– Det er stor sannsynlighet for at produksjonskutt i Norge vil øke de globale klimagassutslippene, sa Jarand Rystad i Rystad Energy da han presenterte rapporten i Oslo tirsdag.

Analysen skapte bruduljer i valgkampen da Debatten-leder Fredrik Solvang konfronterte MDG-leder Une Bastholm med konklusjonen i partilederdebatten i Arendal.

Rapporten var på det tidspunktet ikke offentlig, og Dagbladet fortalte dagen etter at den var skrevet på oppdrag for interesseorganisasjonen Norsk Olje og Gass.

KONTROVERSIELT: MDG-leder Une Bastholm og andre reagerte på at hun ble konfrontert med en upublisert rapport under partilederdebatten i Arendal. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Andre forskere mener kutt vil ha klimaeffekt

MDG har lenge tatt til orde for å sette en sluttdato for norsk olje- og gassvirksomhet. Rystad-rapporten konkluderer med at et brå stans vil stanse en rekke utviklingsløp som kan kutte utslippene i den globale olje- og gassindustrien.

Videre mener Rystad at oljen som vil erstatte norsk olje etter et slikt kutt, vil være produsert med høyere utslipp enn den norske.

Derfor mener rapporten at effekten av å kutte norsk oljeproduksjon vil være veldig liten. Dersom man kutter både norsk olje- og gassproduksjon, konkluderer den med at de globale klimagassutslippene vil øke.

Funnene står i sterk kontrast til hva andre forskere har kommet fram til.

I en studie fra 2013 beregnet SSB-forskere at «bare» 65 prosent av et norsk oljekutt ville erstattes av andre land.

I en annen studie, som så på USA, kom forskerne til at et sted mellom 40 og 70 prosent av et kutt i oljeproduksjon ville bli erstattet av andre produsenter – avhengig av om oljeproduksjonen i verden er presset eller ikke.

Derfor spriker anslagene

Debatten om klimaeffekten av å kutte i norsk oljeproduksjon har rast i flere år. Norge står for rundt 2 prosent av produksjonen i verden, og mange har argumentert for at dette lett kan erstattes av andre land.

Oljekartellet OPEC har i dag en reservekapasitet som er større enn Norges samlede produksjon. På kort sikt kan derfor norsk produksjon erstattes ganske greit.

Det som er vanskeligere å si er hva som eventuelt blir effekten på lang sikt.

På lang sikt er nemlig verdens oljeproduksjon fallende, ettersom felt gjerne produserer mindre jo eldre de blir. Dermed er det sannsynlig at et norsk oljekutt vil få noe effekt på verdens samlede oljeforbruk. Hvor mye vil avhenge av blant annet ...

... hvordan OPEC reagerer

... kostnadene ved å bygge ut nye felt

... teknologien i oljebransjen

... hvor prisfølsom etterspørselen etter olje er

... hvor lett deler av kuttet kan erstattes av kull eller gass

... hvor nærme eller langt unna vi er å nå Paris-avtalens mål

En del av denne informasjonen er ikke kjent, dels fordi den tilhører framtida og dels fordi det er snakk om forretningshemmeligheter.

Forskere som forsøker å beregne effekten av et styrt kutt i oljeproduksjonen på klima, må derfor anslå mange usikre størrelser – noe som også gjør at resultatene spriker.