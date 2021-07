Røyk fra skogbrannene i USA kan sees over Norge

USA preges enorme skogbranner. Tusenvis har blitt evakuert, og brannvesenet sier de ikke har kontroll på flere av brannene. Bootleg-brannen i Oregon er på nesten tusen kvadratkilometer, dobbelt så stor som Oslo kommune.

Nå viser satellittbilder fra Det europeiske romfartsdirektoratet at røyken fra brannene har nådd større deler av Sør-Norge og Skandinavia. Da har den reist mer enn 7000 kilometer.

– Slike røykskyer fra skogbranner er relativt vanlig, men ikke når de kommer fra så langt unna som USAs vestkyst, forteller seniorforsker ved Norsk institutt for luftforskning (NILU), Markus Fiebig.

REFLEKTERER: Sola farger himmelen rød før den går ned bak horisonten i Oslo i mars i år. Solnedganger får en rødere farge fordi lyset fra solen må gå gjennom større mengder luft, som reflekterer bort det blå lyset. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kan lede til røde solnedganger

Den store røykskyen vil nok ikke påvirke været i Norge i stor grad, forklarer vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Håkon Mjelstad.

– Men når røyken først kommer, farger den himmelen litt gråaktig. Partiklene i luften kan reflektere lyset på en måte som gjør at solnedgangene blir mørkegule eller til og med røde, sier han.

Du kan lese mer om det fenomenet her.

Mjelstad forklarer også at det må dreie seg om ganske store og langvarige branner for at røyken skal samle seg i skyformasjoner som den over Skandinavia:

– Brannen må pågå over en viss tid. Det må gjerne brenne i dagevis, og over et ganske stort område for å få nok røyk til at det har en sjanse til å overleve en krysning av Atlanterhavet.

Påvirker ikke luftkvaliteten

Markus Fiebig ved NILU tror ikke at røykskyen vil påvirke luftkvaliteten i Norge.

UBEKYMRET: Seniorforsker ved Norsk institutt for luftforskning, Markus Fiebig, er ikke bekymret for at røykskyen fra USA skal påvirke luftkvaliteten i Norge. Foto: Privat

–Det er usannsynlig at det vil påvirke luftkvaliteten her til lands. Det er fordi så store skogbranner som de vi ser i USA formerer veldig store røykskyer, og disse går veldig høyt opp i atmosfæren, sier han.

Disse røykskyene kan falle ned igjen, men det pleier å skje når de kommer til høyere breddegrader, forklarer Fiebig.

En mann løper forbi et hus slukt av flammer i California. Foto: Noah Berger / AP

Kan brenne til november

Det er for øyeblikket mer enn 70 branner i USA. Bootleg-brannen i Oregon er på nesten 1000 kvadratkilometer. Brannvesenet har kontroll på kun 22 prosent av den, ifølge National Interagency Fire Center i USA.

Skogsvesenet i Oregon anslår at de ikke vil få kontroll på Bootleg før i november.

Brannene kommer etter lengre perioder med tørke og rekordtemperaturer. I Death Valley ble det målt hele 54,4 grader for en uke siden.

Skogbranner herjer også i den østlige halvkulen, i vårt naboland Russland. Nå brenner det i områder på mer enn 8000 kvadratkilometer i Sibir.