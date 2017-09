– Det ser rimelig mørkt ut, sier Sveinung Rotevatn (V) til NRK.

12 stemmer i Sogn og Fjordane skilte ved 0230-tiden Sveinung Rotevatn fra plass på Stortinget.

UTE: Sveinung Rotevatn (V) fra Eid i Sogn og Fjordane er tidligere leder i Unge Venstre og har vært medlem av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Foto: Jon Olav Nesvold / NPK

Rundt klokken 14 tirsdag ettermiddag ser det mørkere ut – nå skiller noen hundre stemmer Rotevatn og Venstre fra utjevningsmandatet i Sogn og Fjordane.

Når 99,8 prosent av stemmene er talt opp, er det KrFs representant Tore Storhaug som ligger an til å bli stortingsrepresentant.

LES OGSÅ: Venstre vurderer å gå i regjering med Frp

– Jeg tenker i det minste at det er bra for fylket at det er en representant for et borgerlig parti som får utjevningsmandatet, sier Rotevatn.

Mandatfordeling i Sogn og Fjordane Antall mandater med endring fra stortingsvalget i 2013 RESULTAT 99,8 % opptalt PARTI ENDRING R Rødt 0 Ingen endring siden 2013 SV Sosialistisk Venstreparti 0 Ingen endring siden 2013 AP Arbeiderpartiet 0 Ingen endring siden 2013 SP Senterpartiet 0 Ingen endring siden 2013 MDG Miljøpartiet De Grønne 0 Ingen endring siden 2013 KRF Kristelig Folkeparti + 1 1 opp fra 2013 V Venstre −1 1 ned fra 2013 H Høyre 0 Ingen endring siden 2013 FRP Fremskrittspartiet 0 Ingen endring siden 2013

Rotevatn forteller at han nå er på vei til Oslo og sentralstyremøte i Venstre. Hva han skal gjøre fremover vil han ikke si så mye om.

– Jeg er i hvert fall stortingsrepresentant i en måned til, sier Rotevatn.

Trolig inne på Stortinget

INNE: Carl-Erik Grimstad ligger an til å få Stortinget som sin nye arbeidsplass de neste fire årene. Her er han i en PFU-høring med Se og Hør. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Rotevatns partikollega, kongeekspert Carl-Erik Grimstad (V) har opplevd det man kan kalle et motsatt scenario.

Venstremannen er for øyeblikket inne på Stortinget som utjevningsmandat for Vestfold.

– Akkurat nå set ser sånn ut, men jeg tar ingenting på forskudd, sier Grimstad til NRK.

– Det har skjedd før at det har dukket opp noen stemmer som ikke har blitt talt. Jeg puster gjennom nesa helt til det er endelig avgjort, fortsetter han.

Stortingsrepresentanter i Vestfold RESULTAT 99,8 % opptalt Kårstein Eidem Løvaas 49 år , Høyre Dag Terje Andersen 60 år , Arbeiderpartiet Morten Stordalen 48 år , Fremskrittspartiet Lene Camilla Westgaard-Halle 38 år , Høyre Maria-Karine Aasen-Svendsrud 37 år , Arbeiderpartiet Erlend Larsen 51 år , Høyre Utjevningsmandat Carl-Erik Grimstad 65 år , Venstre

Med bitter ettersmak

Grimstad er begeistret for partiets valgresultat, og dersom det skulle vise seg at han kommer inn på tinget, så er det første gang på 48 år at Venstre har en

STORTINGSPLASS: Carl-Erik Grimstad får trolig stortingsplass foran Kathrine Kleveland (Sp) i Vestfold. Foto: Inger-Marit Knap Sæby / NRK

stortingsrepresentant fra Vestfold.

– Nå er det på tide, men det kan godt tenkes at jeg må vente til i morgen for å feire, sier Grimstad.

For han kommer en eventuell mandatgevinst med en noe bitter ettersmak. Grimstad mener det er mange dyktige venstrefolk som ikke har kommet inn på Stortinget.

– En av dem er Sveinung Rotevatn, som jeg setter stor pris på, sier han.

Også Venstres nestleder Ola Elvestuen syns det er trist at Rotevatn er ute.

– Sveinung er jo ung og har hatt en markant stemme på Stortinget. Men sånn er valgsystemet, og vi har jo gode kandidater i de andre fylkene også, sier han.

Elvestuen inne

INNE: Ola Elvestuen (V) er inne på Stortinget for Oslo. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Elvestuen ligger akkurat nå an til stortingsplass som det 18. og siste ordinære mandatet fra Oslo.

Natt til tirsdag lå han an til å komme inn på Stortinget på et utjevningsmandat, men når valgresultatet er så godt som klart får Elvestuen et ordinært mandat.

Har du vært spent?

– Ja, selvfølgelig, sier Elvestuen til NRK.

– Målet har hele tiden vært et ordinært mandat, forklarer Elvestuen. Han er fornøyd med Venstres valgresultat, særlig i Oslo og Akershus.