Saksøkt 19-åring sier han aldri kan betale erstatningskravet

19-åringen og Vareide møttes fredag til en fullsatt rettssal i Oslo tingrett. 19-åringen risikerer nå å måtte betale 130.000 kroner i oppreising til Vareide etter å ha blitt saksøkt for ærekrenkelser i forbindelse med flere videoer han publiserte på sin egen Youtube-kanal.

Fredagens rettssak kommer som følge av Youtube-trenden som kalles «exposed», og er den første av sitt slag i Norge.

I videoene kom han med anklager mot Vareide. I retten fredag sa 19-åringen at han angret på formuleringene han brukte i én av videoene.

Bakgrunn: Youtube-stjerne i retten – krever 130.000 i erstatning



Etter rettssaken sa han at han vil fortsette å lage samme type filmer som før. Han står fast ved at det han driver med er kritisk satire og avsløringer av det han beskriver som maktmisbruk.

– Rettssaken endrer ikke så mye. Jeg kommer nok til å forsette som før men, tilpasse meg mer, sier 19-åringen.



Han risikerer nå å måtte betale 130.000 kroner i oppreising og å dekke advokatutgiftene på ytterligere 100.000 kroner.

– Er det verdt det?



– Ja, det er egentlig det. Det kommer til å komme mer, sier han til NRK.



Han sier han tar uttalelsene fra advokaten til Vareide til etterretning, men at dette ikke kommer til å stoppe ham. Han stilte i Oslo tingrett uten advokat og sier til NRK at han føler det gikk greit.

– Jeg regner uansett ikke med å vinne saken, sier han.

Tror på erstatning

Advokat Jon Vessel-Aas beskrev filmene som et karakterdrap av sin klient, og sier saken i seg selv var en klassisk og klar ærekrenkelsessak.

Saksøker, Dennis Vareide, sier at 19-åringen kan forvente flere rettssaker mot seg dersom han fortsetter å publisere lignende videoer.



– Da vil det bli flere rettssaker, og jeg tror han vil stille enda svakere, i og med den saken han er i nå, sier 27-åringen til NRK. Han sier at han tror 19-åringen blir funnet skyldig i ærekrenkelser.



Vareide mener den saksøkte 19-åringen «er en gutt som leker journalist» når han publiserer videoklippene. 19-åringen har tidligere blitt politianmeldt av andre kjente norske youtubere.

– Skal man være vaktbikkje må man følge reglene for vaktbikkjer, og ikke være vill vest og cowboy, uttalte Wessel-Aas.



Kan ikke betale

Erstatningskravet i saken er satt til 130.000 kroner. 19-åringen har tidligere uttalt til NRK at han ikke har mulighet til å betale disse pengene.

Under rettssaken i dag fortalte 19-åringen at han per dags dato står uten jobb og har et friår fra studier.



– For øyeblikket lever jeg av inntektene til samboeren min, fortalte 19-åringen. Han sa videre at dette var penger han skulle betale tilbake, og at han ikke hadde hatt fast inntekt de siste to årene.

19-åringen mener av kravet på 130.000 kroner er altfor høyt, og at Vareide og Vessel-Aas visste at økonomien hans tilsier at han ikke klarer å betale erstatningskravet.

– Det vil aldri kunne blitt nedbetalt, sa han i retten.

Han sier at han nå kjemper mot Norges største Youtube-kanal, og mener at kravet deres har som mål å sensurere ham.



– Dette handler om å stoppe meg, og ingenting annet.