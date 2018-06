Rumenere tatt for koppespill – siktet for utførsel av 700.000 kroner

Tre rumenske statsborgere i 20-årene ble pågrepet på Karl Johan i Oslo, for ulovlig koppespill. Bare dager etter at de kom til Norge skal de ha begynt å overføre penger til personer i Romania, ifølge politiet.

Bankoverføringene skal vise at de har overført mer enn 700.000 kroner totalt i begynnelsen av mai. De største enkeltoverføringene var på 435.000 kroner, 241.000 kroner og 48.000 kroner, viser kjennelsene fra Oslo tingrett.

Politiet kan ikke være sikre på at pengene stammer fra koppespill, som er ulovlig etter lotteriloven.

– De har ikke arbeid i Norge og har vært her i veldig kort tid. Dette er såpass store beløp, at vi mener det ikke stammer fra lovlige inntekter, sier politiadvokat Kristine Torp Johansen ved Oslo politidistrikt.

KOPPESPILL: Politiet fikk dette bildet av en som ville tipse om ulovlig koppespill i Oslo sentrum nylig. Bildet har ikke tilknytning til de siktede i saken. Foto: Politiet

Advarer mot koppespill

På Twitter har Oslopolitiet nylig advart innbyggere mot spillet. I år har sentrumspolitiet fått flere henvendelser fra publikum, som har filmet og tatt bilder av koppespillet.

– Det er tydelig at det har tatt seg opp. Vi har møtt på dem et par ganger, men de er kjappe med å flytte seg når de ser uniformert politi, sier Marius Gunnerud, fungerende seksjonssjef ved sentrumsenheten i Oslo politidistrikt.

Spillet går ut på at en kule flyttes mellom tre kopper. Spillere skal vedde på hvilken kopp kulen har havnet i.

– Dette er bare lureri. De er fingernemme og gode til å manipulere spillere, men det er utopi å tro at man klarer å følge med på hvor denne kulen ender opp, sier Gunnerud.

De som tjener penger på dette har gjerne alliert seg med andre, ifølge seksjonssjefen.

– Det er folk som later at de er med og spiller, og at de vinner penger, sånn at folk skal tro at det går an å vinne lette penger på det. Dette er rent skuespill, de står i ledetog sammen, sier Gunnerud.

Nekter straffskyld

Advokat Celina Ekholt forsvarer en 22-åring siktet for grovt heleri, basert på at han skal ha overført totalt 243.000 kroner i mai.

– Han erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen om grovt heleri. Ellers har vi ingen kommentar, sier Ekholt.

En 26-åring er siktet for heleri av rundt 47.000 kroner. Ifølge hans forsvarer bestrider han ikke å drevet med ulovlig koppespill, i begrenset grad.

– Han erkjenner ikke straffskyld. Vi mener det ikke er tilstkrekkelig bevist at han har overført et beløp i den størrelsen, og har bedt om mer dokumentasjon på det, sier advokat Jørgen Løvdal.

Ifølge kjennelsen hevder den siktede 26-åringen at beløpet er notert feil, og at han overførte 470 kroner. Dette har ikke retten festet lit til.

NRK har sålangt ikke kommet i kontakt med forsvareren til tredje siktede. 29-åringen er siktet for grovt heleri etter overførsler av 449.000 kroner i mai.