Rundet 1 milliard i inntekt, betalte 246 milllioner i skatt

Oslo-bosatte Wahl har tjent seg styrtrik på å kjøpe og omstrukturere næringslivsselskaper, for så å selge dem med gevinst. Han er utdannet ved Harvard-universitetet i USA og har jobbet for meglerfirmaet og investeringsbanken Goldman Sachs. Blant selskapene han har vært involvert i er Norske Skog, hvor han har vært styreformann.

Har flyttet penger

På bare ett år har Wahl klatret 58 plasser på lista. I fjor sto han oppført med en inntekt på 35,9 millioner. I mellomtiden har formuen skrumpet fra over én milliard til «bare» 672 millioner. I fjor sto Wahl oppført med bosted Snarøya, men er nå registrert i Oslo.

Trond Mohn er kjent for sin gavmildhet. Foto: Christian Lura / NRK

Inntekten er mer enn dobbelt så høy som nummer to på lista, næringslivsmannen og filantropen Trond Mohn. Mohn figurerer med en inntekt på 489 millioner. Året før var inntekten oppført med 45 millioner, så også her er penger flyttet. Mohns formue på 6,3 milliarder er 10 ganger større enn Wahls, men likevel adskillig lavere enn i fjor da Mohn ble notert for en formue på 9,4 milliarder.

På tredjeplass følger Petter Olsen med en inntekt på 254 millioner og en formue på nær 1,3 milliarder.

Blant nye navn på topplista er fiolinvirtuosen Arve Tellefsen (81), med en inntekt på 84 millioner og en formue på 90 millioner.