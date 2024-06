Politiet skal kunne gjennomføre ransaking av personer og boliger for å avdekke narkotikakriminalitet.

Det er noe av det som fremheves i rapporten som ble overrakt justisministeren tirsdag fra Rushåndteringsutvalget.

Videre foreslås det at politiet skal kunne ta spyttprøver av personer som mistenkes å bruke narkotika.

Dette anses som mildere enn blod- og urinprøve, som har blitt har benyttet tidligere.

– Narkotika er forbudt i dag og kommer fortsatt til å være det, understreker justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) når hun mottar rapporten.

Vil lovfeste hvem som ikke straffes

I dag er det praksis at rusavhengige som bruker eller bærer en mindre mengde narkotika ikke straffes, men at politiet gir en påtaleunnlatelse.

Utvalget vil at lovfeste at rusavhengige over 18 år gis påtaleunnlatelse i slike tilfeller.

Men hva som ligger i at noen er rusavhengig, er ikke definert av utvalget. De skriver at det som regel ikke vil være tvil om dette.

Videre foreslår utvalget at man skal kunne slippe straff ved å møte opp for rådgivning om rus, såkalt betinget påtaleunntalelse.

Dette vil utvalget at skal være normalreaksjonen for ungdommer som har begått et mindre narkotikalovbrudd.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier det blir spennende å gå igjennom rapporten. Foto: NTB

– En avsporing

– Denne rapporten viser langt på vei at regjeringens iver etter å skaffe seg hjemmel for å straffe rusbrukere er feil vei å gå.

Det sier l​​​​​eder i MDG Arild Hermstad. Han mener at selv om utvalget åpner for å bruke noen tvangsmidler, så gir de ikke støtte for grovere tvangsmidler.

– Min klare forventning er derfor at denne rapporten puttes i en skuff. Fordi dette er en avsporing av hele debatten om hvilke hjelpetiltak som kan få ned skadene fra rusbruk i samfunnet.

Også Ingvild Thorsvik (V) er skuffet over rapporten og etterlyser helsehjelp for rusavhengige:

– Å gi politiet ytterligere tvangsmidler er en knyttneve i magen for alle som sliter med rus. Regjeringen vil ha mer tvangsmidler og mer straff. Det vil ikke redusere rusbruken og overdosedødsfallene.

Mange spørsmål

Hvordan det bør reageres på rusavhengiges bruk og oppbevaring av mindre mengder narkotika, har vært et omdiskutert tema over tid.

Debatten reiser flere spørsmål:

Hvordan skal politiet kunne gå frem dersom de mistenker at noen oppbevarer en begrenset mengde narkotika?

Hvem er å anse som rusavhengig?

Hvor lite er egentlig en mindre mengde?

Dette har to lagdommere og en jusprofessor sett nærmere på. Utvalget består av pensjonert lagmann Hans-Petter Jahre, lagmann Tonje Vang og jusprofessor Ørnulf Øyen.

I et år har de jobbet med spørsmål som ledd i den bredere rus- og behandlingsreformen regjeringen lovet i Hurdalsplattformen.

Utvalget har tidligere fått kritikk. Blant annet for at det verken representerer helsepersonell eller de rapporten retter seg mot.

Vanskelige regler

Regjeringen Solberg foreslo i 2021 å oppheve straff for mengder narkotika til eget bruk. Dette var i tråd med rusreformutvalgets anbefalinger i 2019.

Dette forslaget fikk ikke flertall i Stortinget, etter motstand fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Samme år ga Riksadvokaten retningslinjer om hvilke tvangsmidler politiet kunne bruke ved mindre mengder narkotika.

Her ble det fremhevet at politiet i disse tilfellene ikke har lov til å ransake personer, mobiler eller hjem på leting etter bevis.

Enkelte politifolk mente dette var vanskelig å forholde seg til. Mange sa de var usikre på hvor grensen gikk, og tok til orde for at det var vanskelig å forebygge bruk av narkotika når de ikke fikk fortsette med tidligere praksis.

Nå ønsker utvalget å gi politiet slike hjemler. Samtidig foreslår de at loven skal inneholde flere momenter i vurderingen av når det kan brukes tvangsmidler.

Dette er for å sikre en bred og nyansert vurdering før noen utsettes for ransaking eller annen tvang.

Vil endre hvilke mengde som ikke straffes

Selv om Solberg-regjeringens forslag ikke fikk gjennomslag, ga flertall uttrykk for at det var lite hensiktsmessig å straffe rusavhengige for slike lovbrudd.

På bakgrunn av dette avsa Høyesterett i 2022 tre dommer der det ikke ble straff for å ha en mindre mengde narkotika, såkalt straffeutmålingsfrafall.

Det betyr ikke at det er lovlig å bruke eller oppbevare små doser narkotika. Men at det anses som et lite alvorlig lovbrudd, hvor det som hovedregel ikke skal utmåles straff hvis personen er rusavhengig.

Høyesterett mente at rusavhengige kunne ha inntil fem gram heroin, amfetamin og kokain til eget bruk, uten at dette resulterte i straff.

Utvalget foreslår nå at dette endres til to gram kokain, et gram heroin, fem gram amfetamin og 15 gram cannabis.