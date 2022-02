Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Eg kan jo ikkje vera den personen som gjer at pappa får yttelegare helseproblem.

Faren til Helene Setlo er kreftpasient i aktiv cellegiftbehandling.

Får han korona må legane stoppa behandlinga fordi det svekkar immunforsvaret hans.

I tillegg er han i risikogruppa for alvorleg sjukdomsforløp, og i verste fall død.

AKTIV: Før Trond Setlo starta med cellegiftbehandling var han i jobb, og hadde fleire fritidsaktivitetar. I badetrappa står Helene Setlo. Foto: Privat

Saknar konkrete råd

Dei aller fleste smitteverntiltak er oppheva, men smittetoppen er enno ikkje nådd.

No fortel Landsforeininga for nyrepasientar og transplanterte (LNT) at dei har fått mange henvendingar frå medlem og pårørande som er usikre på kva råd dei bør følge no.

Dei kjenner ikkje på den same gleda av gjenopninga, fortel styreleiar i LNT Lars Skar.

Personar i risikogruppa for alvorleg sjukdomsforløp blir tilrådd å skjerme seg når det er mykje smitte i samfunnet, men ikkje isolera seg.

Personar med alvorleg svekka immunforsvar Ekspandér faktaboks Personar med alvorleg svekka immunforsvar er: personar som har gått gjennom organtransplantasjon.

personar som har fått beinmergstransplantasjon siste to år.

personar med alvorleg og moderat medfødt immunsvikt.

personar med alvorleg nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse.

med avansert eller ubehandla hivinfeksjon.

med pågåande betydeleg immundempande behandling av annan årsak.

kreftpasientar med aktiv eller nyleg gjennomgått immundempande behandling som av ansvarleg legespesialist er vurdert til å ha svært nedsett immunforsvar.

pasientar som av ansvarleg legespesialist er rekna å ha svært nedsett immunforsvar og som ikkje inngår i ei av gruppene ovanfor. Kjelde: FHI

Rundt 100.000 personar er i høg risiko for å utvikla alvorleg sjukdomsforløp frå covid. Av dei har godt over 6.000 fått fjerde vaksinedose.

Rundt desse står deira pårørande.

Dei er råda til å ta vaksinen, testa seg ved symptom og ellers bruka sunn fornuft når samfunnet no har opna opp.

Råd til personar i risikogruppa og deira pårørande Ekspandér faktaboks Dette er råda til personar i risikogruppa og deira pårørande som ligg ute på FHI sine nettsider. Dei generelle smittevernråda som å halde seg heime ved sjukdom og ha god hoste- og handhygiene, gjeld framleis for å beskytta seg mot smitte av luftvegsinfeksjonar inkludert covid-19. Desse råda gjeld for alle som er i ei risikogruppe: Sørg for å ha naudsynte medisinar tilgjengeleg.

Held fram med fast medisinering, og gjer berre endringar i samråd med eigen lege.

Møt opp til avtalte helsekontrollar og -undersøkingar.

Bli vaksinert med oppfriskingsdose. Personar i risikogruppa må sjølv vurdera risikoen for smitte opp mot behovet for kontakt med andre. Dei må også bestemme kva tiltak som er naudsynte for å kunna ha besøk og kontakt med familie og vener ut frå eigen risiko for smitte og sjukdom og faktorar som smittepress i området, pårørande si vaksinasjonsstatus og om dei har nyoppståtte luftvegssymptom. FHI legg vekt på at det likevel er viktig å ikkje isolera seg og fortsetta med noko sosial kontakt. Til dømes kan ein velja seg ut nokon faste personar som ein har kontakt med, og på den måten redusera smitterisikoen. Risikogrupper er tilråda å bruka munnbind ute blant folk i periodar med mykje smitte viss det er vanskeleg å halda avstand til andre. Personar med forkjøling-/luftveissymptomer blir tilråda å bruka munnbind når dei besøker eller pleiar personar i risikogruppene. Kjelde: FHI

Setlo er redd for å ta med smitte heim til foreldra. Ho saknar konkrete råd frå helsemyndigheitene om korleis ho som pårørande skal forhalda seg til pandemien no.

IKKJE NOK: Helene Setlo meiner råda som ligg ute på FHI sine nettsider ikkje er konkrete nok. Ho lurer mellom anna på kor lenge før ho besøkar faren sin ho burde unngå kontakt med andre, og om arbeidsgivaren hennar burde legga til rette for at ho kan skjerma seg. Foto: Ingeborg Undheim / NRK

Held ikkje med råd om handvask og avstand

– Når helsemyndigheitene både gjev råd om å ikkje isolera seg, og samtidig ikkje bli smitta, då tenker eg at det er å forventa at ein får nokon verktøy. Særleg når Noreg no opnar og alle eg møtar kan vera smitta. Då held det ikkje å visa til at ein må vaska hendene og halde seg borte frå folkemengder, seier Setlo.

Les Helsedepartementet og FHI sine svar lenger nede i saka.

Til dømes lurar ho på kor lenge ho må venta med å besøka foreldra etter at ho sjølv eventuelt blir sjuk. Ho vil også vita om ein hurtigtest er sikker nok til å påvisa virus eller om ho burde ta ein PCR-test.

Setlo er glad for at samfunnet no er meir opent og meiner det er naturleg at det til sjuande og sist er opp til henne å avgjera korleis ho skal forhalde seg til pandemien no.

Samtidig meiner ho helsemyndigheitene burde gje konkrete råd til denne gruppa slik at dei kan gjera kloke avgjerder.

– Eg har ikkje lyst å skjerme og isolere meg meir enn naudsynt.

Ho vil gjerne vera så nær både familien sin og venene sine som ho kan.

Opp til kvar enkelt å avgjera

Overlege og professor Preben Aavitsland i FHI fortel at dei ikkje har gjeve pårørande meir konkrete råd til pårørande fordi folk sjølv må velje det risikonivået dei er komfortable med.

– Alle veit no korleis ein kan redusere risikoen for å verte smitta og smitte andre.

VEL SJØLV: Overlege i FHI sin smittevernstab Preben Aavitsland seier alle må velja risikonivået dei sjølv er komfortable med. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Overlegen legg fram ei liste med tiltak som pårørande kan vurdera:

Halda seg heime.

Ikkje ha folk på besøk, eventuelt berre om dei har testa seg på førehand

Nytta munnbind når dei treff andre

Halda seg unna stader der det er mykje folk

Heller treffa folk ute enn inne

Ein allereie vanskeleg situasjon

For Helena Setlo har det å besøka faren Trond og mora blitt eit logistisk reknestykke.

Eit uanmeldt besøk er uaktuelt.

Foto: Ingeborg Undheim / NRK

Heime lev mor og far så og sei isolert frå både familie og vener.

Dei har berre moglegheit til å møta folk ute, med god avstand. Heldigivs har mora framleis moglegheit til å ha heimekontor.

– Hadde ho hatt ein jobb der ho måtte ut, måtte eg eigentleg ha flytta ein annan stad, seier Trond Setlo.

Men det kan hende kona må tilbake på jobb etterkvart.

Han skulle ønska at regjeringa var tydelege på at pårørande har ein rett til tilrettelegging frå arbeidsgivar for næraste familie.

I tida før Helene Setlo skal besøka foreldra, forsikrar ho seg om at ho ikkje har nokre arbeidsoppgåver som krev at ho møter folk og brukar filtermunnbind som FFP2 i mykje større grad enn ho ville gjort elles.

Generelt har ho mindre kontakt med menneske enn elles.

Før ho dreg for å besøka dei testar ho seg i hals og nase med ein hurtigtest.

USIKKER: Først skulle ein berre stikka prøvepinnen frå ein hurtigtest i nasen, men så blei alle tilrådd å testa både hals og nase. Helene Setlo lurer på om ein hurtigtest kan fanga opp ein liten dose virus, eller om ho burde ta ein PCR-test før ho besøker faren sin. Foto: Ingeborg Undheim / NRK

Når Setlo først er på besøk, held ho og foreldra alltid god avstand og inne brukar heile tida FFP2-munnbind. Besøka er også kortare enn dei vanlegvis er.

Den fysiske avstanden gjer ein allereie vanskeleg situasjon endå vanskelegare.

– I ein så skummel og usikker situasjon som dette så vil ein jo vera så tett på som mogleg. Når pandemien sett stengsel i vegen for å ta den tida når ein vil ha den, er det klart at det er slitsamt.

Det er slitsamt for faren og.

– Det er veldig vanskeleg for både våre nære og for oss å vita om dei kan ta med smitte heim, og det kan dei jo ikkje heilt vita slik som situasjonen er no. Me føler at me står med nokon veldig vanskelege vurderingar og avveiingar som det er behov for klarare føringar på og som er slitsame å leva med.