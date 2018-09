Røykelovens far om ny statistikk: – Dette hadde jeg ikke drømt om

Andelen tenåringer som røyker daglig har falt fra 11 prosent til 0,4 prosent på ti år, ifølge foreløpige tall fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), Norges største samling av helseopplysninger om en befolkning.

– Dette er en fantastisk utvikling, det er nesten ingen unge som røyker daglig lenger, sier forskningsleder for Steinar Krokstad.

– Røyking er ut

Det er de foreløpige svarene fra 4000 unge som viser en markant nedgang av daglige røykere i alderen 13–19 år. Undersøkelsen ble først omtalt av P4.

– Vi har sett en trend siden røykeloven ble innført. Når myndigheter går så sterkt inn for noe, ser vi at det ofte fører til norm- og holdningsendringer. Røyk er rett og slett blitt umoderne. Å røyke er ut, sier Krokstad.

Ved Marienlyst skole i Oslo er ungdommene enige med forskningslederen.

Ada Sofie Daae Harstad (13) og venninnene Mie Nesse Håkonsen (13) og Thea Aurora Lyngstad Torkehagen (13) sier de ikke kjenner noen ungdommer som røyker, og at det ikke anses som kult.

– Det er bra at færre røyker nå. Jeg tror ikke folk før visste helt hvor farlig det var, sier Ada Sofie.

BEDRE INFORMERT: Mie Nesse Håkonsen (t.v.), Ada Sofie Daae Harstad (midten) og Thea Aurora Lyngstad Torkehagen tror folk er mer informert om farene ved røyking i dag. Foto: Pedja Kalajdzic / NRK

– Har hjulpet med kampanjer

Venninnene er enige.

– Folk var dårligere informert om skadene ved røyking. Før gjorde alle det og visste ikke bedre, sier Mie Nesse Håkonsen til NRK.

10.-klassingene Jonathan Ind, Magnus Sem Hartgen, Jon Arnesen, Patrick Østby Nilsen, og Alfred Wammer er enige om at det ikke er kult å røyke lenger.

– De som røyker skader kroppen sin, mener tenåringsguttene.

– Det har hjulpet med kampanjene mot røyking de siste årene, sier Jon Andersen.

IKKE KULT: 10.-klasseguttene er enige om at det ikke er kult å røyke lenger. Fra venstre: Jon Arnesen, Jonathan Ind, Patrick Østby Nilsen, Magnus Sem Hartgen og Alfred Wammer. Foto: Pedja Kalajdzic / NRK

Snusbruk øker

Men i samme periode som røyking nærmest har forsvunnet, har snusbruken blant tenåringer økt fra 10,8 til 11,4 prosent.

– Det er generelt blitt mye mer snus de siste årene, men økningen er ikke tilsvarende nedgangen i røyking. Snus er også mye mindre helseskadelig, sier forskningslederen.

Ungdomsskoleelvene sier at de ser flere som snuser enn røyker.

– Man ser jo dem som gjør det. Veldig mange unge voksne snuser, og mange lærere, sier Thea Aurora Lyngstad.

STUMPER RØYKEN: Flere nordmenn i alle aldere stumper røyken. Til gjengjeld er det flere som snuser enn før. Foto: Scanpix / NTB scanpix

– Var tøft

Det er ikke bare tenåringer som røyker mindre. Antallet dagligrøykere i hele befolkningen har de siste ti årene falt fra 22 prosent til 11 prosent, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

– Røyking var jo kult før. Det var de kule gutta i alle filmer som stod med røyken i hånden, men det var før vi oppdaget hvor farlig det var, sier Krokstad.

Forskeren mener fem elementer påvirker helseatferden til en befolkning, om noe er: mulig, villig, behagelig, moteriktig og lovlig.

– Politikerne har de siste årene begrenset lovligheten og gjort røyking dyrt. Det ser vi effekter av nå.

IKKE LIKE ATTRAKTIV: Røyken er ikke like moteriktig lenger, mener forskerne. De tror det er forbud og trend som har påvirket vanene. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Høybråten: – Hadde aldri drømt om

Røykelovens far, tidligere helseminister Dagfinn Høybråten (KrF), er godt fornøyd med at loven han stod i bresjen for har hatt effekt.

– Da vi startet med den nye røykepolitikken på begynnelsen av 2000-tallet gikk utviklingen blant unge i feil retning. Stadig flere begynte å røyke, sier Høybråten til NRK.

Hans løsning var røykeloven som ble innført i 2004. Den gjorde Høybråten til røykernes hatobjekt nummer en.

– I løpet av fem år var antallet røykere halvert, det er den største nedgangen i noe OECD-land. Nå peker tallene mot en røykfri generasjon, det hadde jeg ikke drømt om å oppleve i min levetid. Nedgangen har hatt mye større fart og bredde enn jeg hadde kunne forestilt meg.

Høybråten forteller hvordan sjikanen og hatet mot ham da loven ble innført, er glemt.

– Jeg har i årevis blitt takket for røykeloven. Folk elsker den. Det veier opp for den belastende situasjonen jeg stod i. Det er en surrealistisk opplevelse å gå fra skurk til helt.