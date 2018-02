Russland: USAs nye atompolitikk er «antirussisk og krigersk»

Pentagon offentliggjorde fredag planer om å fornye sitt atomarsenal og utvikle nye typer atomvåpen, i grove trekk som et svar på Russlands handlinger de siste årene.

Vi må ta med i betraktningen framgangsmåten som nå sirkulerer i Washington, og gjøre de nødvendige mottiltakene for å ivareta vår egen sikkerhet, heter det i en uttalelse fra Russlands utenriksdepartement.

– Den krigerske og anti-russiske tonen i dette dokumentet er helt åpenbar, heter det videre i uttalelsen, der utenriksdepartementet legger til at de dypt skuffet over USAs nye atompolitikk.

«Dommedagstorpedo»

USA mener blant annet at Russland har utviklet, testet og utplassert nye mellomdistanseraketter som er et brudd på en nedrustningsavtale fra 1987. Russland har flere ganger nektet for at dette er tilfelle.

I rapporten som Pentagon offentliggjorde fredag heter det også at Russland er i ferd med å utvikle en ny type atomvåpen. Det beskrives som en atomdrevet, kjernefysisk torpedo som kan operere på egen hånd. Innretningen beskrives som en undersjøisk drone som kan reise tusenvis av kilometer og slå til mot mål langs den amerikanske kysten, melder CNN.

Analytikere har kalt torpedoen for et «dommedagsvåpen», og den republikanske senatoren Tom Cotton kaller ideen for «destabiliserende».

Fakta om taktiske atomvåpen Ekspandér faktaboks Taktiske atomvåpen er utstyrt med stridshoder med mindre sprengkraft enn de langt kraftigere strategiske atomvåpnene.

Slike stridshoder kan plasseres på bomber, ulike typer raketter og missiler, artillerigranater, landminer, synkeminer og torpedoer.

I motsetning til strategiske atomvåpen, som kan legge store områder i ruiner, vil taktiske atomvåpen kunne benyttes mot langt mer begrensede militære mål i umiddelbar nærhet.

Eksperter og kritikere frykter at terskelen for å bruke et taktisk atomvåpen derfor er langt lavere enn terskelen for å bruke et strategisk atomvåpen.

For lite avskrekkende

Det amerikanske forsvaret vil blant annet utvikle nye, mindre kraftige atomvåpen, såkalte taktiske atomvåpen.

Et av de taktiske atomvåpnene som nå skal utvikles, er en atomrakett med som kan skytes ut fra en ubåt. Taktiske atomvåpen er beregnet til bruk på slagmarken, for eksempel mot byer, fabrikker, kommandosentraler og militære avdelinger.

En av vurderingene bak behovet for slike våpen, er at Pentagon mener dagens atomvåpen er for kraftige til at det anses som sannsynlig at de kommer til å bli bruk. Dermed forsvinner også noe av det avskrekkende potensialet.

Bort fra Obamas politikk

Den amerikanske storavisa The Washington Post skriver at den nye rapporten setter en effektiv stopper for Barack Obamas forsøk på å redusere USAs atomarsenal, og med det gjøre atomvåpen mindre viktig i planleggingen av landets forsvarspolitikk.

Forsvarsminister Jim Mathis sier om om den nye Pentagon-rapporten – den første av sitt slag siden 2010 – at endringene gjenspeiler et behov for å «se verden som den er nå, ikke slik vi ønsker at den skal være».

– De siste årene har både Russland og Kina bygget nye typer og modeller av atomvåpen, både når det gjelder oppskytningsutstyr og stridshoder, sa Paul J. Selva, general i det amerikanske luftforsvaret til journalister tidligere denne uken.

– Vi har ikke gått i samme retning, noe som betyr at Russland og Kinas atomarsenaler faktisk er i ferd med å bli bedre enn våre, sier Selva.