Rundt 80 eritreere avslørt for asyl-juks – kun én er returnert til Eritrea

Men det er så godt som umulig å tvangsreturnere noen til Eritrea, etter å ha blitt avslørt i juks. De siste årene har om lag 80 personer fått trukket sin oppholdstillatelse fordi de jukset, hovedsakelig med ID. Kun én av dem er returnert til Eritrea.

NRK fortalte for to uker siden om norsk-eritreere i Oslo som feiret innføring av nasjonaltjeneste i Eritrea.

Det er denne nasjonaltjenesten som gjør at eritreere flykter fra landet i tusentalls- og søker asyl blant annet i Norge.

NRKs kilder i det eritreiske miljøet i Norge sier det er flere på disse bildene som har kommet til Norge de siste 10-15 årene, og som har fått asyl her.

Så godt som umulig å tvangsreturnere

Som en følge av NRKs reportasje har regjeringen instruert UDI om å gå gjennom 150 tilfeldige Eritrea-saker på nytt – for å vurdere om beskyttelsen i Norge kan trekkes tilbake.

Men UDI sier det er så godt som umulig å få tvangsreturnert noen til Eritrea.

– Dette området, altså både Eritrea og Etiopia, er et av de områdene hvor det er vanskeligst for politiet å tvangsreturnere mennesker, sier Frode Forfang, direktør i UDI til NRK.

Mister rettigheter i Norge

Men selv om UDI ikke får tvangsreturnert eritreere, understreker Forfang at tap av oppholdstillatelse har alvorlige følger.

– Det innebærer jo at de mister alle de rettighetene det innebærer, som retten til å arbeide, ta utdanning og retten til sosiale ytelser.

Forfang sier at tap av oppholdstillatelse på grunn av forskjellige former for juks også har en signaleffekt som man ikke skal undervurdere.

Ifølge UDI har de grunn til å tror at mange av de om lag 80 personene som de siste årene har fått trukket sin oppholdstillatelse, i stor grad fortsatt lever i Norge.

– Svært vanskelig å bevise

Frode Forfang, direktør i UDI, sier det vil bli svært vanskelig å trekke tilbake oppholdstillatelse fordi noen har feiret regimet de flyktet fra. Foto: HÅVARD GRØNLI / NRK

UDI skal nå altså undersøke om det finnes eritreere med asyl og som samtidig støtter regimet.

Dette blir svært vanskelig å bevise, mener Forfang.

– Det å finne tilstrekkelige holdepunkter for det til å faktisk kunne trekke tilbake en oppholdstillatelse, er ikke helt enkelt. Det er ikke nok bare å bli avbildet på et arrangement i regi av regimet. Det skal en god del til mer enn det, for at vi kan trekk en oppholdstillatelse, sier UDI-direktøren.