Nyhetsbyrået AFP skriver at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj forteller, at det skal ha vært et dødelig russisk angrep på et blodoverføringssenter nordøst i Ukraina.

Zelenskyj sier at en russisk luftbombe traff et senter i byen Kupjansk i den østlige Kharkiv-regionen sent lørdag kveld.

– Det er døde og det er sårede, skriver den Ukrainske presidenten på Telegram ifølge Reuters.

Opplysningene fra Zelenskyj er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

President Zelenskyj publiserte dette bildet på Telegram. Bildet skal være fra lørdagens angrep, men det er ikke bekreftet fra uavhengige kilder. Foto: Ukrainske myndigheter

Avfyrer raketter fra Belarus

CNN og The Guardian skriver at Russland skal ha avfyrt raketter fra Belarus.

– Akkurat nå er rakettangrepene rettet mot fylkene Kyiv, Vinnytsia, Zjytomyr og Tsjerkasy. Men alarmen går over hele Ukraina, skriver president Volodymyr Zelenskyjs tidligere talsperson Iuliia Mendel på X/Twitter.

Det er også meldt om eksplosjoner på bakken i blant annet i hovedstaden Kyiv og ved Zaporizjzja-kraftverket sør i Ukraina, ifølge Sky News.