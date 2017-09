Rørt Siv Jensen takker velgerne

– Jeg er så stolt av Frps velgere, av alle dem som har vært lojale og stått ved vår side, alle de nye som er kommet til, og alle som har vært stolte av det Frp har levert gjennom fire år i regjering, sier Frp-leder Siv Jensen i sin tale til valgvaken.

– Det har vært en helt formidabel valgkamp. Dette er en festkveld, konkluderer hun.

Jensen ble møtt med stående applaus, jubel og taktfaste rop om «fire nye år» da hun ankom Frps valgvake.

Selv måtte hun tørke noen tårer.

– Det å gå gjennom en valgkamp er en veldig krevende opplevelse, forklarer hun om hvorfor hun er så rørt.

GLAD: Dette var Siv Jensens reaksjon da hun så prognosene klokken 21 som tydet på borgerlig seier. Foto: Frp

– Det er mye som står på spill. Man er full av nerver og er spent. Når det går så bra som det gjør, kjenner jeg på en stor stolthet overfor dette partiet. Det er vanskelig å ikke bli rørt.

Selv om resultatet ikke er endelig klart, har de foreløpige tallene tydet på at det går mot borgerlig valgseier, og at Frp holder stand etter fire år i regjering.

Mens Frp fikk en oppslutning på 16,3 prosent ved stortingsvalget i 2013, ligger partiet an til å ha nesten like stor andel av velgerne i ryggen nå.

– Hadde du trodd at det ville bli sånn?

– Det er mange som ikke trodde at Frp skulle klare å være et regjeringsparti og komme ut med slike tall etter et valg. Jeg har alltid trodd på dette partiet, så jeg er ikke så overrasket, sier Siv Jensen til NRK.

– Jeg er veldig fornøyd og stolt. Mest av alle dem som har stått på sammen med meg for å levere dette resultatet.

Stolt mor rørt til tårer

– STERKT: – Det var sterkt å se Siv gråte. Da gråt jeg, jeg også, sier Monica Kjelsberg, Siv Jensens mor. Foto: Su Thet Mon / NRK

Også Siv Jensens mor, Monica Kjelsberg, felte noen tårer da datteren sto foran partifellene på valgvaken.

– Jeg er veldig stolt, sier Kjelsberg til NRK etterpå.

– Det var en fantastisk tale. Det er Siv i et nøtteskall. Ferdig snakka.

Kjelsberg, som tidligere i kveld sa til NRK at hun håpet på et mørkeblått valgresultat, ble rørt av datterens takk til partiet og velgerne.

– Jeg gråt jeg også. Det var veldig sterkt å se henne gråte, sier Kjelsberg.

– Har latt hverandre skinne

I sin tale til Frps valgvake sier partilederen at Frp har gjort alle negative spådommer til skamme.

– Frp ser ut til å gjøre et fantastisk valg. La oss tenke tilbake til fire år siden. Tenk på alle spådommene som var da, alle som gned seg i hendene og gledet seg til å mobbe Frp i regjering. Absolutt alle de spådommene er gjort til skamme, og det er takket være dere, sier Frp-lederen til partifellene.

Jensen benytter også anledningen til å takke både politiske motstandere og støttespillerne.

– Jeg vil takke våre politiske motstandere, de hegner alle om demokratiet vårt. Ja, det har vært en tøff valgkamp, og det har vært en hard tone, men vi har et godt demokrati, og det skal vi være stolte av.

– Jeg vil også takke Trine og Knut Arild, og jeg vil takke Erna. Vi har latt hverandre skinne, sier Siv Jensen.

– Vi har gjort jobben vår

Også gjennom valgkampen har Frp gjort det godt på flere målinger.

– Det er fordi vi har levert, vi har fjernet arveavgiften, fått ned helsekøene, redusert skattene, og bygget veier. Vi har gjort jobben vår, selv i en krevende tid for Norge, sier Siv Jensen til NRK.

– Vi har vært ærlige. Vi har vært stolte av de tingene vi har fått gjennomslag for. Vi prøver ikke å bortforklare eller pakke ting i bomull, legger hun til.

Både KrF og Venstre ligger og vaker rundt sperregrensen før alle stemmene er talt opp. Verken resultatet eller en eventuell borgerlig regjerings parlamentariske støttegrunnlag er dermed langt fra avgjort.

– I dag har ikke jeg tenkt å fokusere på en eneste utfordring, sier Siv Jensen på spørsmål om videre samarbeid med KrF og Venstre.

– Det er spennende hvordan resultatet blir. Det er mange som skal være med og avgjøre om det blir en H/Frp regjering eller om flertallet glipper. Hvis ikke det blir sosialistisk flertall, så skal vi sette oss ned med de andre partiene og finne ut av det. Det har vi klart før.