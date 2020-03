Rosar Stortingets turbo-krisepakke

– Eit samla Storting har gått foran og har vist den politiske leiarskapen vi treng i denne krisa, seier NHO-sjef Ole Erik Almlid som er glad for at politikarane har lytta til og forstått den alvorlege situasjonen som både bedrifter og tilsette har vore i.

Mandag morgon presenterte samtlege parti på Stortinget ein politisk avtale som skal dempe dei økonomiske verknadane av koronaepidemien.

Almlid meiner politikarane ved å stå saman har sendt eit viktig signal om at samfunnet no jobbar saman for målet om at ingen sunne selskap skal gå konkurs.

– Stortinget lytta

Også LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen opplever at Stortinget har forstått situasjonen.

– Vi er glade for at stortingsfleirtalet no har lytta til LO og arbeidsfolk, seier Garbielsen i ei pressemelding.

LO var kritisk til regjeringa sitt opplegg før helga der det låg an til at ein del av rekninga for dei to første vekene i permittering måtte bli betalt av arbeidstakarane sjølve. No får permitterte full lønsdekning frå Nav.

– Med Stortingsforliket i dag blir det vesentleg meir til permitterte, høgare dagpengesats for lågtløna og meir til foreldre som må vere heime med barna sine, viser Gabrielsen til.

– Styrken ved Noreg

Hos Virke som organiserer handels- og tenestenæringa er det også positiv haldning til det politiske forliket på Stortinget.

− Stortinget viser styrken ved den norske modellen, seier Ivar Horneland Kristensen, administrerande direktør i Virke.

− Tiltaka med meirverdiavgift, sjukeløn, omsorgspengar og lønsdekning for sjølvstendig næringsdrivande er viktige grep for å få handels- og tenestenæringa gjennom denne krisa, seier Horneland Kristensen.

Letta sjølvstendig næringsdrivande

Hans Ole Rian er forbundsleiar i LO-forbundet Creo. Hans medlemmar er musikarar, artistar, bandfolk, lyd- og lysfolk der mange er sjølvstendig næringsdrivande.

– Mine medlemmar såg at dei mista all inntekta for fleire månader framover, seier Rian.

I dag ser han på diskusjonen i sosiale medier at medlemmane hans er letta etter avtalen på Stortinget.

– No kjem det ei slags dagpengeordning for frilansarar og sjølvstendig næringsdrivande. Det betyr at dei får kompensert 80 prosent av tre siste års gjennomstnittlege inntekter.

I ein normal-situasjon eksisterer ikkje slike ordningar i det heile tatt for sjølvstendig næringsdrivande.

Men korona endrar alt.

No får sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar også sjukepengar og omsorgspengar (heime med sjukt barn) på linje med arbeidstakarar.

– Dette er vi veldig glad for, det er god sikring for mange av våre medlemmar, seier Rian til NRK.

Fleire sjukt barn-dagar

YS organiserer over 200.000 arbeidstakarar i både privat næringsliv og offentleg sektor. Leiar i YS, Erik Kollerud, er glad for at Stortinget tok grep og sørga for at arbeidstakarane ikkje sit att med for stor byrde. Kollerud rosar at forholda for permitterte vart betra. Han er også glad for at folk kan vere lengre heime med sjukt barn.

– No har Stortinget auka perioden fra 10 til 20 dager for hver forelder. Dette er bra, men vi håpar Stortinget tek høgde for å utvide denne grensa dersom situasjonen blir langvarig, seier Kollerud.