10. oktober 2016 oppdager en T-banefører at han har stanset toget for langt bak i forhold til stoppunktet på Romsås stasjon i Oslo.

Føreren tror han kjører et tog med tre vogner, mens han i virkeligheten drar seks stykker. Når han oppdager dette forsøker han å lukke dørene og kjøre lenger frem, men idet han gjør dette, rygger en rullestolbruker ut en av de bakerste dørene.

FALT UT: Rullestolbrukeren falt ut så han havnet mellom toget og tunnelveggen. Bildet er hentet fra rapporten fra Statens havarikommisjon for transport som kom fredag denne uken. Foto: Politiet

Mannen faller med rullestolen ned i sporet mellom toget og tunnelveggen. En passasjer som vil hjelpe til, tar tak i rullestolen som da ligger inntil togets strømførende komponenter, og kvinnen får kraftig støt på 750 volt gjennom kroppen.

Rullestolbrukeren blir hjulpet opp og får lettere skader.

– Hun har vondt hver dag

Fredag denne uken sendte Statens havarikommisjon for transport en rapport til Sporveien Oslo hvor de ber dem om å økte førernes bevissthet rundt å stanse på riktig stoppunkt.

NRK har vært i kontakt med kvinnen som hjalp rullestolbrukeren. Mannen hennes var også til stede under intervjuet. Begge ønsker å være anonyme.

Når hun forteller om hendelsen gråter hun mye, så det er mannen som for det meste fører dialogen.

TILBØD Å HJELPE: Kvinnen fikk 750 volt gjennom kroppen da hun tok tak i rullestolen som lå inntil strømførende komponenter. Bildet ble tatt etter ulykken. Foto: Privat

– Hun tilbød seg å hjelpe føreren med å ta rullestolen opp fra skinnegangen, og han sa ja. Han som fører burde vite bedre. En rullestol er ikke laget av tre eller bambus – den er av metall som leder strøm, sier mannen til NRK.

På telefonen viser kvinnen bilder av sårene hun fikk. Inni hånden har hun fortsatt et arr.

– Hun har vondt hver dag med smerter som stråler fra armen opp i nakken. Hun klarer fortsatt ikke å gripe skikkelig, forteller mannen.

Kvinnen har i kjølvannet av hendelsen startet et erstatningssøksmål. Bistandsadvokat Kristin Hestnes ved advokatfirmaet Robertsen, mener de har en god sak.

– Det er ikke noen tvil om hva som har skjedd. Vi har gode beviser der et overvåkingskamera har fanget hendelsen, sier Hestnes.

GOD SAK: Kvinnens advokat Kristin Hestnes mener saken har gode beviser. På bildet sitter hun med kvinnen og hennes mann. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Hun kan også fortelle at det går bra med rullestolbrukeren.

– Han ble nok litt ør, men rullestolen beskyttet han nok da han falt ned, sier hun.

NRK har også vært i kontakt med førerens advokat. Han er tiltalt for å uaktsomt ha forårsaket en jernbaneulykke. Med hensyn til klienten vil ikke advokaten kommentere saken ytterligere før rettssaken har startet.

Det er foreløpig ukjent når saken skal opp i tingretten.

Vil øke bevisstgjøring

Statens havarikommisjon for transport ber nå Sporveien Oslo om å øke bevisstgjøringen rundt hvor viktig det er at T-baneførerne stopper på riktig stoppunkt.

Knut Olsen, direktør for Jernbaneavdelingen, understreker at Sporveien Oslo selv må evaluere hvordan de skal arbeide forebyggende, men at de likevel har noen ideer om hva som kan være viktig å fokusere på.

TING MÅ ENDRES: Direktør for Jernbaneavdelingen Kurt Olsen, mener det er viktig at Sporveien Oslo gjør forebyggende tiltak for slike hendelser. Foto: Statens havarikommisjon for transport

– Vi vektlegger opplæring. Det at en person får støt på denne måten er vel ikke akkurat i opplæringsplanen. Samme hvis noen faller ned i sporet, dette var de heller ikke forberedt på, sier Olsen.

I tillegg påpeker direktøren at det å kjøre T-bane er et veldig monotont arbeid.

– Du kjører samme linje frem og tilbake på de samme strekkene med lite aktivitet. Det kan være viktig å iverksette tiltak som kan holde førernes oppmerksomhet oppe. Jeg tror også det er viktig å påpeke at dette er en enkeltpersons feil, men at det kunne skjedd hvem som helst, sier Olsen.

– Én ulykke er en for mye

Sporveien Oslo beklager hendelsen ovenfor NRK og sier de føler med både mannen i rullestol og kvinnen som ville hjelpe til.

– Dette er et veldig spesielt tilfelle. Lignende har knapt skjedd gjennom T-banens 50 års lange historie. Men én ulykke er alltid en for mye, sier kommunikasjonskontakt Torgeir Kristiansen.

BEKLAGER: Kommunikasjonskontakt Torgeir Kristiansen sier selskapet har gjort en rekke forebyggende tiltak for å bevisstgjøre T-baneførerne rundt viktigheten å stoppe på rett stoppunkt. Foto: Sporveien Oslo

Siden ulykken skjedde for drøyt ett år siden har selskapet iverksatt tiltak for å forhindre at lignende hendelser skjer igjen.

– Umiddelbart etter at ulykken skjedde igangsatte vi tiltak ved å kvalitetssikre alle stoppmerkingene på stasjonene. Vi forsterket også beskjeden til førerne om hvor viktig det er å stoppe på riktig plass. Men vi har allerede satt oss ned med rapporten nå for å se på tiltakene havarikommisjonen foreslår, sier Kristiansen.