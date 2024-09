Professor i medisin ved Universitetet i Oslo, Thomas Clausen og Marit Edland-Gryt, sosiolog og forsker ved Folkehelseinstituttet svarer deg direkte i NRK-podkasten Ekko spør og på NRK.no torsdag 5. september fra klokka 10.00-13.00.

Du kan stille dine spørsmål til Clausen og Edland-Gryt om kokain allerede nå ved å skrolle ned i denne saken.

– Hva er det med kokain som gjør at mange ser ut til å bagatellisere farene ved bruk?

– Kokain er et rusmiddel i gruppen «sentralstimulerende» og man vil føle seg oppkvikket og glad, sier Thomas Clausen.

Han forklarer at rusen ofte gjør at man opplever å være kul og klar for fest.

– Ved et enkelt moderat inntak, vil man ofte ikke føle noe sterk nedtur eller «hangover», slik som man kan etter alkohol. Alkohol vil i høyere doser kunne føre til tretthet og at man oppleves som sløv mens man er ruset. Mange unge kan nok oppleve at kokainrus er kult og man klarer å holde ut på fest. Festen blir «morsom», sier han til NRK.

– Ut fra intervjuer med unge voksne kan det virke som om det på kort sikt oppleves som kokain gir færre bivirkninger enn for eksempel heroin og amfetamin, og også MDMA. Dette kan nok gjøre at noen unge bagatelliserer farlighetsgraden, sier Marit Edland-Gryt i FHI.

Følg podkasten Ekko spør i NRK Radio og send oss tips om saker du gjerne vil vite mer om.

Farlige bivirkninger

SVARER PÅ DINE SPØRSMÅL: Thomas Clausen, professor ved UiO og ekspert på rusmidler og avhengighet. Foto: Kristin Ellefsen / © UiO/Kristin Ellefsen

Etter flere profilerte saker som Sophie Elise-saken i 2023 og Borg Høiby-saken nylig har kokain fått bred oppmerksomhet i mediene.

– Men hvor farlig er det egentlig å ta litt kokain på fest, sammenlignet med for eksempel å drikke veldig mye alkohol før man går ut?

– Alle rusmiddel vil ha «tilsiktede og utilsiktede effekter» eller hovedvirkning og bivirkning. Alkohol og kokain har en del ulike og noen like effekter. Kokain vil primært kunne gi skadelige effekter på kroppens sirkulasjonssystem, altså hjerte og blodårer. Pulsen øker, blodtrykket øker og man kan få hjerterytmeforstyrrelse. I verste fall kan man få hjerteinfarkt eller hjerneblødning i kokainrus. Man kan også får overopphetning eller krampeanfall, sier Clausen.

Han sier kokain også kan ramme psykisk ved at det kan føre til angst og depresjonssymptomer etter bruk.

– Blir ukritisk

FORSKER PÅ KOKAIN: Sosiolog, Marit Edland-Gryt ved FHI. Foto: FHI / FHI

– Noen kan også få psykosesymptomer. Det vil si at det er mange virkninger av kokain, som kan komme i tillegg til den «rusfølelsen» man søker når man tar rusmiddelet, sier han.

Han sier også at stoffet kan få mange til å overvurdere seg selv.

– Rusopplevelsen man søker for kokain er typisk at man føler seg vel, kanskje også uovervinnelig, og får økt tiltro til seg selv. Men, det er slik at opplevelsen og den følelsen ikke henger sammen med evner og faktiske presentasjoner. Man blir gjerne mer ukritisk, og er utsatt for skader eller ulykker, eller at man kan begå overgrep eller vold mot andre, sier Thomas Clausen.

Hva lurer du på om kokain? Spør ekspertene Thomas Clausen og Marit Edland-Gryt her: