«Vi vurderer disse uoriginale uttalelser som et nytt eksempel på arbeidet til en primitiv samt veletablert antirussisk propagandistisk maskin i Norge.»

Ordene kommer fra Russlands ambassade i Norge og er rettet mot sjefen for det norske forsvaret, Haakon Bruun-Hanssen.

Årsaken er at forsvarssjefen i et intervju med NRK torsdag sa at Russland er det som bekymrer ham mest i dagens sikkerhetspolitiske situasjon.

Anklaget Russland for falske nyheter og destabilisering

– Vi er ikke bekymret direkte for Russland, at de representerer en trussel, men vi har sett et langt mer selvhevdende Russland som har valgt å bruke militærmakt for å nå politiske mål, sa Bruun-Hanssen i NRKs «Sommerkvarteret».

– Vi så det i Georgia i 2008, på Krim og i Ukraina i 2014, og vi har sett dem bruke militærmakt for å støtte Assad-regimet i Syria.

Bruun-Hanssen la også til at Russland har «underminert organisasjoner, samfunnsstrukturer og lovlig valgte regjeringer rundt i hele Europa. Gjennom både falske nyheter og gjennom å støtte og påvirke organisasjoner, destabiliserer de en del av Nato-landene og EU-landene.»

NRK var i kontakt med den russiske ambassaden før intervjuet med Bruun-Hanssen ble publisert og ga dem muligheten til å svare på kritikken, men henvendelsen ble da ikke besvart.

Kondolerer det norske folk

Nå langer imidlertid ambassaden ut mot Norge og den norske forsvarssjefen i et innlegg på sin Facebook-side, hvor russerne kondolerer det norske folk.

Se hele Facebook-innlegget nederst i artikkelen.

Russland anklager Norges forsvarssjef for å «komme med oppspinn» i det ambassaden betegner som «et nytt antirussisk utfall».

«Man gjør det for å skremme befolkningen og begrunne brudd på sin egen «basepolitikk» (...), rettferdiggjøre ytterligere ueffektiv pengebruk på våpen og forsvar, villede oppmerksomheten fra sine fiaskoer og egen virksomhet mot Russland,» skriver den.

Videre mener Russland det er paradoksalt at Norge, som i innlegget beskrives i hermetegn som «humanitær supermakt» og «fredsnasjon», har deltatt i operasjoner i blant annet Irak, Libya og Afghanistan.

Innlegget avsluttes med at Norge nå må legge om tonen overfor våre naboer i øst:

«Man får et inntrykk av at nåværende norske lederskap forsettlig undergraver forholdet som forrige generasjoner hadde omhyggelig bygget. Det er på tide at Oslo kvitter seg med illusjonen om at det er mulig å snakke et slikt språk med Russland.»

Forsvaret er gjort kjent med Russlands reaksjon og sier til NRK at forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ikke ønsker å kommentere den.