– Vi er selvfølgelig skuffet over dette, sier Jetzis danske advokat, Christian Riewe.

Bring Trucking er et selskap i Bring-konsernet, som eies av Posten Norge, og dermed av den norske staten.

Den rumenske lastebilsjåføren, som støttes av sin rumenske fagforening og fagforeningen 3F i Danmark, krevde at han skulle få dansk lønn for årene fra 2012 til 2017, da han kjørte for Bring Trucking.

Fikk slovakisk lønn

Rumenske Emilian Tudor Jetzi ble kjørt i minibuss fra Romania, via Slovakia til Danmark til hver arbeidsperiode, som varte i 10-12 uker. Ved Kastrup flyplass ved København sto lastebilen klar. Med den kjørte han varer rundt om i Danmark og resten av Skandinavia.

Han kjørte aldri varer i Slovakia, men det var der selskapet hadde hovedkontor. Derfor fikk han slovakisk månedslønn på 4.000 til 5000 kroner i månedslønn.

Han fikk også noen tillegg, men lønna var likevel langt unna dansk eller nordisk lønn for lastebilsjåfører.

Ved å gi sjåfører slovakisk lønn, men bruke dem i Skandinavia, fant Bring nye måter å gjøre det på. Men snart er denne forretningsmodellen i strid med EU-reglene. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Omfattes ikke av EU-direktiv

Jetzi og hans advokat mente at han burde omfattes av EUs utstasjoneringsdirektiv, som sier at den som er utsendt fra en bedrift i ett land til et annet over en periode har rett til lønnsnivået som gjelder i dette landet.

Men byretten slår fast at fordi Jetzi ikke bare kjørte i Danmark, men også i Sverige, Norge og av og til i andre vesteuropeiske land, så kunne han ikke regnes som utstasjonert i Danmark.

Advokat Christian Riewe sier det ikke er avgjort om saken skal ankes.

Byretten i København gir derfor Bring Trucking medhold i at det var slovakisk rett som gjaldt og at de dermed kunne betale Jetzi slovakisk lønn.

– Det byretten sier her er at hvis man ikke er utstasjonert i Danmark, men fast utfører sitt arbeid herfra, så har man ingen beskyttelse. Det har jeg vondt for å forstå, sier advokat Christian Riewe.

Må betale saksomkostninger

Emilian Tudor Jetzi har altså tapt saken. Han blir riktignok tilkjent 18.000 danske kroner i feriepenger, men han er samtidig idømt 115.000 kroner i saksomkostninger.

Det er foreløpig ikke klart om Jetzi vil anke dommen.

Emilian Tudor Jetzi forteller at han også hadde mange oppdrag i Norge. Foto: Privat

– Det riktige er at min klient får innstillingen min og deretter tar stilling til en eventuell anke, sier advokat Christian Riewe til NRK.

Bring Trucking noterer seg at de har fått fullt medhold i Københavns byrett.

– Vi er glade for utfallet av saken, skriver selskapets advokat Thomas Ryhl. Selskapet har ingen ytterligere kommentarer.

Bring Trucking eies av Posten Norge. Men bilene er registrert i Slovakia, selv om de kjører mest i Danmark, Norge og Sverige. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Kan bli ulovlig

Men om noen år kan ikke Bring Trucking gjøre som i dag: Å bruke østeuropeiske sjåfører på slovakisk eller polsk lønn til å kjøre i Danmark, Sverige og Norge.

EUs mobilitetspakke som ble vedtatt i sommer slår fast at sjåfører skal ha lønn som i landet de kjører i, uansett hvor de kommer fra eller hvor selskapet deres er registrert.