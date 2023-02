Rystet over rasisme-kommentar på Gardermoen: – ​​​​​​​ Vi tar denne saken svært alvorlig

Tirsdag var hun på vei på vinterferie til London, men tok først turen innom klesbutikken Æra Fashion på hovedflyplassen sammen med sin datter før avreise.

Der skal en kvinnelig ekspeditør ha kommet med en rasistisk bemerkning.

Williamson har i et følelsesladet innlegg på sosiale medier beskrevet det som skjedde:

«Nå skjedde det akkurat noe som gjør meg altså så lei meg, jeg er på Gardermoen sammen med (datterens navn) og vi går inn på Æra Fashion Airport med min datter. I kassen står det to ansatte og snakker. Hun ene ansatte er en eldre dame: Så sier hun, «der kommer det en neger til», skriver hun blant annet sin på Instagram-profil.

– Skriker «hjelp meg»

Samfunnsengasjerte Williamson er både PR-rådgiver, forfatter, skuespiller og modell.

I 2001 ga hun ut boken «Håndbok for unge antirasister». Hun har også stått frem med flere selvopplevde historier om rasisme, og ble kåret til årets forbilde under Vixen awards 2021.

Nå ble hun helt paff, forteller hun.

– Jeg står der med datteren min. Jeg ser bort på hun unge damen i panikk og skriker «hjelp meg» med blikket. Hun sier ingen ting og jeg tar med meg (datterens navn) ut, skriver Williamson, som er gift med komiker Odd Magnus Williamson.

Æra Fashions er en kleskjede som fører mange av de dyrere merkene, og den er etablert på de største norske flyplassene.

Æra: – Beklager

Airport Retail Norway, selskapet bak Æra Fashion, sier at de beklager på det sterkeste at Tinashe Williamson og hennes datter hadde en negativ kundeopplevelse i en av deres butikker.

– Williamson overhørte at en butikkmedarbeider ordla seg på en rasistisk og uakseptabel måte, noe hun konfronterte medarbeideren med. Medarbeideren bedyrer i ettertid at ordbruken er tatt ut av sin sammenheng, og at det på ingen måte var snakk om en uttalelse med rasistisk innhold.

Det skriver Ann Christin Ruud, som er daglig leder i Airport Retail Norge, til NRK.

Hun sier at situasjonen ble håndtert på en måte som er uforenlig med god kundebehandling da den butikkansatte ble konfrontert med dette.

– Airport Retail Norway har kontaktet Williamson og beklaget hendelsen. Hun har også fått en uforbeholden beklagelse fra butikkmedarbeideren, som er fryktelig lei seg for det som har skjedd, sier Ruud.

Airport Retail Norway tar saken på største alvor, skriver hun videre.

– Uavhengig av konteksten bak ordene som ble overhørt, har det ført til en situasjon der en av våre kunder føler seg krenket av en butikkansatt. Det er ikke akseptabelt, og langt unna våre holdninger og våre krav til kundebehandling. Saken vil bli fulgt opp videre internt.

– Jeg ble hørt og forstått

Tirsdag kveld skriver Williamson på Instagram at hun vil berømme Airport Retail Norway og Avinor for at de har tatt saken på alvor.

– En selvfølge tenker man kanskje, men jeg har dessverre opplevd altfor mange ganger at det ikke blir tatt på alvor når man sier ifra, skriver hun.

Hun sier at hun har hatt en fin prat med begge aktørene.

– Jeg ble hørt og forstått, og opplever at de virkelig tok tak i dette. Begge ansatte ble tatt inn til møte og jeg ble fortløpende oppdatert, skriver Williamson på Instagram.

– Jeg ønsker holdningsendringer og ikke nødvendigvis straff, men var tydelig på at holdninger som dette ikke hører hjemme i det offentlige rom, skriver hun.

Avinor: – Tar tak i saken

Kommunikasjonssjef ved Oslo lufthavn, Harald Nygaard Kvam, sier at de tar det som Williamsom opplevde svært alvorlig.

– Dette synes vi i Avinor er veldig leit å høre om. Sånn skal vi rett og slett ikke ha det på Oslo lufthavn, og vi tar denne saken svært alvorlig. Avinors kommersielle avdeling har allerede fulgt opp saken nærmere, mot butikken det er snakk om, sier han.

– Vi har tatt direkte kontakt med Williamson, da vi ønsker å høre mer om opplevelsen hennes, sier Kvam, som opplyser at lufthavndirektør Stine Ramstad Westby har snakket med henne.

– Det virket som at Williamson satte pris på at vi tok direkte kontakt med henne.

– Har dere vært i kontakt med Æra Fashion?

– Ja. Ledelsen i Æra sier til oss at de er svært lei seg og at de tar tak i saken umiddelbart.

– Hvilke grep tar dere?

– Avinor har gått i dialog med Æra om dette og følger opp direkte med dem. Rasisme er det nulltoleranse for på Oslo lufthavn. Avinor er ikke arbeidsgiver i saken, men følger opp mot bedriften og ledelsen der, sier han.