Rina Wesenberg (32) bor på Romsås i Oslo og liker å være aktiv.

Wesenberg, som foretrekker pronomenet hen, er politisk aktiv for Rødt, leder rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i bydelen og drar ofte på konserter og arrangementer.

Rina liker heldigvis innendørsaktiviteter som lesing og å høre på musikk, men hen går glipp av å møte venner ute og å oppleve musikk live. Foto: Alf Simensen / NRK

Det vil si, denne vinteren har hen ikke vært på noen konserter eller arrangementer fysisk. For hen kommer seg ikke langt utenfor døra med rullestolen med tohjulstrekk.

– Livskvaliteten har klart blitt dårligere, for jeg får gjort mindre av det jeg vanligvis gjør. Ikke at jeg er et veldig stort friluftsmenneske, sier Rina og ler.

Uteområdet der Rina bor er preget av den snøtunge vinteren. Foto: Alf Simensen / NRK

– Men jeg liker kultur, og da er det selvfølgelig veldig mye man kan gå glipp av. Det er fortsatt mye som kan være på digitale møter, men det blir jo ikke helt den samme opplevelsen, legger hen til.

Musikkfan

På veggen henger plakater med bandene Journey og Santana, T-skjorten er også prydet av Journey. Rina har samlefigurer fra TV-serien «Buffy» og bokhyllene full av bøker – også noen av dem om «Buffy».

«Dagsrevyen»-fotograf Sunniva Linjord filmer Rina hjemme i stua. Foto: Alf Simensen / NRK

– Jeg leser en del, og så går jeg gjerne på konserter og arrangementer. Det er det som er fint med å bo her, det er alltid et arrangement, sier 32-åringen.

Hen forteller at det er mange arrangementer både på det lokale biblioteket og på Frivillighetssentralen som hen vanligvis benytter seg av.

Rina liker å lese. Hen har blant annet mange bøker av Jens Bjørneboe, krim og Gunnar Staalesen, foruten samlefigurer fra Harry Potter- og Buffy-universet. Foto: Alf Simensen / NRK

– Har du kommet deg på noen nå i vinter?

– Nei, jeg har jo ikke det. Første konserten jeg har planlagt nå er i april. Da håper jeg det går.

Isdekket gangsti

Rina tar med NRK på en tur mot T-banestasjonen på Romsås. En tur som i sommerhalvåret tar rundt ti minutter. Men vi har ikke beveget oss mange meterne før de første utfordringene kommer. Hjulene på Puma 40-stolen med tohjulstrekk spinner på isen. Rina får den videre.

Det er store snøhauger på flere kanter på veien Rina bruker fra hjemmet mot T-banestasjonen. Foto: Alf Simensen

Lenger ned på gangstien forbi Svarttjern, er det store issvuller som stikker opp på stien. Andre steder er det store og dype hull i islaget, og nede i en dump er det en dyp dam. De gående hopper opp på snøkanten ved siden av stien og tar seg forbi dammen på den måten.

Rina må kjøre gjennom. Hen håper det ikke er for dype hull i isen hen ikke ser under vannet. Vi møter på flere på vei til banen som stopper opp og kommenterer stiens tilstand.

Rina bor i Svarttjern borettslag, og veiene i området skal være en blanding av private og kommunale. Foto: Alf Simensen / NRK

Han ene sier denne stien har vært ufremkommelig for både rullestoler og barnevogner lenge. Ikke at den er spesielt imøtekommende for andre heller.

Rina kjører videre. Stolen spinner, humper, ser flere ganger ut som den skal til å velte. Rina tar det med stor ro. Men etter noen hundre meter, mellom to dype hull i isen, står stolen fast.

Rina skulle gjerne vært mer politisk aktiv, men sier hen mister noe av drivkraften for å være med når hen mister de fysiske møtene. Foto: Alf Simensen

– Hit, men ikke lenger, sier Rina tørt.

Hen ber NRK om hjelp til å komme opp av hullet. Vi snur.

Vil helst ta T-bane

– Den største utfordringen er jo i det hele tatt å komme seg ut, og å orke det. For kommer man seg ut, er man avhengig av andre mennesker rundt som kan hjelpe hvis man skulle sette seg fast eller hvis man skulle skli av gårde, forteller Rina.

I tillegg til ulike stoler for innebruk, har Rina en Puma 40 med tohjulstrekk til utebruk. Den står parkert i gangen. Foto: Alf Simensen / NRK

Når ikke gangstien er dekket av is og snø, kommer hen seg fram på egen hånd.

– Jeg liker helst å ta T-bane, da blir man litt mer selvstendig.

Rina beskriver busser med ramper som fungerer dårlig i snø og kulde, slik at hen både trenger hjelp og kan risikere å stoppe bussen i flere minutter om hen skal være med.

Virtuell hverdag

I tillegg til det generelle busskaoset alle føler på, føler Rina veldig på alle passasjerene som har dårlig tid når hen skal prøve å ta buss. Så selv om ikke alle T-banestopp er tilrettelagt for rullestol, foretrekker hen det.

Fargerike sko er noe Rina liker. Hen forteller også at hen bruker dem for å få positiv oppmerksomhet. Når hen har glitrende og fargesprakende sko, stirrer forbipasserende oftere på dem enn på rullestolen. Foto: Alf Simensen / NRK

– Hva ville du gjort i dag om ikke føret var sånn det er?

– Jeg ville ha kommet meg ut. Kanskje jeg hadde truffet noen venner, eller funnet på et eller annet. Nå blir det mer FaceTime og Messenger, sier hen og legger til:

– Man skulle tro at man hadde blitt vant til det i pandemien. Men det er fortsatt ganske vanskelig.

Tøff vinter

– Hvordan vil du beskrive denne vinteren?

– Dette er den lengste og vanskeligste vinteren jeg har hatt på flere år.

Rina har en anselig samling sko i gangen. Hen fleiper med at fordelen med rullestol er at skoene blir lite slitt. Det er både glitter og nagler, rosa platå, sølv og gull. Foto: Alf Simensen / NRK

– Ser du noen mulig løsning?

– Den store løsningen er jo at snøen og isen smelter, men det hadde jo vært greit om de hadde fått brøytingen litt mer standardisert, litt mer under kontroll, sier Rina.

Ingen brøytestandard i området

Ifølge Rina er veiene i området en blanding av kommunale og private. Wesenberg hadde ønsket seg én standard på brøytingen og bedre samkjøring.

– Om man hadde brøytet for rullestolbrukere, så hadde man brøytet for alle. For da hadde alle kommet seg fram, påpeker hen.

På den ene armen har Rina armbånd med inspirerende beskjeder. «You've got this», står det på det ene. Foto: Alf Simensen / NRK

Enn så lenge må Rina vente på at snøen skal smelte før hen kan komme seg til T-banen igjen. Før det på ny blir vinter igjen.

– Men neste vinter har jeg forhåpentligvis en rullestol med firehjulstrekk, så da håper jeg at jeg kan komme meg litt flere steder, fastslår hen.

Oslo kommune vil evaluere

Bymiljøetaten i Oslo har ikke besvart NRKs henvendelser om gangstien, som Wesenberg mener kommunen har ansvaret for.

Men byråd for miljø og samferdsel, Marit Kristine Vea, sier til NRK at hun forstår at dette har vært en vanskelig vinter for mange, og at hun vil sette i gang et arbeid for å evaluere kommunens innsats.

– Vi skal ta en gjennomgang av vinteren. Det har vært en tøff vinter. Hvis vi lærer av det, vil vi kunne gjøre dette på en enda bedre måte i årene som kommer.