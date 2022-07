CO₂ i atmosfæren 421 ppm 1,5-gradersmålet +1.01°C Les mer om klima

Det var miljødirektoratet og tollvesenet som avdekket fire containere fullastet med miljøfarlig elektronisk og elektrisk avfall (EE-avfall) som ble forsøkt sendt ut av landet fra Oslo havn.

Nå har Oslo-politiet gitt fire personer store bøter for forsøk på ulovlig eksport av elektronisk avfall til Nigeria.

Det er første gang politiet bøtelegger noen for slik miljøkriminalitet.

Fire mistenkelige containere

Blant tusenvis av containere på Oslo havn fant tollvesenet i fjor høst fire mistenkelige containere. De skulle ifølge eksportpapirene inneholde fungerende elektriske produkter på vei til Nigeria i Afrika.

Gjennomlysning viste at containerne trolig inneholdt helt andre ting. Forsendelsen ble holdt tilbake og miljømyndighetene ble varslet.

Miljødirektoratet kontaktet de som sto ansvarlig for eksporten i de fire tilfellene. Alle fire ble pålagt å tømme containerne under oppsyn av miljødirektoratet.

– Det er tillatt å eksportere brukt elektronikk og andre gjenstander fra Norge til Afrika, men da må produktene fungere. I disse tilfellene kunne ikke de mistenkte fremlegge tilfredsstillende attest på at det dreide seg om fungerende produkter, sier seksjonsleder Rune Skjold i Oslo politidistrikt.

Her er noe av avfallet som skulle sendes til Nigeria som hjelp til fattige. Foto: Miljødirektoratet Avfallet er miljøfarlig søppel. Foto: MILJØDIREKTORATET Fire personer har fått store bøter for forsøk på ulovlig eksport av elektronisk avfall til Nigeria. Foto: Miljødirektoratet Foto: Miljødirektoratet

Miljøfarlig avfall

Inspektørene fra miljødirektoratet fant store mengder miljøfarlig elektronisk avfall i containerne: Ødelagte flatskjermer, frysebokser fullstappet med småapparater, kjøleskap, komfyrer, stereoanlegg og bilbatterier. Enorme mengder kabler og ledninger. Til og med en bil.

Inspeksjonen avdekket også store mengder defekte kjølekompressorer fra kjøleskap. Denne typen kompressorer inneholder gass som både er svært klimaskadelige og kan ødelegge ozonlaget.

Miljødirektoratet anmeldte de fire til politiet som har satt i gang etterforskning.

– Det er viktig for samfunnet å ivareta hensynet til miljøet, så dette er alvorlige saker, sier Skjold til NRK.

Politiet har nå avsluttet etterforskningen og bøtelagt to norske statsborgere, én polsk statsborger, og én nigeriansk statsborger. Ingen av dem var kjent for politiet fra før av.

Hver av dem får en bot på 25.000 kroner og i tillegg et gebyr fra Miljødirektoratet på 20.500 kroner hver.

Gaver til familie

I avhør har de bøtelagte innrømmet eksport av til sammen 35 containere med kasserte el-produkter.



Produktene skulle angivelig gis til fattige venner og familie slik at de kunne selge dem. De bøtelagte har forklart at de skaffet seg produktene dels på Finn.no, og dels på returstasjoner for EE-avfall. De hevder selv at de ikke trodde de gjorde noe galt.

– Vi antar at denne virksomheten har relativt stort omfang, men vi har ikke etterforsket mange slike saker. Det er første gang etterforskningen fører til bøtelegging, sier Skjold i politiet.

Ingen av de fire har ennå vedtatt forelegget. Dersom de ikke gjør det vil politiet vurdere å bringe sakene inn for retten. Strafferammen for lovbruddene er inntil to års fengsel.

Startet med NRK-sak

I 2019 avdekket NRK Brennpunkt en omfattende organisert eksport av miljøfarlig avfall til Afrika.

Mye av avfallet inneholder verdifulle metaller. Dokumentaren viste både barn og voksne som demonterte EE-avfall på jakt etter verdier. Det foregikk under kummerlige forhold med stor fare for skader på både mennesker og miljø.

Dokumentaren førte til at norske myndigheter skjerpet reglene for sikring av returpunkter for avfall og reglene for eksport.

I tillegg samarbeidet tollvesenet og miljømyndighetene om flere kontroller for å avdekke tyverier og ulovlig eksport av elavfall.

Dette skal være første gang noen er etterforsket og straffet for slik ulovlige virksomhet.



Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) er svært fornøyd med innsatsen.

– Vi vet at dette er et stort problem. Dette er alvorlig miljøkriminalitet, en form for organisert kriminalitet på miljøfeltet, som bryter med både norsk lov og baselkonvensjonen om hvordan man skal eksportere avfall til andre land, sier Barth Eide.

Seks tilsynsmyndigheter skal samarbeide om å avsløre søppelsmuglere

Tyveriene fortsetter

I juni presenterte de norske returselskapene en rapport som viser at tyverier fra returstasjoner for elavfall fortsatt er et stort problem.

NRK Dagsrevyen viste hvordan tyver forsynte seg med hvitevarer og TV-skjermer fra et mottak ved en elektronikkforretning i Tønsberg. Ifølge rapporten er mange returmottak altfor dårlig sikret mot at tyver kan forsyne seg.

– Er det aktuelt med flere tiltak for å få bukt med eksport av farlig avfall av denne typen?

– Nå har vi nylig tydeliggjort regelverket for at det skal være klart hva som er lov og ikke, og hva slags eksport som kan aksepteres. Det er veldig klart at denne saken er helt utenfor dette. Da blir det snakk om samarbeid med elektronikkbransjen og returbransjen for å finne ut hvordan dette skal gjøres på en ordentlig måte og sørge for at det ikke blir lekkasje til det ulovlige markedet, slik at man utsetter mennesker og miljø i fattigere land for alvorlig skade, sier klima- og miljøministeren.

– Noen av de bøtelagte sier at gjenstandene gjør nytte andre steder. Hva tenker du om det?

– Jeg er en stor tilhenger av gjenbruk, men også gjenbruk må skje på en miljømessig forsvarlig måte og derfor finnes det regler for det i Norge og vi har internasjonale regler for hvordan dette skal skje. Når det skjer skikkelig så er det helt ok. Men når det skjer på denne måten, ulovlig og ukontrollert så er det ikke greit, sier Espen Barth Eide.