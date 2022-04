Var det en ekte pågripelse – eller skuespill?

Mandag hevdet den russiske sikkerhetstjenesten FSB å ha avslørt en gruppe nynazister som planla å drepe kjente russiske journalister.

– Den undersøkende komité hos den russiske føderasjonen har arrestert en gruppe medlemmer av den nynazistiske terroristgruppen Nasjonalsosialisme/Hvit Makt som er forbudt i Russland, het det i en pressemelding sitert av blant annet AFP.

President Vladimir Putin var kjapt ute og anklaget vesten for å stå bak.

Ifølge FSB planla gruppen å drepe blant annet det kjente TV-ankeret Vladimir Solovjov.

Solovjov er kjent som svært lojal til Kreml og har fått medalje av Vladimir Putin. For tiden er han på EUs sanksjonsliste som «propagandist».

KJENT FJES: Vladimir Solovjov (til høyre) har fått mye skryt av Vladimir Putin for sine politiske debattprogrammer. Foto: MIKHAIL METZEL / AFP

Ifølge FSB jobbet gruppen på oppdrag for den ukrainske sikkerhetstjenesten SBU. SBU avviser dette og kaller det for «fantasier».

Nå spekuleres det i om hele aksjonen var arrangert, blant annet omtalt av New York Post. Det norske fagbladet Journalisten har også skrevet om saken.

«Beviser» vekker oppsikt

NAZI-FUNN: Funn som FSB-agentene gjorde på skjulestedet inkluderte blant annet T-skjorte med hakekors, ulike bøker med nazistisk propaganda og tre utvidelser av dataspillet «The Sims 3» fra 2009. Foto: FSB

De såkalte bevisene for at gruppen hadde nazi-sympatier vekker nemlig skepsis og latter hos flere internasjonale journalister og analytikere.

– Bildene fra raidet viser en «startpakke for ukrainske nynazister» tilrettelagt av FSB, skriver BBC-journalisten Francis Scarr på Twitter.

Illustrasjon: Skjermdump / Twitter

Som ansatt i analyseavdelingen BBC Monitoring følger han russisk mediedekning tett.

Bildet over er hentet fra en video FSB selv har distribuert, og som er delt på det russiske nyhetsbyrået Rias nettside. Videoen skal vise aksjonen der seks menn blir pågrepet. Ifølge FSB ble det blant annet beslaglagt eksplosiver, pistoler, ammunisjon og narkotika.

Men så begynner ting å framstå litt vel «special operation».

ÅNDELIG VEILEDNING: Ifølge FSB hadde de angivelige nazi-terroristene med seg et portrett av Adolf Hitler. I tillegg hadde de dødninghode-emblemet til Hitlers beryktede «Totenkopf»-divisjon. Foto: FSB

FSB-agentene viser nemlig fram en del andre «funn» som skal vise de mistenktes nazistiske tendenser:

En T-skjorte med hakekors

Et portrett av Adolf Hitler

Et emblem med dødninghode og knokler – symbolet til Hitlers beryktede SS-divisjon «Totenkopf»

En grønn parykk

Tre utvidelser av spillet «The Sims 3» fra 2009

SIM-kort eller The Sims?

CARPE DIEM: Spillserien The Sims handler om å styre mennesker i hverdagen. Den første utgaven kom i 2002 og en femte er varslet fra utgiver Electronic Arts. Grafikk: Skjermbilde fra spillet The Sims 3 / EA

En ting er at det muligens framstår litt opplagt at nynazister har med seg Hitler-portrett og hakekors-T-skjorte på hemmelig oppdrag.

Men særlig de tre utgavene av «The Sims 3» vekker latter hos flere. Grunnlegger av den undersøkende journalistgruppen Bellingcat, Eliot Higgins, tror det hele dreier seg om en tabbe.

– Jeg tror helt ærlig at dette handler om en dum FSB-agent som fikk i oppdrag å skaffe tre SIM'er, skriver han på Twitter.

Foto: Skjermdump / Twitter

Higgins mener altså at en FSB-agent egentlig skulle skaffe tre SIM-kort til mobiltelefon som «bevis» på lyssky virksomhet, men misforstod oppgaven og i stedet kjøpte tre utgaver av dataspillet The Sims 3.

En alternativ teori er at FSB inkluderte The Sims i «beslaget» fordi det i en del russeres øyne inneholder «homopropaganda». Mens andre mener SIM-kort-teorien står sterkest.

Foto: Skjermdump / Twitter

Andre igjen mener det språklig sett virker søkt at noen skulle blande SIM-kort og The Sims på russisk.

Foto: Skjermdump / Twitter

Nå kan det selvsagt være at de mistenkte terroristene synes The Sims er et veldig bra spill. Det kan også være at de foretrekker den tredje utgaven fra 2009 framfor den fjerde som kom i 2014.

– Ikke den oppfølgeren vi hadde drømt om, var tittelen på en anmeldelse av The Sims 4 i en anmeldelse på nettstedet Gamer den gang.

En femte utgave av spillet er varslet. Om The Sims 5 vil appellere til høyreekstreme terrorister, gjenstår å se.