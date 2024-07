Saken oppsummert: Salget av alkoholfri drikke hos Vinmonopolet har økt med 20 prosent hittil i 2024, mens salget av alkohol har gått svakt ned.

Butikker rapporterer også om økende salg av alkoholfrie alternativer.

Trenden med alkoholfri drikke har pågått i noen år, og det forventes at denne vil fortsette.

Økningen i salget av alkoholfri drikke kan muligens være på grunn av større markedsføring og et bredere sortiment.

Det er usikkert om økningen i salget av alkoholfri drikke betyr at det totale alkoholkonsumet er på vei ned. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Hittil i 2024 har salget av alkoholfri drikke hos Vinmonopolet økt med 20 prosent, mens salget av alkohol har gått svakt ned.

Det viser ferske salgstall fra Vinmonopolet.

– Og det kommer på toppen av en økning også i fjor som var på 20 prosent, så trenden fortsetter bare oppover, sier administrerende direktør hos Vinmonopolet, Elisabeth Hunter.

Administrerende direktør i Vinmonopolet, Elisabeth Hunter, er glad for at salget av alkoholfri drikke hos dem fortsetter å øke. Foto: Glenn Rokeberg / Vinmonopolet

Den alkoholfrie trenden har pågått noen år, og i fjor ble det et rekordår for de alkoholfrie variantene.

Nå går det altså mot enda et rekordår.

– Jeg tenker at alkoholfritt bare kommer til å fortsette å øke. Det blir veldig spennende å se hvor stor den kategorien kan bli, sier Hunter.

Har du fått med deg denne saken? Forskning hevder at de fineste i ungdomsflokken drikker mer enn andre

Festivalene følger på

På rockefestivalen Tons of Rock på Ekebergsletta fantes det egne barer som kun solgte alkoholfrie varianter av øl og drinker.

Det var et tilbud som festivaldeltaker Martin Haaker var strålende fornøyd med.

– Jeg drikker ikke alkohol lenger, så da er det alkoholfritt det går i. Da er det helt fantastisk at det finnes slike som dette her som tilbyr litt mer spennende drikke enn mineralvann, sier han.

Martin Haaker kjøpte tre alkoholfrie drinker både til seg selv og andre. Foto: Aleksander Nordengen Brevig / NRK

NRK har vært i kontakt med flere festivaler som forteller at de følger den alkoholfrie trenden og har utvidet sitt tilbud.

– Jeg tenker at vi som festival alltid skal vokse i takt med vårt publikum. Vi ser kanskje også at tilbudet må økes hele veien, og at vi har publikum som etterspør det, sier pressesjef for Tons of Rock, Lars Tefre Baade.

Lars Tefre Baade, pressesjef for Tons of Rock, kunne melde om et utvida alkoholfri-tilbud. Foto: Aleksander Nordengen Brevig / NRK

Drikker du øl, vin eller drinker uten alkohol? Ja, jeg drikker ikke alkohol. Nei, det liker jeg ikke. Av og til kan det være helt topp. Vis resultat

Veksten fortsetter i butikkene

Norgesgruppen, som blant annet eier Kiwi og Meny, forteller at salgsøkningen av alkoholfritt i år også registreres hos dem.

– Vi har sett en god vekst i salget av alkoholfritt øl. Veksten er på rundt 8 prosent. Vi ser at parallelt med dette, så går salget av alkoholholdig øl ned, sier kommunikasjonssjef hos Norgesgruppen, Kine Søyland.

Det er vanskelig å si om dette har en sammenheng, fordi de ser en vekst i alternative alkoholholdige drikker som seltzer og sider.

Kommunikasjonssjef hos Norgesgruppen, Kine Søyland. Foto: Stein Eide / NRK

Men det er ingen tvil om at alkoholfri drikke er på frammarsj.

– Vi ser at sortimentet er blitt bredere, og at kundene har fått mer å velge mellom innenfor det alkoholfrie segmentet, sier hun.

Tror dette er årsaken

Jørgen Bramness er professor i rusmiddelforskning ved Universitetet i Tromsø og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Han synes økningen er veldig interessant.

– Tidligere har vi kanskje oppfattet det med å drikke lite eller å holde seg borte fra alkohol mest som en trend på sosiale medier, men nå ser vi at det er tall som kan støtte denne trenden, og at folk oftere velger alkoholfritt enn før, sier han.

Professor i rusmiddelforskning ved Universitetet i Tromsø og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet (FHI), Jørgen Bramness, synes det er interessant at salg av alkoholfri drikke fortsetter å øke. Foto: Lilli Storrønningen

Bramness tror noe av årsaken til økninga er at Vinmonopolet og andre som selger alkohol har blitt flinkere til å promotere alkoholfritt.

– Og så har det vært trender på sosiale medier med ting som «NoLo», «hvit januar» og «sober october» som har gjort folk oppmerksom på at det er mulig å ha det moro og hyggelig uten å drikke alkohol hele tiden, sier han.

Men om økningen også betyr at alkoholkonsumet er på vei ned, er usikkert.

– Jeg tror at et stort ras i alkoholbruk i befolkningen totalt sett ikke er å forvente. Og i hvert fall ikke bare på bakgrunn av disse tallene, sier han.

Mener folk forventer mer

Ragnhild Kaski, generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til, mener økningen viser at tida hvor brus og mineralvann var det eneste alternativet, er forbi.

– Folk forventer rett og slett mer når de skal ut og kose seg. Vi er glad for at stadig flere serveringssteder, butikker og festivaler følger med i tiden, sier hun.

Ragnhild Kaski er generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til. Foto: Thomas Brun / NTB

Hun tror også at økninga henger sammen med en større aksept for å ikke drikke, trender på sosiale medier og ønske om å være sunn.

– Det kan jo handle om å ta et godt valg for helsas skyld. Kanskje fordi man ønsker bedre treningseffekt, eller for å unngå å være bakfull dagen derpå, sier Kaski.