– En lensmann på bygda har ikke fri. Er man politi, selv om du er i NNPF som er en organisasjon som ikke egentlig er fra politiet, men de er jo politi – og da er du politi. Det er vel det de tenker, sier Einar F. Liane til NRK.

Liane er avsnittsleder for patruljeseksjonen i Grenland. Han var prosjektleder da Bry Deg Uteliv i Grenland ble etablert.

19. september 2016 gikk startskuddet for prosjektet, som skulle vare i 12 uker.

På det innledende møtet deltok blant annet kommunale representanter fra Bamble, Skien og Porsgrunn, eierne av 27 utesteder i de tre kommunene, politiet og Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).

Einar F. Liane og kollegaen i det som da het Telemark politidistrikt, Skule Worpvik, var begge til stede. Worpvik er nå leder for avsnitt for organisert kriminalitet i Sør-Øst politidistrikt.

Den kvelden var det imidlertid bare Liane som hadde politihatten på. Worpvik var til stede som lokallagsleder i NNPF.

Da utelivsbransjen fikk utdelt Bry deg-kontrakten de skulle signere, var det Worpvik som signerte på vegne av NNPF.

Skjermbilde av en Bry Deg Uteliv-kontrakt inngått med utested i Porsgrunn. NNPF-medlem og politi Skule Worpvik signerte avtalene som NNPF. NRK har sladdet navnet på bevilgningshaveren.

På den sto det blant annet at gjester som bar klær og effekter «som kan fremstå som reklame for ulovlige rusmidler», skulle bli bortvist.

NRK har kjennskap til at minst ett utested i Grenland har hatt kontrakten hengende på veggen fram til nylig.

NNPF har blitt gitt anledning til å kommentere denne saken, og har fått spørsmål oversendt på e-post. Nestleder i NNPF, Geir Evanger, skriver i en e-post til NRK at foreningen ikke ønsker å svare på spørsmål om sine aktiviteter eller gi innsyn i dokumenter før granskingen initiert av Politidirektoratet er avsluttet.

Lokale politifolk holdt NNPF-kurs

Politidirektoratet har tidligere varslet en intern gransking av alle midlene de har gitt NNPF mellom 2001 og 2018. Nå skal alle bånd til organisasjonen granskes eksternt.

Forrige uke skapte avtalen i Kristiansand kommune, som ble omtalt av Fædrelandsvennen og VG, sterke reaksjoner.

I Kristiansand kunne utestedene slippe prikkbelastning dersom de ble med på samarbeidet.

Bareierne forpliktet seg også til å henge opp et skilt hvor ordlyden er lik som kontraktene som ble signert i Grenland.

Skule Worpvik er leder for avsnitt for organisert kriminalitet i Sør-Øst politidistrikt. Og styremedlem i Norsk Narkotikapolitiforening. Foto: Anne Lognvik / NRK

I dag sier Worpvik i NNPF at han representerte foreningen på det innledende møtet på grunn av forfall. Han takket nei til å drifte prosjektet.

– Jeg mener jeg deltok på to møter – som representant for NNPF, sier Worpvik til NRK.

Worpvik har vært medlem i NNPF siden 1994, og styremedlem siden 2015. Han sier han ellers har deltatt som NNPF-representant for Bry Deg Notodden.

– Jeg ser det som viktig å skille rollene. I min rolle i NNPF jobber jeg primært med utdanningskonferansen – her anser jeg det ikke som vanskelig å skille rollene, sier Worpvik.

Legaliseringseffekter forbudt

Kollega Einar Liane sier at de NNPF-medlemmene som kurset utelivsbransjen var ansatt i politiet lokalt.

– Det var lokale politifolk som holdt det, men i regi av NNPF, sier Liane.

Han påpeker også at samarbeidet var noe skjenkenæringen selv hadde blitt med på og ønsket.

– Vi går ikke inn og sjekker om de overholder det. Det er ikke noe straffebud i andre enden om de bryter den avtalen. Det er bare en sånn «dette er lurt, dette prøver vi på», og så jobber vi sammen for å hindre at narkotika blir «lovlig» i utelivet.

Når det gjelder skiltet om at personer med legaliseringseffekter ikke var ønsket i lokalene, sier Liane at det ikke var snakk om et «forbud», og at det ikke var hjemlet i lov.

Liane sier han ikke har noen spesiell formening om ordlyden på skiltet og kontrakten NNPF signerte med utestedene.

På spørsmål om hvorvidt det var klart for utestedene om det var NNPF eller politiet som påla dem å henge opp avtalen i restauranten, sier Liane at det er to sider av samme sak.

– Men det var altså NNPF som formulerte ordlyden i avtalen?

– Ja, men de er jo politifolk, sier Liane.

Hva er Norsk Narkotikapolitiforening? Ekspandér faktaboks Norsk Narkotikapolitiforening er ifølge sine egne vedtekter en «narkotikapolitisk organisasjon». Organisasjonen var høringsinstans da regjeringens forslag til rusreform var på høring, og har hatt en tydelig stemme i debatten som fulgte. Organisasjonen får driftstilskudd fra Helsdirektoratet gjennom Helsedirektoratets tilskuddsordning for rusmiddelpolitiske organisasjoner. I årsrapportene sine beskriver NNPF sitt arbeid med «narkotikapolitisk profilering". De aller fleste medlemmene til NNPF jobber i politiet, men også ansatte i blant annet Tollvesenet, Forsvaret, påtalemyndigheten og kriminalomsorgen er medlemmer i organisasjonen. Dette er vedtektene til NNPF: 1. Organisasjonens navn skal være NORSK NARKOTIKAPOLITIFORENING – forkortet NNPF

2. NNPF skal være en narkotikapolitisk organisasjon med hovedformål å arbeide for å styrke innsatsen mot narkotikaproblematikk i samfunnet, blant annet ved å fremme forebyggende arbeid, utdannelse og forskning. NNPF skal også ha et særlig faglig og politisk fokus mot alvorlig organisert kriminalitet.

3. NNPF skal bidra til å skape et bedre samarbeid på tvers av kontrolletatene og med andre naturlige samarbeidspartnere. NNPF skal samle, systematisere og formidle aktuell informasjon og kunnskap.

4. Organisasjonen skal ledes av et styre. Når styret finner det økonomisk forsvarlig kan det opprettes et sekretariat. Eventuelt økonomisk overskudd fra aktiviteter drevet av organisasjonen, skal i sin helhet tilbakeføres organisasjonens formål og frivillige aktivitet.

5. Organisasjonens sete skal være i Oslo.

6. Organisasjonens virkeår skal være fra 1. juli til 30. juni. Kilde: Norsk Narkotikapolitiforening

– Ble tydelig oppfordret til å være med

– Vi ble tydelig oppfordret til å være med. Og det å sitte i den salen der og si at man ikke ville være med på et samarbeid mot narkotika, da kunne man blitt misforstått. Så vi følte vi måtte være med på det, sier Christian Wergeland til NRK.

Han var den gangen medeier av et utested i Skien, og husker møtet på politistasjonen. Tettere samarbeid med politiet var noe mange i bransjen ønsket seg.

Christian Wergeland var medeier i et utested i Grenland.

Selv kjente han til NNPF fra før, og sier han ikke er uenig i arbeidet organisasjonen gjør:

– Men det kan godt tenkes at det er mange i det rommet som ikke skjønte forskjell på forening og politi, og oppfordring og pålegg, sier Wergeland.

På de store utestedene i Skien og Porsgrunn aksjonerte politiet kledd i sivilt.

I løpet av 12 uker ble det gjort 23 anmeldelser for bruk av narkotika, 9 narkotikabeslag, og 4 pågripelser, ifølge sluttrapporten.

Det viste seg at for hver enkelt person som ble kontrollert og avga positiv urintest, så var dette en tidkrevende prosess. Mange hadde overraskende nok problemer med å avgi urin umiddelbart, samt at de også skulle avhøres. Én person nektet også til å gjennomføre urintest, noe som resulterte i blodprøvetaking på legevakt for å sikre bevis. Sluttrapport, Bry Deg Grenland 2016 / Sluttrapport, Bry Deg Grenland 2016

Bry Deg-konseptet til Norsk Narkotikapolitiforening har vært utbredt i flere byer. Det begynte i Haugesund midt på 2000-tallet, og spredte seg til hele landet.

Tønsberg-politiet hyrte inn NNPF for kurs

Allerede i 2018 skapte det overskrifter da det ble kjent at utesteder i Tromsø ikke tillot gjester med legaliseringssymboler i lokalene sine, som følge av Bry deg-samarbeidet med NNPF.

Dette er ikke lenger en del av samarbeidet Tromsø. Men Bry deg-samarbeidet har bestått, ifølge kommunen.

Politipersonell fra Grenland politistasjon deltok ifølge sluttrapporten på et tilsvarende prosjekt i Tønsberg i oktober 2016.

Erfaringene de fikk derfra gjorde dem rustet til aksjonene i Grenland. I Tønsberg ble samarbeidet introdusert i slutten av 2014.

Lederen for politiet i Vestfold og politistasjonssjefen i Tønsberg, Øystein Holt sier at man var tydelig på å skille mellom politi og NNPF da samarbeidet ble igangsatt.

Og at det er politiets ansatte som jobber med narkotika som har kompetanse på det feltet, ikke nødvendigvis hele politidistriktet eller politisjefen.

– Og så har de en forening som har laget et sånt merkevarenavn som heter Bry Deg. Så det er litt spesielt, og nettopp derfor følte jeg at vi måtte være bevisst på det, sier Holt til NRK.

Denne presentasjonen holdt et NNPF-medlem for Sandefjord kommune.

Ifølge Holt var det NNPF-medlemmer ansatt i andre politidistrikt, i tillegg til noen lokale, som kurset utelivsbransjen i Tønsberg.

Brukte politiets PowerPoint som NNPF

– Men det var i rollen som medlemmer, det var ikke i arbeidstiden sin eller noe sånt noe. Vi var ganske nøye på det, at man måtte skille på de rollene. Som medlem i NNPF og som ansatt.

Øystein Holt er leder for politiet i Vestfold. Han sier han ikke er medlem i NNPF. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Et lokalt ansatt NNPF-medlem skulle imidlertid selge inn prosjektet til Sandefjord kommune. Da brukte han politiets powerpoint-mal og logo.

– Det var et samarbeidsprosjekt man skulle presentere, og da er det ikke så unaturlig at man legger opp logoene til de som er involvert i det. Men akkurat den powerpoint-presentasjonen, at det ble brukt politiets bakgrunns-PowerPoint, det var nok uheldig, sier Holt.

Og selv om Holt mener Tønsberg-politiet har kompetanse på rus, hyrte politistasjonen inn NNPF for å kurse patruljene sine da samarbeidet ble sparket i gang.

– Når vi etablerte «Bry Deg Uteliv» i Tønsberg var det for lav kompetanse også spesielt blant patruljemannskapene her i Tønsberg. I den forbindelse betalte vi for fagkompetansen til NNPF, som hadde et kurs for våre ansatte på patruljeseksjonen, sier Holt.

Denne presentasjonen holdt et NNPF-medlem for Sandefjord kommune.

– Sammenblanding av makt og politikk

Advokatforeningens Marius Dietrichson er sterkt kritisk til avtalen. Spesielt til punktet om at bærere av symboler som kan fremstå som reklame for narkotika skal bli bortvist.

– Politiet kunne aldri nektet noen adgang fordi de går med T-skjorte med bilde av et cannabis-blad. Da kan man ikke knytte seg til en agent, og få de til å inngå samarbeid med utestedene. Spesielt ikke når utestedene opplever dette som noe de litt tvinges inn i, sier han.

– Det blir en sammenblanding av makt og politikk som ikke er en rettsstat verdig. hvis politiet har et synspunkt, si det selv. Det er gratis, og man vet hvor det kommer fra. Det er min klare oppfordring til politiet.

Marius Dietrichson i forsvarergruppa til Advokatforeningen.

Både Porsgrunn og Skien kommune understreker at en omgåelse av prikkesystemet ikke var tema i avtalen i Grenland, slik som den var i Kristiansand.

Eva Ulvin var fagleder for skjenkebevillingene i Skien fram til 2020. Hun sier samtidig at utestedene som ble med fikk beskjed om at de ikke ville få prikkbelastning for narkotikarelaterte forhold som ble varslet til politiet i prosjektperioden.

Ville ikke hatt den formuleringen i dag

Ulvin er usikker på om man ville gått for en lignende formulering i dag.

– Det er lett å si nå når det har blitt så mye fokus på det, at vi hadde diskutert det mer og avklart det med Helsedirektoratet, sier Ulvin, og legger senere til:

– Vi hadde fokus på dette med at det er skjenkestedene selv som til en viss grad kan bestemme klientellet, og innføre kleskode dersom det blir diskriminerende. Vi kunne ikke den gang se at dette var noen form for diskriminering, sier Ulvin.

Stian J. Stiansen er virksomhetsleder i Virksomhet Service i Porsgrunn kommune. Han viser Ulvin, og sier det var på samme måte i Porsgrunn som i Skien når det gjaldt prikkbelastning.

På spørsmål om hvordan Porsgrunn kommune ble med på Bry Deg-prosjektet, svarer Stiansen slik:

– Utgangspunktet er ikke å bli med i Bry Deg-prosjektet. Det samarbeidet om Ansvarlig Alkoholhåndtering i Grenland (AAiG) vi var med på. Bry Deg-prosjektet var en del av handlingsplanen for det prosjektet, sier Stiansen.

På spørsmål om han har noen oppfatning av hvorvidt det var tydelig for utestedene om de hadde kontakt med politiet som etat eller NNPF som organisasjon, svarer Stiansen at han ikke har noen kommentar til det.

Politi engasjert i NNPF introduserte Bry Deg Arendal

I Kristiansand tok utestedseier Allan Iversen i Kristiansand ned skiltet så snart en gjest gjorde han oppmerksom på det. Da avtalen ble introdusert i 2013, var det ikke klart for Iversen hvem som ba han om å henge opp skiltet.

– Om noen henvender seg som «Norsk Narkotikapolitiforening», så tenker man at det er fra politiet, og da gjør man jo som man blir fortalt, sier Iversen til NRK.

Kristiansand er dog ikke den eneste Sørlandsbyen med Bry Deg-samarbeid. I Arendal pågår samarbeidet fortsatt.

Gunn Haga Brekka i Arendal kommune sier kommunen utelukkende har positive erfaringer med NNPF.

Gunn Haga Brekka i Arendal kommune.

Bry deg-prosjektet i Arendal kom på plass etter at politiet i Agder etablerte næringslivskontakter, og kontaktet kommunen for å finne samarbeidsprosjekter. Bry deg-prosjektet ble valgt:

– Det var ikke vi som kontaktet de (NNPF journ.anm.). Men noen av dem som jobber på forebyggende (avdeling i politiet, journ.anm.) er veldig engasjert i det, så det er sånn de kom inn, sier Brekka til NRK.

Ifølge Brekka er en omgåelse av prikkesystemet ikke en del av avtalen mellom partene, slik som i Kristiansand.

– Men de har fått trygghet på at de kan ta kontakt med politiet uten at det får følger for dem, sier Brekka om utestedene som deltar i Bry deg Arendal.

NRK sendte Agder politidistrikt en rekke spørsmål om samarbeidet i Arendal og i Kristiansand. Politimester Kjerstin Askholt svarer at hun ikke ønsker å si mer om avtalen i Kristiansand.

– Det som er veldig uheldig er om det har vært uavklart om hvilken rolle politiet har hatt. Vi er enig med Politidirektoratet i forhold til at det er politiet som har ansvar for å bidra til at det er et helt klart skille mellom politiet og ulike frivillige organisasjoner hvor politiansatte er medlemmer.