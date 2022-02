Sa han ville hjelpe PST – her blir han avslørt som iransk agent

Mohammad Loloei kom til Norge i 2008, som asylsøker fra Iran. Han er norsk statsborger.

Han ble arrestert 21. oktober 2018.

I retten i Danmark forklarte Mohammad Loloei, at hans ekskone hadde vært utro mot han, med Habib Yabor Kabi, og at han var rest til Ringsted for å konfrontere Habib Yabor Kabi med utroskap. Loloei har hele tiden avvist sin rolle i planene om et attentat på Habib Yabor Kabi, den danske lederen av ASMLA.

Denne forklaringen fant retten ikke troverdig.



Ved sakens avslutning fant retten det bevist, at en iransk etterretningstjeneste planla å drepe Habib Yabor Kabi.



Retten fant det også bevist, at Mohammad Loloei visste at han hjalp en iransk etterretningstjeneste med å forberede drapet.



Før domsavsigelsen tok Mohammad Loloei ordet. Det ble referert i rettsboken at:



- Han er glad for, at hans opphold i Danmark har ført til, at danskene har våknet opp og nå har oppdaget, at de i 14 år har beskyttet terrorister.



Mohammad Loloei ble idømt syv års fengsel, som han soner i Halden fengsel. Han ble utvist fra Danmark for alltid.

Mohammad Loloei har hele tiden nektet straffskyld.