Russland vil bare ha betalt i rubler

Samtidig som krigen raser videre i Ukraina, er land i vesten avhengig av gass fra Russland.

Nå har Putin varslet at de Russland kun vil ha betalt i rubler for gassen som sendes vestover.

– Jeg har besluttet å implementere et sett av tiltak for overføring av betaling i russiske rubler for våre gassleveranser til land som ikke er vennligsinnede, sa Putin under en TV-overført regjeringskonferanse onsdag.

Putin sier ifølge nyhetsbyrået Reuters at han har gitt sentralbanken og myndighetene i landet en uke med å komme på en måte å komme med en løsning.

– Myndighetene vil beordre Gazprom til å gjøre nødvendige endringer i gasskontraktene, sier Putin.

Som følge av uttalelsene, steg gassprisene, melder E24.no.

Prisen er opp rundt 17 prosent for dagen like etter klokken 14, til rundt 117 euro per megawattime. Siden har imidlertid prisen falt tilbake.

Rubelen sliter

Som følge av invasjonen av Ukraina, har en rekke land innført strenge økonomiske sanksjoner mot Russland, noe som har ført til at den russiske rubelen har stupt i verdi.

RUSSISK GASS: Europa er fortsatt avhengig av gass fra Russland. Foto: NTB/Scanpix

Sentralbanken i Russland har allerede hevet styringsrenten til 20 prosent for å motvirke ytterligere verdifall og for å demme opp mot høyere inflasjon.

45 prosent av all gass som i dag importeres i EU, kommer fra Russland. Det samme gjelder 27 prosent av all olje og 46 prosent av all kull, skriver NTB.

Den russiske energigiganten Gazprom sa søndag at de fortsetter å forsyne Europa med gass via Ukraina.

Selskapet sa at bestillingene fra Europa var på 106,6 millioner kubikk med gass, og at de leverer det som bestilles.