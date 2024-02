I Hemsedal har Torbjørn Ålrust lagt ut firmahytta for salg. Prisantydningen er 15 millioner kroner.

– Den ligger strategisk til ved slalåmbakken, reklamerer han.

På Finn ligger det over 100 fritidsboliger ute til salgs til over 10 millioner kroner i Buskerud og Innlandet.

Eiendomsmegler Helge Berg Enitch i EM 1 Fjellmegleren har tatt tempen på hva kjøperne av hytter i denne prisklassen ønsker seg.

– Det å komme opp og ha det romslig og luksuriøst med utsikt og ski inn, ski ut, betyr nok veldig mye for mange, forteller han.

Beliggenheten er en av hovedårsakene til at hytta er såpass stivt priset. Foto: Aurelijus Norvaisas / Eiendomsmegler 1

– Frikoblet fra renteøkninger og dyrtid

Selv om mange nå strever med å få endene til å møtes etter rentehevinger og stive priser på mat og strøm, tror både selger og megler på et salg i løpet av vinteren.

Og tall fra Eiendom Norge viser at det er et godt marked for fritidsboliger til åttesifrede beløp.

– Omsetningen av dyre hytter er langt høyere enn før pandemien. Dette segmentet synes frikoblet fra renteøkninger og dyrtid, sier direktør Henning Lauridsen.

I dag la Eiendom Norge frem tall som viser at gjennomsnittsprisen for fritidsboliger i Norge sank med 1,2 prosent i 2023. Lauridsen omtaler markedet som påfallende stabilt.

Den typiske fritidsbolig koster i dag rett under 3 millioner. Samtidig har salget av hytter over 5 millioner mer enn doblet seg etter pandemien.

– Det som er oppsiktsvekkende er at det dyre segmentet holder stand totalt sett, og det er til og med solgt flere hytter over 10 millioner enn i 2022, sier Lauridsen.

Henning Lauridsen, direktør i Eiendom Norge, la i dag frem fritidsboligstatistikken i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Fra 2022 til 2023 har salget av hytter til over 10 millioner kroner steget med drøyt 9 prosent. Og trenden er jevnt stigende. Sammenlignet med 2014 har salget mer enn seksdoblet seg i 2023.

Fjellhytter er det som det ble solgt mest av i fjor. Dyrest av fjellkommunene var Øyer (Hafjell), Hemsedal og Hol (Geilo).

Snøsikkert og svak krone

– Har man råd til det og ønsker plass og luksus på fjellet, så skjønner jeg godt at man kjøper, sier Enitch.

Det har vært relativt mange interesserte som har kikket på hytta til Ålrust, forteller han. Noen av de som har vært innom, har vært utlendinger.

Selv om de fleste som kjøper fritidsbolig i Hemsedal kommer fra Oslo og Bærum, er det noen som kommer mer langveisfra.

Enitch forteller at han generelt har opplevd en økning av hyttekjøpere fra Sverige og Danmark, så vel som fra nedover i Europa.

Og det er ikke bare den svake krona som lokker turistene til å skaffe seg fjellhytte i Norge.

– De oppgir en lang snøvinter og en lang sesong som en god grunn, sier megleren.

Både kjøper og selger tror at hytta vil bli solgt i løpet av vinteren. Foto: Aurelijus Norvaisas / Eiendomsmegler 1

Den samme tendensen oppgir DNB Eiendoms hyttemeglere.

Svensker, dansker, tyskere og nederlendere opplever både å få mye for pengene og snøsikre forhold i den norske fjellheimen.

Antallet utenlandske kjøpere fortsetter å øke, konkluderer DNB Eiendom.