Flere norske sykehus opplever nå en sterk økning blant pasienter med RS-virus (respiratorisk syncytialvirus). Viruset gir infeksjon i luftveiene, og kan føre til pusteproblem for små barn.

Barnelege ved FHI, Margrethe Greve-Isdahl sier til NRK de har vært bekymret før årets sesong.

– Dette er ikke en normalsituasjon. Det er mange flere som blir sykere i år, sier hun.

Flest positive prøver har det vært for barn fra spedbarn opp til fire års alder.

På barne- og ungdomsklinikken på Haukeland var det før helgen 25 pasienter innlagt med viruset. Det var samtidig 20 barn på Sykehuset Østfold og 14 barn på A-hus.

Nå har Folkehelseinstituttet skrevet en rekke råd for å redusere RS-smitten blant småbarn. De kan du lese lenger ned i saken.

Størst risiko for de minste

RS-viruset gir oftest symptomer på forkjølelse, men hos noen spedbarn, og barn under to år, kan viruset trekke ned i lungene.

– Det gir noe vi kaller for bronkiolitt. Det er en type lungebetennelse som gjør det vanskelig å puste. Barnet får rask og anstrengt pust, og har ofte feber, sier barnelege Margrethe Greve-Isdahl.

Barnelege Margrethe Greve-Isdahl sier det er antall smittede som er den største utfordringen nå.

I år startet RS-sesongen uvanlig tidlig. Det har også vært en rask økning i antall positive prøver i hele landet. De to siste ukene har smitten mer enn doblet seg.

Det er de yngste barna, som har størst risiko for alvorlig sykdomsforløp, som testes mest.

– Grunnen til den store smittespredningen er at samfunnet var stengt på grunn av koronaviruset i fjor. Det Smitten er dermed blitt forskjøvet et år, og flere av de som er smittet nå er smittet for første gang, sier Greve-Isdahl.

Hun legger til at det ikke er risiko for økt alvorlighetsgrad hos dem som blir syke, men at hovedutfordringen er at det er flere som blir syke.

Fem råd fra FHI

Hold barn med nye symptomer på luftveisinfeksjon hjemme fra barnehage, også når koronatesten er negativ. Dette kan minske smittespredningen. Barna er mest smittsomme i starten.

Småbarnsfamilier bør unngå besøk av barn og voksne som har luftveissymptomer.

I familier med nyfødte og spedbarn bør besøk begrenses.

Storesøsken må vaske hender når de kommer hjem fra barnehagen, før de hilser på spedbarn i familien.

Dersom storesøsken blir syke, bør foreldre passe på at de ikke er tett på spedbarn, selv om det kan være vanskelig i praksis. Dette er særlig viktig de første dagene.

Rask og tung pust

Barnehagebarn skal holdes hjemme frem til formen er fin og barnet har vært feberfri i minst 24 timer. Her kan du lese mer om når barna skal holdes hjemme fra barnehage og skole.

Margrethe Greve-Isdah sier det er vanskelig å vite om barnet bare har en vanlig forkjølelse, eller om det er RS-viruset.

– Det aller viktigste er å holde seg hjemme når man er syk. Det gjelder både barn og voksne. Om det trekker ned i lungene på de minste barna, blir pusten rask og tung, og de blir slitne av pustearbeidet.

Hun oppfordrer foreldre til å oppsøke lege om de er bekymret for eget barn.