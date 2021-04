Etter nedstengningen av Norge i mars i fjor stoppet også grensehandelen med Sverige nærmest helt opp.

Det har norsk dagligvarebransje og bryggerinæringen tjent kraftig på. Kunder har kjøpt blant annet øl og brus i Norge, som de ellers hadde handlet inn i nabolandet.

– Salgsøkningen på øl og brus i Norge har oversteget våre villeste fantasier, sier Erlend Vagnild Fuglum som er direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen til NRK.

Optimisme i øl-bransjen

Et av landets største mikrobryggerier, Haandbryggeriet AS i Drammen, er eksempel på en ølprodusent som har klart seg bra i krisetiden.

Bryggeriet selger ølproduktene både til Norgesgruppen og til utelivsbransjen.

FORNØYD: Daglig leder ved Haandbryggeriet i Drammen, Egil Hilde, er fornøyd med ølsalget til dagligvarehandelen, men ser fram til utelivsbransjen åpner opp for fullt når smittevernrestriksjonene reduseres. Foto: Siri Saugstad

– Vi har klart oss forholdsvis bra gjennom krisen, fordi vi har leveringsavtale med dagligvarebransjen. Men vi ser virkelig fram til at utestedene åpner igjen, da blir det bedre tider, sier daglig leder ved Haandbryggeriet, Egil Hilde til NRK.

Kinn bryggeri i Florø har også opplevd sterk vekst i salget dette året, både til Vinmonopolet og dagligvarehandelen.

– Vårt beste år noensinne. Dette handler ikke bare om grensehandelen til Sverige, men at utenlandsreiser generelt har stoppet opp, sier bryggerimester og Kinn-eier Espen Lothe til NRK.

Han frykter ikke at gjenåpning fører til kraftig nedgang i omsetningen for bryggeriet på Vestlandet.

OPTIMIST: Espen Lothe i Kinn bryggeri Florø melder om et svært godt år for bryggeriet, og har tro på at kundenes handlevaner er varig endret etter et år med tilnærmet stopp i nordmenns utenlandsreiser. Foto: Thomas Brakstad

– Jeg tror kundene har fått øynene opp for norske øl-produkter, og at vi har fått en varig endring i folks handlevaner. Dert er klart at også for oss vil det ha stor positiv betydning når utelivsbransjen får åpne igjen, sier Espen Lothe.

Økte inntekter for staten

Omsetningen på brus i Norge har økt med nesten 25 prosent fra mars i fjor til mars i år, sammenliknet med året før pandemien traff.

Salget av øl har økt med nesten 12 prosent i samme periode.

Det viser tall NRK har fått tilgang til fra Bryggeri- og drikkevareforeningen.

Også staten har tjent på omsetningsøkningen i Norge på øl og brus i korona-året. Ifølge anslag fra bryggerinæringen har staten fått inn mer enn 1, 7 milliarder kroner ekstra i avgiftsinntekter bare på det økte øl- og brussalget.

FRYKTER OPPSIGELSER: – Brus og ølsalget har steget kraftig etter at grensene nærmest ble stengt 12. mars i fjor, nå må politikerne følge opp med avgiftsreduksjoner når grensene åpner opp igjen, sier direktør Erlend Vagnild Fuglum i Bryggeri- og drikkevareforeningen. Foto: Siri Saugstad / NRK

– Dette viser at grensehandelen er langt større enn vi trodde. Konsekvensene av tilnærmet stengte grenser til Sverige er også at flere tusen har fått jobb i dagligvarebransjen her i landet. Disse jobbene kan forsvinne når samfunnet åpner opp igjen og grensehandelen fortsetter som før, mener Erlend Vagnild Fuglum til NRK.

Han etterlyser nå politiske grep for å forebygge handelslekkasjen til Sverige. Fuglum viser til at Stortinget kan redusere avgiftene på øl og brus i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i juni.

Alkoholkonsumet

STABILT ALKOHOLKONSUM: – Konsumet av alkohol har vært stabilt i Norge i koronaåret, sammenliknet med året før, sier Nora Clausen i Opinion. Foto: Siri Saugstad

Ifølge Nora Clausen, seniorrådgiver og partner i Opinion, er alkoholkonsumet blant folk flest stabilt, og ikke har økt spesielt mye.

Norsk koronamonitor for Opinion i april viser at i gjennomsnitt 10 prosent av befolkningen har høyere konsum, 25 prosent lavere og 65 prosent uendret.

– Det er en svak tendens til at litt flere endrer alkoholkonsumet over tid, men det går begge veier. Litt flere drikker mer og litt flere drikker mindre, sier Clausen til NRK.