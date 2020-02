DEBATTEN: Programleder Fredrik Solvang tok opp at funksjonshemmede ikke er likestilt i samfunnet. Etter sending ble problemet demonstrert i virkeligheten. Foto: David Vojislav Krekling / NRK

– Hvordan henger festtalene om likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse sammen med virkeligheten.

Det spørsmålet stilte programleder Fredrik Solvang i Debatten på NRK tirsdag kveld. På NRKs egne hjemmesider beskrives tema for sendingen slik:

«19 år gamle jenter i rullestol får beskjed om at de kan bruke bleie for å slippe hjelp fra kommunen om natta. Bussen kjører fra CP-rammede fordi sjåføren ikke får slått ut rullestolrampa. Hvorfor står det i loven at funksjonshemmede skal oppleve likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse?»

Det som skjedde etter sendingen, viste i praksis den utestengelsen og diskrimineringen Debatten omhandlet.

Fikk ikke drosje fordi hun sitter i rullestol

For da leder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund skulle ta drosje fra NRKs lokaler for å ta toget hjem til Drammen, fikk hun nei.

– Oslo Taxi kunne ikke stille med drosjer som kunne transportere rullestoler på kveldstid. Det var svaret NRK fikk. Alternativet var å overnatte hos NRK eller haike med noen av de andre som var med i sendingen og som tilfeldigvis hadde biler som kunne ta oss med, sier Brandvik.

Hun karakteriserer situasjonen som helt uholdbar, og mener drosjeselskapene burde være forpliktet til å kunne transportere folk med funksjonshemning hele døgnet.

– Dette er et gjentagende problem, og det har det vært i veldig mange år. Det er ikke bare i drosjenæringen. Det er på tog, buss og fly også. Det er et problem som har eskalert, vil jeg påstå, og det er stadig flere som ikke kommer med, sier Brandvik.

Problemene på grunn av rullestolen sluttet imidlertid ikke med Oslo Taxi. Mer om det senere.

Oslo Taxi beklager

Birgitta Lim Ersland i Oslo Taxi sier til NRK at de har 30 biler som kjører rundt 23 000 turer med rullestolbrukere og eller funksjonshemmede hvert år. Hun er også helt klar på at det er Oslo Taxis ansvar å ha nok biler tilgjengelig.

– Men dessverre ser vi at det er noen tidspunkt på døgnet der vi rett og slett ikke klarer å levere, der vi ikke har nok biler ute. Det vet vi er et problem, sier Ersland.

Hun sier selskapet jobber så godt de kan for å øke kapasiteten.

– Vi prøver at alle våre nye maksitaxier skal være tilpasset rullestolbrukere for å øke antallet tilgjengelige biler, men ser at vi ikke er der enda. Vi kommer også til å gå gjennom rutinene våre og prøve så godt vi kan å se om vi kan endre på noe særlig på kveld og i helger, sier Ersland før hun legger til:

– Vi skal gjøre vårt beste for å bli bedre.

Avsluttet kvelden med nok et slag i ansiktet

Tilbake til Brandsvik. For det var ikke bare Oslo Taxi som gjorde hjemreisen fra Debatten krevende for henne og rullestolen hennes.

Da hun kom til togstasjonen for å ta toget hjem til Drammen, kom kveldens siste påminnelse om at rullestolbrukere ikke har samme tilgang til samfunnet som funksjonsfriske.

Meg og hun her hilser fra Oslo. Vi kom ikke med på første tog pga defekt rullestolheis og et togpersonal som hverken... Publisert av Jørgen Johansen Tirsdag 18. februar 2020

– Når vi er ferdige med å komme oss ned til toget og skal ta toget til Drammen, da virker ikke heisen på toget, og vi måtte stå igjen på perrongen da også. Hadde bare det skjedd den dagen hadde det vært en tilfeldighet, men dette er systematisk, og det er det som er dramatikken, sier Brandsvik.