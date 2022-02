Ordførar Andrey Sadovyi, hevda at 60 soldatar landa nær Brody, men at ukrainske styrkar skal ha drive dei ut att. Det skriv Reuters.

Lviv-regionen ligg heilt vest i Ukraina, ved grensa til Polen.

– Vi held situasjonen under kontroll, skal han ha sagt.

Lviv er den mest vest-venlege regionen i landet og er den viktigaste byen i den vestlege delen av Ukraina. Det kan ha med det å gjera om det viser seg at russarane har tatt seg inn i regionen, seier NRKs korrespondent Jan Espen Kruse.

Sikkerheitstenestene avviser informasjonen

Det er knytt uvisse til tala. Ifølgje NRKs korrespondent, Roger Severin Bruland, som er på bakken i Lviv, skal det ha vore mellom 60 og 100 fallskjermsoldatar på staden.

Han seier vidare at det har blitt sagt at mesteparten av dei blei rimeleg kjapt nedkjempa, men at dei som var igjen flykta inn i ein skog.

NRKs korrespondent oppdaterer etter meldinga om russiske soldatar i Lviv.

Dei ukrainske sikkerheitstenestene avviser informasjonen som ordføraren kom med. Dei seier det er feil at russiske styrkar er nær Brody og hevdar at dette var ukrainske helikopter. Det skriv blant anna The Guardian.

NRKs korrespondenten seier at det blir spekulert om sikkerheitstenestene avviser informasjonen for å ikkje skapa panikk. Det blir også spekulert om det kan vera ein «falsk flagg»-operasjon, altså at det kan vera russarar med ukrainske uniformar.

Flyalarmen gjekk i byen

Tidleg laurdag morgon gjekk også flyalarmen i byen. Det melde NRKs korrespondent Roger Severin Bruland.

Her går NRKs korrespondent ned i bomberommet.

Han fortalde at alle på hotellet blei ringde frå resepsjonen og blei bedne om å gå i bomberommet i kjellaren.

Dei lokale myndigheitene er svært uroa.

Gatekampar i Kyiv

I natt har det vore fleire harde kampar i Ukrainas hovudstad Kyiv.

Laurdag morgon åtvara lokale myndigheiter befolkninga om at det går føre seg gatekampar i Kyiv.

Åtvaringa blei sendt ut tidleg laurdag morgon. Folk blei oppmoda om å nytta seg av tilfluktsrom og å unngå å vera nær vindauge eller ute på balkongar.

Ifølgje den ukrainske hæren skal det dreia seg om kampar nær ei militæreining vest for sentrum av byen.

Ei bustadblokk blei treft av ein rakett, ifølgje Kyiv-ordførar Vitali Klitschko. Det er ikkje rapportert om omkomne.

Minst 198 ukrainarar skal vera drepne

Minst 198 ukrainarar, blant dei tre barn, er drepne som følgje av Russlands invasjon, ifølgje ukrainske styresmakter.

Det opplyser ein sjef i Ukrainas helsedepartement, ifølgje det russiske nyheitsbyrået Interfax.

Det er ikkje klart om det berre blir referert til sivile tap.

Ifølgje departementssjefen er 1.115 menneske såra, blant dei 33 barn.