varierer hvem som oppsøker hvem, men at dugnadsiden ofte blir kontaktet av grupper som vil i gang med å tjene penger i en tidlig fase.

– Vi har mer enn 300 kunder hvert år, og det er stor variasjon i hvor mye den enkelte gruppe skal tjene inn. Det skal også legges til at bestillinger hos oss, ikke kan gjennomføres av personer under 18 år.

Mistenker store mørketall

Forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet er også kjent med at det sendes meldinger til elever på ungdomsskolen. Han mistenker at det kan være store mørketall på hvor mange meldinger som blir sendt.

Det hender juristen får tips av foreldre, som forteller at barna har kommet inn i en avtale med en aktør og lurer på hva den går ut på.

Thomas Iversen i Forbukerrådet har jobbet mye med russesaker. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Salgsagenter kan være ansatte i et russeselskap, men også ungdommer som markedsfører russetjenestene, forteller Iversen i Forbrukerrådet.

– Da er det mest et litt løsere samarbeid. At de får rabatter eller andre goder, men ikke nødvendigvis er ansatt.

Iversen understreker at kjøpsoppfordringer rettet mot unge under 18 år er forbudt. Bruker selskapene unge i markedsføringen, er det de som sitter med ansvaret.

Kan vurdere strengere lovverk

Barne- og familiedepartementet har fått flere tilbakemeldinger på at russeselskapene ikke retter seg etter loven. Minister Kjersti Toppe (Sp) sier markedsføringen til selskapene kan være ulovlig.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp), mener loven er på plass. Men sier regjeringen må sørge for at den blir fulgt. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

– Når det begynner allerede på ungdomsskolen og første videregående, er det jo veldig tidlig. At de kommersielle selskapene utnytter dette og er pådriver for det har jeg ingen forståelse for, og synes egentlig det er helt uakseptabelt.

Toppe sier at de nå skjerper tilsynet mot russeselskapene, og at de kan vurdere strengere lovverk i fremtiden.

Fjorårets russejenter i Lørenskog på rulling i bussen «Rushium». Foto: Johanna Hauge / NRK

I fjor gjennomførte NRK en anonym spørreundersøkelse blant alle elever i offentlige videregående skoler i Viken.

I undersøkelsen svarte 46 prosent at de hadde blitt kontaktet av markedsaktører som ville selge dem russeutstyr eller annet til russetiden før de fylte 18 år.

Også Helsedirektoratet har snakket med ungdommer som har fortalt om salgsagenter som kontakter elever med høy sosial status og gir dem fordeler for å fronte deres produkter.

Mener russepresset starter for tidlig

Blant årets russ er Eivind Nejad-Trondsen en av dem som irriterer seg over markedsføringen til russeselskapene. Han har også skrevet om dette Subjekt, der han er skribent.

NRK møter Eivind en kveld i april, helt i starten av russetiden. På steintrappene i Kubaparken i Oslo skroller han nedover i Facebook-gruppa «Fossrussen 2024».

– Her prøver han å selge oss utvekslingsturer og reklame for personlig trener.

Nejad-Trondsen referer til en salgsagent fra Russeservice. Agenten opprettet Facebook-gruppa i september 2022, halvannet år før avgangselevene skulle være russ og før de selv rakk å gjøre det.

Eivind var tidligere elev på Ullern, som regnes for å være en av «busskolene» i Oslo. Han opplevde markedsføringen som mer aggressiv mot elevene der. Foto: Johanna Hauge Eivind var tidligere elev på Ullern, som regnes for å være en av «busskolene» i Oslo. Han opplevde markedsføringen som mer aggressiv mot elevene der. Foto: Johanna Hauge / NRK

I en e-post til NRK skriver Russedress at de ikke har inntrykk av at Nejad Trondsen taler på vegne av russ generelt. Russedress og Russeservice har samme eiere, og svaret er derfor på vegne av begge selskapene.

– Vi markedsfører våre produkter i kanaler og på måter som når målgruppen, og vi gjør dette i tråd med det regelverket som gjelder for slik markedsføring. Som en seriøs aktør heier vi på Forbrukertilsynets varslede tilsyn med kommersielle aktører som selger produkter og tjenester til russ. Mange elever starter å planlegge russefeiringen når de går i andre klasse, og vi markedsfører oss for å være synlige når dette skjer, skriver daglig leder i Russedress, Knut Lyngstad.

Skolen Eivind går på er ikke en typisk busskole. Russegruppen hans «Utstyret» er et russekonsept som bruker lite penger.

Han irriterer seg over det han kaller en ukultur som de kommersielle aktørene har skapt rundt russetiden.

– Mest av alt er det de kommersielle aktørene som har bidratt til at vi har fått ukulturen. Eivind Nejad-Trondsen russ

Russeselskapene dobler overskuddet

De siste årene kan man se en tydelig trend hos russeselskapene.

Selskapene tjener stadig mer penger, selv om antallet russ holder seg veldig stabilt.

Russedress og Russeservice er de to største selskapene som selger klær og annet utstyr til russen. Det har de gjort i mange år.

Spesielt Redress, selskapet bak Russedress, har skutt fart. De mer enn doblet overskuddet sitt mellom 2018 og 2023.

Selskapet bak Dugnadsiden har mer enn firedoblet overskuddet sitt i samme periode. Med et overskudd på 608.000 i 2023 ligger de likevel et godt stykke unna millioninntektene til Redress og Russeselskapene.

Ifølge Russedress tyder økningen på at utgiftene deres er lavere enn inntektene.

– Med mange titalls tusen kunder hvert år, bidrar store volum til økonomiske resultater, samtidig som vi klarer å holde et prisnivå som gjør det attraktivt å handle hos oss.

Selskapet presiserer at de ikke ønsker å dele hvor mange kunder de har og hva de kjøper for.